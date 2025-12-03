25 हजार रुपये है सैलरी तो गलती से भी न करें SIP या FD, इन चीजों में करेंगे इनवेस्ट तो बंपर बरसेगा पैसा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षा25 हजार रुपये है सैलरी तो गलती से भी न करें SIP या FD, इन चीजों में करेंगे इनवेस्ट तो बंपर बरसेगा पैसा

25 हजार की सैलरी वालों के लिए SIP और FD जैसी पुरानी स्कीमें अब ज्यादा फायदा नहीं देतीं, इसलिए समझदारी इसी में है कि पैसा नए जमाने के हाई-डिमांड स्किल कोर्सों में लगाया जाए.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 03 Dec 2025 04:11 PM (IST)
अगर आपकी सैलरी 25 हजार रुपये है और आप सोचते हैं कि सिर्फ SIP या FD में पैसे डालकर बड़ा फंड बनाया जा सकता है, तो यह आपके लिए नुकसान का सौदा हो सकता है.

आज के समय में महंगाई इतनी तेज है कि FD का ब्याज भी आपकी बचत को आगे बढ़ाने में बहुत मदद नहीं कर पाता. ऐसे में जरूरत है स्मार्ट इनवेस्टमेंट की ऐसी जगह जहां आपका पैसा भी बढ़े और आपकी कमाई भी. खास बात यह कि यह फायदा सिर्फ निवेश से नहीं, बल्कि नई स्किल सीखकर भी मिल सकता है.
अक्सर कम सैलरी वाले लोग सोच लेते हैं कि उनके पास निवेश करने के लिए ज्यादा विकल्प नहीं हैं, इसलिए वे FD, RD या सामान्य SIP जैसे पारंपरिक तरीकों पर ही टिके रहते हैं.
लेकिन 2025 के दौर में यह तरीका काफी धीमा साबित हो रहा है. अगर आप 20-35 साल की उम्र के बीच हैं तो यह आपके करियर और इनकम को तेज गति देने का सबसे अच्छा समय है. और यह तभी संभव है जब आप अपनी कमाई का एक हिस्सा खुद पर यानी अपनी स्किल्स पर खर्च करें.
आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है और कंपनियों को ऐसे लोगों की जरूरत है जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग या UI/UX जैसी नई स्किल्स आती हों.
अच्छी बात यह है कि इन स्किल्स को सीखने के लिए बड़े खर्च की भी जरूरत नहीं. कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये कोर्स 3,000 से 10,000 रुपये में उपलब्‍ध हैं.
तीन से छह महीने में पूरे भी हो जाते हैं. एक बार ये स्किल सीख लीं, तो आपकी सैलरी 25 हजार से सीधे 40-70 हजार रुपये तक पहुंच सकती है. यानी SIP या FD की तुलना में कई गुना तेज रिटर्न.
Published at : 03 Dec 2025 04:11 PM (IST)
Embed widget