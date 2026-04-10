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CBSE Updates: गल्फ देशों में बिना परीक्षा ऐसे तैयार होगा छात्रों का रिजल्ट, यहां जानें पूरी डिटेल्स
CBSE ने गल्फ देशों में छात्रों के लिए बिना परीक्षा रिजल्ट तैयार करने का नया तरीका लागू किया है. जानिए कैसे बनेगा रिजल्ट और क्या हैं इसके नियम.
पश्चिम एशिया के कुछ देशों में हालात ठीक न होने के कारण CBSE ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, इसलिए अब छात्रों का रिजल्ट बिना लिखित परीक्षा के तैयार किया जाएगा ताकि उनका साल बर्बाद न हो.
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Published at : 10 Apr 2026 07:34 PM (IST)
Tags :Education Result CBSE Gulf Countries
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प्रेम कुमारJournalist
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