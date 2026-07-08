यूएस-ईरान में भड़का युद्ध तो बंद होगा होर्मुज! भारत के पास कितने दिन का तेल स्टॉक? जानें सब कुछ

अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर जंग छिड़ चुकी है, जिसने ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन को लेकर चिंता बढ़ा दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो टूक कहा कि ईरान के साथ समझौता अब खत्म हो चुका है, लेकिन बातचीत जारी रहेगी. यूएस सेंट्रल कमांड और ईरान की आईआरजीसी के बीच हुए हमले से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर भी दुनिया की चिंताएं बढ़ी हुई है. दुनिया को एक बार फिर ये डर सताने लगा है कि कहीं होर्मुज फिर से न बद कर दिए जाएं. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि भारत के पास कितना ऑयल रिजर्व है.

ट्रंप के बयान के बाद ब्रेंट क्रूड के दाम में 6 फीसदी बढ़कर 78 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. कमोडिटी इंटेलिजेंस फर्म Kpler ने 3 जुलाई 2028 को एक रिपोर्ट जारी किया था. इसमें बताया गया कि इस समय भारत के कच्चे तेल का भंडार करीब एक साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है. जून 2026 में भारत ने रिकॉर्ड मात्रा में कच्चे तेल का आयात किया था, जिस वजह से ऐसा हो पाया.

भारत के पास कितना कच्चे तेल का स्टॉक?

रिपोर्ट के अनुसार जून में भारत के कमर्शियल स्टोरेज और रिफाइनरियों में मौजूद कुल कच्चे तेल का स्टॉक 10.4 करोड़ बैरल हो गया था. Kpler की रिपोर्ट के अनुसार एक दिन में भारत करीब 50 लाख बैरल तेल खपत करता है. फिलहाल भारत के पास जमीन के भीतर पेट्रोलियम भंडार की कुल क्षमता 53.3 लाख मीट्रिक टन है, जो करीब 3.9 करोड़ बैरल कच्चे तेल के बराबर है. एंजेल वन की रिपोर्ट के मुताबिक विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादुर में भारत का 5.33 मिलियन मीट्रिक टन क्रूड ऑयल सुरक्षित है.

यूएस सेंट्रल कमांड ने बताया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे तीन व्यापारिक जहाजों पर हमले के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान पर कड़ी कार्रवाई की है. ईरानी सरकारी आउटलेट 'प्रेस टीवी' के हवाले से सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया कि ईरान के केशम द्वीप और बंदर अब्बास व सिरिक जैसे बंदरगाह शहरों के पास धमाकों की आवाजें सुनी गईं. यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन्स (यूकेएमटीओ) की ओर से 7 जुलाई को होर्मुज से गुजर रहे टैंकरों पर तीन अलग-अलग हमलों की सूचना दी गई थी.

मिडिल ईस्ट में फिर जंग की आहट

मिडिल ईस्ट में बदलते घटनाक्रम और बढ़ते तनाव के बीच यूरोपियन यूनियन एविएशन एजेंसी ने एयरलाइंस को ईरान और इराक के हवाई क्षेत्र से बचने की सलाह दी है. यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी (ईएएसए) ने बुधवार को कहा कि मौजूदा तनाव और आगे सैन्य कार्रवाई की आशंका के बीच एयरलाइंस को ईरान और इराक के हवाई क्षेत्र में परिचालन नहीं करना चाहिए. ईएएसए ने बताया कि ईरान और इराक के हवाई क्षेत्रों से संबंधित उसकी एडवाइजरी 31 अगस्त तक प्रभावी रहेगी. एजेंसी की पिछली एडवाइजरी, जिसकी अवधि बुधवार को समाप्त हो रही है, में लेबनान भी शामिल था.