ईरान के परमाणु खतरे के बीच नेतन्याहू की अपील, बोले- 'इजरायल को बचाने के लिए साथ आएं'

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश की सुरक्षा चुनौतियों और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की अपील की है. उन्होंने पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइजेनकोट के साथ हुई मुलाकात का हवाला देते हुए कहा कि मौजूदा हालात में ऐसी सरकार की जरूरत है, जिसमें इजरायल को यहूदी लोगों का राष्ट्र मानने वाले सभी दल शामिल हों.

ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बताया बड़ा खतरा

नेतन्याहू ने कहा कि ईरानी शासन एक बार फिर अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान का मौजूदा शासन इजरायल को खत्म करना चाहता है और अपने ही हजारों नागरिकों की हत्या करने से पीछे नहीं हटा. ऐसे शासन के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

उन्होंने चेतावनी दी कि यूरेनियम संवर्धन दोबारा शुरू करने और परमाणु हथियारों के तेजी से विकास में सफल होने पर ईरान इजरायल के खिलाफ इन हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है. इसलिए उसे रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाना होगा.

उन्होंने कहा कि इजरायल ने 'अम केलेवी' और 'शागात हारी' अभियानों के दौरान भी देश के अस्तित्व पर मंडरा रहे तत्काल खतरे को टाला था. अब इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए इजरायल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

छोटी सरकार से नहीं मिलेगी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में मदद

नेतन्याहू के अनुसार, सीमित समर्थन वाली सरकार या आतंकवाद समर्थक दलों के भरोसे चलने वाली सरकार इतने बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकती. इसके विपरीत, राष्ट्रीय एकता सरकार समय रहते इस दिशा में ठोस कदम उठा सकती है और लंबे समय तक देश की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है.

उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों के बीच राष्ट्रीय मेल-मिलाप और राजनीतिक मतभेद खत्म करने की इच्छा बढ़ रही है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एलिशा मिदान और एलिसाफ पेरेत्ज, तालिक ग्विली और शीरा शापिरा जैसे लोग तथा व्यापक यहूदी राष्ट्रवादी समुदाय इजरायल के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एकजुट हो रहे हैं.

गादी आइजेनकोट से बिना शर्त बातचीत की अपील

नेतन्याहू ने गादी आइजेनकोट से अपील की कि कमजोर और अस्थिर सरकार बनाने की कोशिश करने के बजाय बिना किसी पूर्व शर्त के बातचीत की मेज पर आएं. सभी मतभेदों और राजनीतिक बहिष्कार को अलग रखकर देश की सुरक्षा और भविष्य के लिए सहमति बनाएं. उन्होंने कहा कि सेना में अनिवार्य भर्ती का मुद्दा भी अति-रूढ़िवादी यहूदी समुदाय (हारेदी) के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत से सुलझाया जा सकता है.

उन्होंने कहा कि इजरायल के राष्ट्रगान 'हातिक्वा' के दौरान जानबूझकर सदन से बाहर जाने वालों को जवाब देने का सही तरीका एक आशावादी राष्ट्रीय एकता सरकार बनाना है. ऐसी सरकार ही देश में उम्मीद, मेल-मिलाप और एकजुटता का संदेश दे सकती है.

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