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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: सूर्यकुमार यादव की मटन पार्टी, जमीन पर बैठकर उड़ाई दावत; सरफाज खान भी शामिल

Watch: सूर्यकुमार यादव की मटन पार्टी, जमीन पर बैठकर उड़ाई दावत; सरफाज खान भी शामिल

Suryakumar Yadav: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सूर्यकुमार यादव जमीन पर बैठकर मटन की दावत उड़ा रहे हैं. उनके साथ सरफराज खान भी दिखाई दिए.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 15 Nov 2026 09:55 AM (IST)
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भारत के पूर्व टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव इन दिनों 2026 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई की कप्तानी कर रहे हैं. टूर्नामेंट में मुंबई ने पहला मुकाबला हैदराबाद के खिलाफ खेला, जिसमें सूर्या ने ताबड़तोड़ पारी खेली. उन्होंने सिर्फ 21 गेंद में 6 चौके और 5 छक्कों की मदद से 60* रन बनाए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 285.71 का रहा. इसी बीच सूर्यकुमार का देसी अंदाज में मटन पार्टी करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. भारतीय बल्लेबाज सरफराज खान भी उनके साथ नजर आ रहे हैं. 

वीडियो में सूर्या जमीन पर बैठकर मटन की दावत उड़ा रहे हैं. उनके साथ सरफराज खान और मुंबई टीम के कुछ और खिलाड़ी दिख रहे हैं. देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद यह पार्टी किचन के अंदर ही चल रही है. वीडियो में सूर्या कहते हैं, "ये मनीक भाई बैठे हैं. इन्होंने हमारे लिए मटन बनवाया है." सूर्या ने आगे कहा, "एकदम घर वाला फीलिंग देसी."

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इसके आगे सरफराज खान कहते हैं, "इतना अच्छा खाना बनाया है कि बात करने का मन नहीं कर रहा है, सिर्फ खाने का मन कर रहा है. थैंक्यू."

मुंबई ने 7 विकेट से जीता पहला मैच 

हैदराबाद के खिलाफ खेले गए पहले मैच में मुंबई ने 7 विकेट से जीत अपने नाम की. मुकाबले में पहले बैटिंग करने के बाद हैदराबाद 20 ओवर में 172 रन पर ऑलआउट हो गई. टीम के लिए अभिरथ रेड्डी ने 35 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इस दौरान मुंबई के लिए मैक्सवेल स्वामीनाथन ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए. 

फिर चेज के लिए उतरी मुंबई की तरफ से ताबड़तोड़ बैटिंग देखने को मिली. टीम ने 13.1 ओवर में 3 विकेट गंवाकर जीत अपने नाम कर ली. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने नाबाद 60 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा मुशीर खान ने 24 गेंद में 51 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. सूर्या और मुशीर ने तीसरे विकेट के लिए 65 (23 गेंद) रनों की साझेदारी की.

 

यह भी पढ़ें: अंडर-19 एशिया कप जीतने पर टीम इंडिया को मिली बंपर प्राइज मनी, पाकिस्तान पर भी बरसा पैसा

Published at : 15 Nov 2026 09:14 AM (IST)
Tags :
Mutton Sarfaraz Khan SURYAKUMAR YADAV Syed Mushtaq Ali Trophy 2026
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