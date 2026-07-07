बिना मौका गंवाए करें आवेदन, 148 पदों पर निकली भर्ती; जानें फीस और सिलेक्शन प्रोसेस

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आवेदन शुल्क 500 से 1500 रुपये, वर्गानुसार ऑनलाइन देय.

कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने अलग-अलग पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के तहत मैनेजमेंट ट्रेनी, जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव और जूनियर असिस्टेंट समेत कई पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 24 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए CCI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा. आवेदन प्रक्रिया 9 जुलाई से शुरू हो चुकी है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आखिरी तारीख का इंतजार करने की बजाय समय रहते आवेदन पूरा कर लें.

148 पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 148 रिक्त पद भरे जाएंगे. इनमें जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव और जूनियर असिस्टेंट (अकाउंट्स) के 50-50 पद शामिल हैं. इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट (जनरल) के 30 पद, मैनेजमेंट ट्रेनी (मार्केटिंग) और मैनेजमेंट ट्रेनी (अकाउंट्स) के 8-8 पदों पर भर्ती होगी. वहीं असिस्टेंट मैनेजर (राजभाषा) और असिस्टेंट मैनेजर (आईटी) के एक-एक पद के लिए भी आवेदन मांगे गए हैं.

कौन कर सकता है आवेदन?

हर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग तय की गई है. उम्मीदवार के पास संबंधित क्षेत्र में BE, BTech, BSc, BCom, MCA, MBA, CA या CMA जैसी डिग्री या प्रोफेशनल योग्यता होनी चाहिए. इसलिए आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को संबंधित पद की योग्यता जरूर जांच लेनी चाहिए.

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए. अधिकतम आयु पद के अनुसार 30 या 32 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा.

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ऐसे होगा चयन

उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में किया जाएगा. सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी. इसमें सफल अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के लिए बुलाया जाएगा. इसके बाद मेडिकल परीक्षण होगा. सभी चरण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों को अंतिम नियुक्ति दी जाएगी.

आवेदन शुल्क कितना है?

आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे. ऑफलाइन या किसी अन्य तरीके से भेजे गए फॉर्म मान्य नहीं होंगे. जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 1,500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए शुल्क 500 रुपये रखा गया है. फीस का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए किया जा सकता है.

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