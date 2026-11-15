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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वभगोड़े ललित मोदी को ब्रिटेन ने दी नागरिकता, बोले- 'यह नया घर'

भगोड़े ललित मोदी को ब्रिटेन ने दी नागरिकता, बोले- 'यह नया घर'

IPL के संस्थापक ललित मोदी ने 15 सितंबर 2026 को ब्रिटिश नागरिकता हासिल की. उन्होंने 14 नवंबर को ऑक्सफोर्ड यूनियन में संबोधन के दौरान इसकी सार्वजनिक घोषणा की और ब्रिटेन को अपना घर बताया.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 15 Nov 2026 08:03 AM (IST)
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इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के संस्थापक और भारत से भगोड़े ललित मोदी ने ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर ली है. उन्होंने शनिवार, 14 नवंबर 2026 को ऑक्सफोर्ड यूनियन में संबोधन के दौरान सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा की. उन्होंने बताया कि 15 सितंबर 2026 को एक समारोह में उन्हें ब्रिटिश नागरिकता मिली थी. इसे उन्होंने अपने जीवन का बेहद खास और गर्व का पल बताया.

ऑक्सफोर्ड यूनियन में की नागरिकता मिलने की घोषणा
ललित मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा, ''गर्व का पल, एक नए अध्याय की शुरुआत.'' उन्होंने बताया कि 14 नवंबर को ऑक्सफोर्ड यूनियन को संबोधित करने का अवसर मिला. इसी दौरान उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी इस खास उपलब्धि को सार्वजनिक किया और कहा कि उन्हें ब्रिटिश नागरिक होने पर गर्व है.

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उन्होंने बताया कि 15 सितंबर को परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में नागरिकता मिलने का समारोह आयोजित हुआ था. यह दिन हमेशा उनके दिल के करीब रहेगा.

कई वर्षों से ब्रिटेन को बता रहे हैं अपना घर
ललित मोदी ने कहा कि ब्रिटेन कई वर्षों से उनका घर रहा है. यहां के लोगों, संस्थानों, परंपराओं और मूल्यों के प्रति उनके मन में गहरा सम्मान और लगाव है. ब्रिटिश नागरिक बनना उनके लिए विशेषाधिकार के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, जिसे वे गर्व, आभार और अपनेपन की भावना के साथ स्वीकार करते हैं.

उन्होंने कहा कि उनका जीवन अलग-अलग संस्कृतियों और अनुभवों से प्रभावित रहा है. अब वे उस देश के लिए सकारात्मक योगदान देना चाहते हैं, जिसे वे गर्व से अपना घर कहते हैं.

परिवार, दोस्तों और ऑक्सफोर्ड यूनियन का जताया आभार
ललित मोदी ने इस सफर में साथ देने वाले परिवार, दोस्तों और सभी लोगों का धन्यवाद किया. साथ ही इस खास खबर को साझा करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनियन का भी आभार जताया. उन्होंने कहा कि जीवन के नए अध्याय में आगे बहुत कुछ करने की उम्मीद है.

उन्होंने ब्रिटेन के महाराज किंग चार्ल्स तृतीय के जन्मदिन के अवसर पर यह खबर साझा करने को भी खास बताया. अपनी पोस्ट के अंत में उन्होंने 'गॉड सेव द किंग' लिखकर ब्रिटिश सम्राट के प्रति सम्मान व्यक्त किया.

ललित मोदी ने 2010 में छोड़ दिया था भारत
ललित मोदी ने मई 2010 में भारत छोड़ दिया था. उस समय आईपीएल के प्रसारण अधिकारों, विदेशी मुद्रा लेनदेन और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने उन पर आरोप लगाए थे. बोर्ड ने उन्हें निलंबित करने के बाद सितंबर 2013 में अनुशासनात्मक समिति की जांच के आधार पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (FEMA) और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच की थी. हालांकि, जुलाई 2026 में अपीलीय न्यायाधिकरण ने 2009 के दक्षिण अफ्रीका IPL से जुड़े मामले में ललित मोदी पर लगाए गए दंड रद्द कर दिए.

यह भी पढ़िएः चीन में मिलेंगे ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग! आखिर फिर चर्चा में क्यों 1945 का याल्टा सम्मेलन?

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 15 Nov 2026 06:44 AM (IST)
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