School Winter Vacation 2026: हमारे देश में सर्दियों की छुट्टियां भारतीय स्कूल कैलेंडर में सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली छुट्टियों में से एक है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देश में मौसम का रुख अलग-अलग होता है, इसलिए सर्दियों की छुट्टियों को लेकर कोई एक नेशनल शेड्यूल नहीं होता है. हर राज्य का शिक्षा विभाग अपनी तारीख खुद तय करता है. खासकर स्थानीय खंड, त्योहार और एडमिनिस्ट्रेटिव नियमों के हिसाब से यह छुट्टियां तय की जाती है. वहीं ज्यादातर स्कूलों में 10 से 20 दिन का विंटर ब्रेक दिया जाता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इस बार भारत के स्कूलों में कब से विंटर वेकेशन रह सकते हैं.

उत्तर भारत के राज्यों में विंटर वेकेशन का हाल

दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में विंटर वेकेशन का पैटर्न हर साल बदलता रहा है. सरकार की ओर से 23 दिसंबर से 1 जनवरी तक छुट्टियों की घोषणा की जाती रही है, जबकि कुछ रिपोर्ट में सरकार की ओर से प्राइवेट स्कूलों के लिए 1 जनवरी से 15 जनवरी तक छुट्टी रहने का जिक्र किया गया है. प्रदूषण और मौसम की स्थिति को देखते हुए इन तारीखों में बदलाव भी संभव रहता है.

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में आमतौर पर दिसंबर के तीसरा सप्ताह में छुट्टियां शुरू होती है. वहीं इसमें संभावित तारीखें 20 से 31 दिसंबर के बीच रहती है, लेकिन शीतलहर के चलते राज्य के स्कूलों में छुट्टियां 5 जनवरी तक भी बढ़ाई जाती रही है.

हरियाणा: हरियाणा का कैलेंडर बाकी राज्यों से थोड़ा अलग है. यहां के स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए 1 जनवरी से 15 जनवरी तक विंटर वेकेशन घोषित किया है.

पंजाब: पंजाब में दूसरे राज्यों की तुलना में विंटर वेकेशन लंबा जाता है. यहां 22 दिसंबर से स्कूल बंद होकर 12 जनवरी को खुलने का शेड्यूल रहा है. हालांकि कड़ाके की ठंड के कारण शिक्षा मंत्री के निर्देशों पर छुट्टियों में विस्तार भी किया जाता रहा है.

हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश में भी बाकी राज्यों की तरह कोई एक समान तारीख नहीं रही है. कई जगह पर यहां 24 से 31 दिसंबर तक स्कूल बंद रहते हैं, जबकि ज्यादा ऊंचाई वाले ठंडे इलाकों में दिसंबर से लेकर फरवरी तक लंबी छुट्टियां रहती है.

जम्मू कश्मीर: भीषण सर्दी के कारण जम्मू कश्मीर में देश का सबसे अलग और लंबा विंटर वेकेशन शेड्यूल रहता है. यहां कक्षा एक एक से आठ तक के लिए 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक और 9 से 12 के लिए 11 दिसंबर से 22 फरवरी तक स्कूल बंद रहते हैं.

पश्चिम और मध्य भारत

राजस्थान: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से जारी कैलेंडर के अनुसार राज्य में 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक विंटर वेकेशन घोषित किया गया है.

मध्य प्रदेश: एमपी में भी इसी समय के आसपास छुट्टियां होती है. यहां 23 दिसंबर या 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक विंटर वेकेशन रहता है और जनवरी की शुरुआती दिनों में स्कूल फिर से खुलते हैं.

महाराष्ट्र और गुजरात: महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में सर्दियों की छुट्टियां कम रहती है. महाराष्ट्र में मुख्य रूप से 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्कूल बंद रहते है. इन दोनों ही राज्यों में छुट्टियां कम रहने की वजह यहां पड़ने वाली कम सर्दी है.

पूर्वी और दक्षिण भारत के राज्यों का शेड्यूल

बिहार और झारखंड: बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में आमतौर पर लगभग 1 सप्ताह का विंटर वेकेशन होता है, जो 25 से 31 दिसंबर तक चलता है. हालांकि ठंड बढ़ने पर जिला प्रशासन छुट्टियों को और बढ़ा देते हैं.

ओडिशा और पश्चिम बंगाल: ओडिशा में 23 दिसंबर से 1 जनवरी तक विंटर वेकेशन रहता है. वहीं पश्चिम बंगाल में 25 दिसंबर से लगभग 1 जनवरी तक छोटा विंटर ब्रेक होता है, क्योंकि वहां दुर्गा पूजा के दौरान पहले ही लंबी छुट्टियां दी जा चुकी होती है.

असम: असम में कड़ाके की ठंड के प्रभाव के चलते गुवाहाटी सहित राज्य के दूसरे कई हिस्सों में स्कूलों की छुट्टियां लंबी रहती है. यहां दिसंबर में स्कूलों की छुट्टियां शुरू होने के बाद जनवरी के शुरुआती हफ्ते में स्कूल खोले जाते हैं.

दक्षिण भारत: केरल में क्रिसमस से जुड़ी छुट्टियां 24 दिसंबर से 4 जनवरी तक रहती है. वहीं आंध्र प्रदेश में सर्दियों की छुट्टियां आमतौर पर जनवरी में संक्रांति के दौरान शुरू होती है, जबकि तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना में साल के अंत में बहुत कम सर्दी की छुट्टियां रहती है.

ये भी पढ़ें-Delhi University: कर्ज के बोझ से बढ़ सकती है DU की फीस? 161 करोड़ की उधारी पर काउंसिल में विरोध

केंद्रीय विद्यालय और पीएम श्री स्कूल

केंद्रीय व्यवस्था के तहत चलने वाले स्कूलों में ज्यादा एकरूपता देखी जाती है. यहां पीएम श्री और केंद्रीय विद्यालयों में 23 दिसंबर से 1 जनवरी तक 10 दिनों की छुट्टियां रहती है और इस साल भी इसी पैटर्न के जारी रहने की उम्मीद लगाई जा रही है.

पेरेंट्स और छात्रों के लिए निर्देश

देश के अलग-अलग राज्यों में सर्दी की छुट्टियां मौसम के अनुसार अलग-अलग दिनों तक रहती है. ऐसे में पेरेंट्स और छात्रों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वह सर्दी की छुट्टियों की तारीख अपने स्कूल या बोर्ड के अनुसार देखें. दरअसल सीबीएसई, आईसीएसई और राज्य बोर्ड से संबंध प्राइवेट स्कूल सरकारी दिशा निर्देशों के दायरे में अपनी छुट्टियों की तारीख अलग से तय करते हैं. ऐसे में छात्रों को अपने स्कूलों के शेड्यूल और बोर्ड की जानकारी को देखते रहना होगा.

ये भी पढ़ें-Kerala Board: केरल बोर्ड का मार्च कैलेंडर जारी, जानें कब से शुरू होंगे SSLC और प्लस 2 एग्जाम?

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI