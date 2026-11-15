भगोड़े ललित मोदी को ब्रिटेन ने दी नागरिकता, बोले- 'यह नया घर'

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के संस्थापक और भारत से भगोड़े ललित मोदी ने ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर ली है. उन्होंने शनिवार, 14 नवंबर 2026 को ऑक्सफोर्ड यूनियन में संबोधन के दौरान सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा की. उन्होंने बताया कि 15 सितंबर 2026 को एक समारोह में उन्हें ब्रिटिश नागरिकता मिली थी. इसे उन्होंने अपने जीवन का बेहद खास और गर्व का पल बताया.

ऑक्सफोर्ड यूनियन में की नागरिकता मिलने की घोषणा

ललित मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा, ''गर्व का पल, एक नए अध्याय की शुरुआत.'' उन्होंने बताया कि 14 नवंबर को ऑक्सफोर्ड यूनियन को संबोधित करने का अवसर मिला. इसी दौरान उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी इस खास उपलब्धि को सार्वजनिक किया और कहा कि उन्हें ब्रिटिश नागरिक होने पर गर्व है.

उन्होंने बताया कि 15 सितंबर को परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में नागरिकता मिलने का समारोह आयोजित हुआ था. यह दिन हमेशा उनके दिल के करीब रहेगा.

🇬🇧 A PROUD MOMENT. A NEW CHAPTER. Today, 14 November 2026, I had the honour of addressing the Oxford Union, where I publicly shared a very special and personal milestone. I AM PROUD TO BE A BRITISH CITIZEN. 🇬🇧 On 15 September 2026, surrounded by family and friends, I celebrated my British citizenship at a ceremony that will always hold a special place in my heart. The United Kingdom has been my home for many years. It is a country I have come to admire and appreciate deeply — its people, institutions, traditions and values. Becoming British is a privilege and a responsibility that I embrace with pride, gratitude and a genuine sense of belonging. My life’s journey has been shaped by different cultures and experiences, and I look forward to continuing to contribute positively to the country I proudly call home. Thank you to my family, friends and everyone who has been part of this journey, and to the Oxford Union for providing such a memorable occasion to share this news. A new chapter, with much to look forward to. And on His Majesty King Charles III’s birthday, a particularly special day to share this moment. God Save the King! 🇬🇧👑 Lalit Modi Founder IPL #BritishCitizen #OxfordUnion #UnitedKingdom #GodSaveTheKing — Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) November 14, 2026

कई वर्षों से ब्रिटेन को बता रहे हैं अपना घर

ललित मोदी ने कहा कि ब्रिटेन कई वर्षों से उनका घर रहा है. यहां के लोगों, संस्थानों, परंपराओं और मूल्यों के प्रति उनके मन में गहरा सम्मान और लगाव है. ब्रिटिश नागरिक बनना उनके लिए विशेषाधिकार के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, जिसे वे गर्व, आभार और अपनेपन की भावना के साथ स्वीकार करते हैं.

उन्होंने कहा कि उनका जीवन अलग-अलग संस्कृतियों और अनुभवों से प्रभावित रहा है. अब वे उस देश के लिए सकारात्मक योगदान देना चाहते हैं, जिसे वे गर्व से अपना घर कहते हैं.

परिवार, दोस्तों और ऑक्सफोर्ड यूनियन का जताया आभार

ललित मोदी ने इस सफर में साथ देने वाले परिवार, दोस्तों और सभी लोगों का धन्यवाद किया. साथ ही इस खास खबर को साझा करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनियन का भी आभार जताया. उन्होंने कहा कि जीवन के नए अध्याय में आगे बहुत कुछ करने की उम्मीद है.

उन्होंने ब्रिटेन के महाराज किंग चार्ल्स तृतीय के जन्मदिन के अवसर पर यह खबर साझा करने को भी खास बताया. अपनी पोस्ट के अंत में उन्होंने 'गॉड सेव द किंग' लिखकर ब्रिटिश सम्राट के प्रति सम्मान व्यक्त किया.

ललित मोदी ने 2010 में छोड़ दिया था भारत

ललित मोदी ने मई 2010 में भारत छोड़ दिया था. उस समय आईपीएल के प्रसारण अधिकारों, विदेशी मुद्रा लेनदेन और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने उन पर आरोप लगाए थे. बोर्ड ने उन्हें निलंबित करने के बाद सितंबर 2013 में अनुशासनात्मक समिति की जांच के आधार पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (FEMA) और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच की थी. हालांकि, जुलाई 2026 में अपीलीय न्यायाधिकरण ने 2009 के दक्षिण अफ्रीका IPL से जुड़े मामले में ललित मोदी पर लगाए गए दंड रद्द कर दिए.

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