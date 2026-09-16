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कम पैसे में सीखे नौकरी वाली स्किल, ये 6 कोर्स युवाओं के लिए हैं फायदेमंद
आज कई ऐसे कोर्स मौजूद है, जिनमें ज्यादा पैसा खर्च किए बिना युवाओं को स्किल सीखने का मौका मिलता है. उन छात्रों के लिए यह ऑप्शन ज्यादा फायदेमंद हैं, जो कम फीस में खास क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं.
अच्छी नौकरी और बेहतर करियर के लिए हमेशा महंगी डिग्री करना जरूरी नहीं है. आज के समय में कई ऐसे कोर्स मौजूद है, जिनमें ज्यादा पैसा खर्च किए बिना युवाओं को काम से जुड़ी स्किल सीखने का मौका मिल सकता है. खासकर उन छात्रों के लिए यह ऑप्शन ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं, जो ज्यादा फीस या भारी एजुकेशनल लोन से बचते हुए किसी खास क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं. डिजिटल मार्केटिंग से लेकर आईटीआई और पैरामेडिकल कोर्स तक कई ऐसे ऑप्शन है, जिनमें पढ़ाई के साथ प्रैक्टिकल स्किल्स पर जोर दिया जाता है. ऐसे में समय चलिए आज हम आपको ऐसे ही 6 कोर्स के बारे में बताते हैं, जो कम खर्चे में करियर के नए रास्ते खोल सकते हैं.
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Published at : 16 Sep 2026 10:31 AM (IST)
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