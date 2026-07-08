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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलइतिहास में दर्ज हुआ अर्जेंटीना और इजिप्ट का मैच, रिकॉर्ड बनने के साथ हुआ भयंकर विवाद; मेसी पर लगा आरोप

इतिहास में दर्ज हुआ अर्जेंटीना और इजिप्ट का मैच, रिकॉर्ड बनने के साथ हुआ भयंकर विवाद; मेसी पर लगा आरोप

Argentina vs Egypt: फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना और इजिप्ट के बीच खेला गया मैच इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया. मुकाबले में कई रिकॉर्ड्स बने और साथ ही भयंकर विवाद भी देखने को मिला.

Written By : प्रवीण यादव |  Updated at : 08 Jul 2026 05:44 PM (IST)
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FIFA World Cup 2026 Argentina vs Egypt: अर्जेंटीना और इजिप्ट का मैच फीफा वर्ल्ड कप (FIFA World Cup 2026) के राउंड 16 में अटलांटा स्टेडियम में खेला गया. इस मैच में अर्जेंटीना ने 3-2 से जीत हासिल की. यह मैच कई ऐसी घटनाओं का गवाह बना जो विश्व कप के इतिहास में पहली बार हुईं. इसके साथ विवाद भी देखने को मिला. 

दो गोल की बढ़त से पीछे आने के बावजूद अर्जेंटीना को 90 मिनट में जीत हासिल हुई. 79वें मिनट तक अर्जेंटीना 2-0 से पीछे थी, लेकिन अंतिम 13-14 मिनट में तीन गोल रोमेरो, मेसी, एंजो फर्नांडेज ने करके टीम को जीत दिला दी. यह विश्व कप में पहली बार हुआ कि कोई टीम 78वें मिनट तक दो गोल पीछे होने के बाद 90 मिनट में जीती हो. 

15वें मिनट पर इजिप्ट की तरफ से मैच में गोल की शुरुआत हुई. इब्राहिम ने पहला गोल दागा. इसके बाद मोस्तफा जिको ने 67वें मिनट पर टीम के लिए दूसरा गोल किया. फिर अर्जेंनीटा की तरफ से गोल की बौछार हुई. टीम के लिए रोमेरो ने 79वें मिनट पर पहला गोल किया. इसके बाद दिग्गज मेसी ने टीम के लिए 83वें मिनट पर दूसरा गोल दागा. फिर फर्नांडेज ने 90+2 मिनट पर तीसरा गोल करके टीम को जीत दिला दी. 

मेसी ने एक ही विश्व कप में दो पेनल्टी मिस कीं - मेसी का पेनल्टी शॉट मिस्र के गोलकीपर मोस्तफा शोबैर ने बचाया. इसके साथ मेसी विश्व कप के इतिहास में पहले खिलाड़ी बने जो एक ही वर्ल्ड कप में 2 पेनल्टी मिस कर दी हों. 

यह 2026 विश्व कप के सबसे विवादित मैचों में शुमार हो गया. मिश्र के कोच ने फीफा पर आरोप लगाया कि मैच फिक्स है– मैसी के लिए विश्वकप हो रहा है.

मिस्र का आरोप: मैच में VAR और रेफरी ने पक्षपात किया. Zico का गोल गलत तरीके से रद्द हुआ, सलाह पर पेनल्टी नहीं दी गई. मिस्र के कोच और खिलाड़ी (Zico) ने कहा कि 'कप अर्जेंटीना के लिए डायरेक्टेड है.'

VAR विवाद ने अर्जेंटीना की जीत की चमक कम कर दी. अर्जेंटीना अब स्विट्जरलैंड से क्वार्टरफाइनल में भिड़ेगी. भारतीय समय के अनुसार मुकाबला, 12 जुलाई को कैनसस सिटी स्टेडियम में होगा. 

 

यह भी पढ़ें: Vaibhav Sooryavanshi: इंग्लैंड के खिलाफ लगातार दो मैच में फेल, क्या प्लेइंग इलेवन से बाहर होंगे वैभव सूर्यवंशी?

About the author प्रवीण यादव

पत्रकारिता के क्षेत्र में 21 साल से सक्रिय हैं. साल 2004 में स्टार न्यूज़ से जुड़े और इस समय एबीपी न्यूज़ में इनपुट एडिटर हैं. इन्होंने असाइंमेंट हेड और फॉरवर्ड प्लानिंग के काम को अलग-अलग पदों पर रहने के साथ ही बतौर हेड बख़ूबी अंजाम दिया. साल 2022 में डिजिटल मीडिया से भी नाता जोड़ा. 
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Published at : 08 Jul 2026 05:01 PM (IST)
Tags :
Lionel Messi FIFA World Cup 2026 Argentina Vs Egypt
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