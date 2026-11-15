ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरShrimp Farming: झींगा की खेती कैसे कर सकते हैं किसान, इसके लिए कितनी जमीन चाहिए?

Shrimp Farming: झींगा की खेती कैसे कर सकते हैं किसान, इसके लिए कितनी जमीन चाहिए?

झींगा पालन किसानों के लिए कमाई का एक नया विकल्प बनकर उभर रहा है. ऐसे में जानिए इसके लिए उपयोगी जमीन, सही पानी, तालाब निर्माण, बीज और सरकारी अनुमति से जुड़ी जरूरी जानकारी.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 15 Nov 2026 08:07 AM (IST)
Preferred Sources

किसान पारंपरिक फसलों के साथ-साथ कमाई के नए विकल्प भी तलाश रहे हैं. ऐसे में अगर आप भी बेहतर आमदनी की तलाश कर रहे हैं, तो झींगा की खेती आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकती है. बदलते समय में मछली पालन के अलावा झींगा पालन भी किसानों के बीच एक अच्छा व्यवसाय बनकर उभर रहा है. देश-विदेश में झींगे की मांग होने के कारण इसकी व्यावसायिक खेती से अच्छी आमदनी की संभावना रहती है.

खास बात यह है कि इसके लिए बहुत बड़े खेत की जरूरत नहीं होती, बल्कि सही जमीन, पानी और तकनीक की मदद से सीमित क्षेत्र में भी शुरुआत की जा सकती है. हालांकि झींगा पालन शुरू करने से पहले इसकी प्रजातियों, तालाब निर्माण, पानी की गुणवत्ता और बाजार की जानकारी होना जरूरी है. ऐसे में जानिए झींगा की खेती शुरु करने के आसान टिप्स.

रिलेटेड स्टोरी >>

एग्रीकल्चर
Poultry Farming Business: गांव में पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए कितनी जमीन चाहिए, कितना खर्चा आता है
गांव में पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए कितनी जमीन चाहिए, कितना खर्चा आता है
एग्रीकल्चर
CoSha 23232: गन्ने की इस किस्म में लाल सड़न का खतरा कम, देर से बुवाई में भी आएगी काम
गन्ने की इस किस्म में लाल सड़न का खतरा कम, देर से बुवाई में भी आएगी काम
एग्रीकल्चर
PM Fasal Bima: फसल खराब होने करें ये काम, वरना अटक सकता है बीमा का पैसा
फसल खराब होने करें ये काम, वरना अटक सकता है बीमा का पैसा
एग्रीकल्चर
Wheat farming seed treatment: गेहूं की फसल में न लगे बीमारी, बीज बोने से पहले करें ये काम
गेहूं की फसल में न लगे बीमारी, बीज बोने से पहले करें ये काम

झींगा पालन के लिए जमीन

झींगा पालन के लिए जमीन का आकार इस बात पर निर्भर करता है कि किसान किस स्तर पर व्यवसाय शुरू करना चाहता है. सामान्य तौर पर आधा हेक्टेयर से एक हेक्टेयर जमीन में व्यावसायिक स्तर पर इसकी शुरुआत की जा सकती है. आधा हेक्टेयर यानी करीब 1.23 एकड़ और एक हेक्टेयर लगभग 2.47 एकड़ के बराबर होता है. हालांकि किसान के पास मौजूद पूरी जमीन तालाब में इस्तेमाल नहीं होती. पानी के भंडारण, निकासी, मशीनों, चारे और अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए भी जगह रखनी पड़ती है.

सही मिट्टी होना जरूरी

झींगा पालन में जमीन का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण काम है. इसके लिए ऐसी जमीन बेहतर मानी जाती है जहां पानी रुकने और निकालने की उचित व्यवस्था हो. चिकनी दोमट मिट्टी यानी क्लेई लोम मिट्टी इसके लिए अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें पानी का रिसाव कम होता है. रेतीली जमीन पर तालाब बनाने से पानी तेजी से रिस सकता है, जिससे लागत बढ़ने के साथ झींगों के विकास पर भी असर पड़ सकता है. इसलिए जमीन खरीदने या तालाब बनाने से पहले मिट्टी की जांच कराना जरूरी है.

यह भी पढ़ें: Drip Irrigation: ड्रिप इरिगेशन क्या है, इसे कैसे लगवाएं? जानें फायदे और सरकारी सब्सिडी

ऐसे शुरू करें झींगा पालन

झींगा पालन शुरू करने के लिए सबसे पहले चुनी गई जमीन पर तालाब तैयार किया जाता है. तालाब का आकार और गहराई खेती की तकनीक के अनुसार तय होती है. सामान्य तौर पर एक मीटर से अधिक पानी की गहराई रखने की व्यवस्था की जाती है. तालाब तैयार करने के बाद उसकी सफाई, सुखाई और मिट्टी की जांच की जाती है. जरूरत के अनुसार चूने का इस्तेमाल करके मिट्टी का पीएच संतुलित किया जाता है. इसके बाद पानी भरकर उसकी गुणवत्ता की जांच की जाती है. अब बारी आती है झींगे के बीज यानी पोस्ट लार्वा (PL) डालने की. किसानों को हमेशा प्रमाणित हैचरी से स्वस्थ और रोगमुक्त बीज खरीदने चाहिए. शुरुआत में कम संख्या में बीज डालना बेहतर रहता है, ताकि किसान पानी और झींगों के प्रबंधन को समझ सकें.

इन प्रजाति का पालन करना बेहतर

भारत में मुख्य रूप से व्हाइटलेग श्रिम्प (Litopenaeus vannamei) और ब्लैक टाइगर श्रिम्प (Penaeus monodon) का व्यावसायिक पालन किया जाता है. इसके अलावा भारतीय सफेद झींगा भी पालन के लिए महत्वपूर्ण प्रजाति है. किस प्रजाति का चुनाव करना है, यह पानी, स्थानीय मौसम, बाजार की मांग और उपलब्ध तकनीकी सुविधाओं पर निर्भर करता है. झींगा पालन में आमतौर पर एक फसल तैयार होने में लगभग 90 से 150 दिन का समय लगता है. यह अवधि प्रजाति, बीज की गुणवत्ता, पानी के तापमान और पालन की तकनीक पर निर्भर करती है. इस दौरान झींगों को संतुलित आहार देना और पानी की नियमित जांच करना जरूरी है. पानी में ऑक्सीजन की कमी होने पर झींगों की मृत्यु तक हो सकती है. इसलिए एरेटर जैसी मशीनों की व्यवस्था रखनी चाहिए.

झींगा पालन के लिए रजिस्ट्रेशन भी जरूरी

व्यावसायिक झींगा पालन शुरू करने से पहले कानूनी नियमों की जानकारी लेना जरूरी है. तटीय क्षेत्रों में आने वाले झींगा फार्म के लिए Coastal Aquaculture Authority (CAA) के नियमों के अनुसार पंजीकरण और अनुमति की जरूरत होती है. इसलिए तालाब निर्माण पर पैसा खर्च करने से पहले संबंधित मत्स्य विभाग से अनुमति और लागू नियमों की जानकारी जरूर लें.

यह भी पढ़ें: PM Kusum Yojana: खेत में सोलर पंप लगाने के लिए कैसे मिलती है सरकारी मदद? जानें यहां

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान एबीपी नेटवर्क के साथ इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं, जहां वह एग्रीकल्चर बीट पर खबरें लिखती हैं. खेती, किसानों और एग्रीकल्चर से जुड़ी स्टोरीज लिखते हुए उनकी कोशिश रहती है कि खबर की जानकारी आसान और साफ भाषा में लोगों तक पहुंचे.

मनस्वी अपने कॉलेज की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुकी हैं. इस दौरान उन्हें लाइव इवेंट्स की कवरेज, एंकरिंग और रिपोर्टिंग का मौका प्राप्त हुआ. यहां उन्हें खबरों पर रिसर्च करने, कंटेंट लिखने और किसी स्टोरी को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने का एक्सपीरियंस मिला.

पढ़ाई की बात करें तो मनस्वी मंदसौर यूनिवर्सिटी से Bachelor’s in Journalism and Mass Communication की पढ़ाई कर रही हैं. राइटिंग और मीडिया में लगातार कुछ नया सीखते हुए वह अपनी राइटिंग को और बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं.
Read More
Published at : 15 Nov 2026 08:07 AM (IST)
Tags :
Agriculture News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
Poultry Farming Business: गांव में पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए कितनी जमीन चाहिए, कितना खर्चा आता है
गांव में पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए कितनी जमीन चाहिए, कितना खर्चा आता है
एग्रीकल्चर
CoSha 23232: गन्ने की इस किस्म में लाल सड़न का खतरा कम, देर से बुवाई में भी आएगी काम
गन्ने की इस किस्म में लाल सड़न का खतरा कम, देर से बुवाई में भी आएगी काम
एग्रीकल्चर
PM Fasal Bima: फसल खराब होने करें ये काम, वरना अटक सकता है बीमा का पैसा
फसल खराब होने करें ये काम, वरना अटक सकता है बीमा का पैसा
एग्रीकल्चर
Wheat farming seed treatment: गेहूं की फसल में न लगे बीमारी, बीज बोने से पहले करें ये काम
गेहूं की फसल में न लगे बीमारी, बीज बोने से पहले करें ये काम
Advertisement

वीडियोज

Sansani : किश्तवाड़ में BJP विधायक शगुन परिहार का बड़ा आरोप, मचा विवाद!
Congress MLA Harish Dhami का मंच पर हाईवोल्टेज हंगामा! | Video Viral | Uttarakhand News | News@10
UP Elections 2027: यूपी में वोट कटे? क्या है BJP का 'वोट जोड़ो अभियान'? | Chitra Tripathi | CM Yogi
Ghanti Bajao : सीट छीनने वाला सिस्टम.. घंटी बजाओ | Festival Crowds Trains-Buses | ABP News
UP Election 2027 : CM Yogi के दावे पर बवाल, 1.27 करोड़ वोट का रहस्य क्या ? समझिए | UP Politics | SIR
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमारी डोर अल्लाह के हाथ में, आपकी BJP के', अखिलेश पर ओवैसी का तंज
'हमारी डोर अल्लाह के हाथ में, आपकी BJP के', अखिलेश पर ओवैसी का तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मौसम लेगा यू-टर्न! अलीगढ़ से आगरा तक बारिश का अलर्ट; जानें IMD का अपडेट
यूपी में मौसम लेगा यू-टर्न! अलीगढ़ से आगरा तक बारिश का अलर्ट; जानें IMD का अपडेट
क्रिकेट
NZ ने किया मैट हेनरी को बाहर, टीम इंडिया में वापस आए सिराज, यश ठाकुर का डेब्यू
NZ ने किया मैट हेनरी को बाहर, टीम इंडिया में वापस आए सिराज, यश ठाकुर का डेब्यू
क्रिकेट
पाकिस्तान को धोने का मिला इनाम, मोहित उल्वा की टी20 टीम में एंट्री!
पाकिस्तान को धोने का मिला इनाम, मोहित उल्वा की टी20 टीम में एंट्री!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा में छठ पूजा के दौरान यहां रहेगा भारी ट्रैफिक डायवर्जन, एडवाइजरी जारी
नोएडा में छठ पूजा के दौरान यहां रहेगा भारी ट्रैफिक डायवर्जन, एडवाइजरी जारी
विश्व
ईरान के परमाणु खतरे के बीच नेतन्याहू की अपील, बोले- 'इजरायल को बचाने के लिए साथ आएं'
ईरान के परमाणु खतरे के बीच नेतन्याहू की अपील, बोले- 'इजरायल को बचाने के लिए साथ आएं'
Home Tips
Wooden Flooring Designs: घर के इंटीरियर को बनाना है स्टाइलिश? चुनें ये वुड-लुक फ्लोर डिजाइन
घर के इंटीरियर को बनाना है स्टाइलिश? चुनें ये वुड-लुक फ्लोर डिजाइन
ट्रेंडिंग
हैदराबाद में जुलूस के दौरान बेकाबू हुआ हाथी, जान बचाने को भागे लोग; वीडियो वायरल
हैदराबाद में जुलूस के दौरान बेकाबू हुआ हाथी, जान बचाने को भागे लोग; वीडियो वायरल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget