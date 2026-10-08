दिल्ली में पुरानी कारों का बाजार गर्म, इन 5 Cars की सबसे ज्यादा डिमांड

Maruti Suzuki Swift दिल्ली के Used Car Market में सबसे ज्यादा बिकने वाला Model है. Cars24 के internal data के अनुसार, दिल्ली में sold Used Cars में Swift की हिस्सेदारी 5.6 प्रतिशत है. इसकी लोकप्रियता की एक बड़ी वजह इसका Compact Size, Practical Cabin और शहर में आसान ड्राइविंग मानी जा सकती है. Used Market में इसकी मांग को बड़ा Buyer Pool भी सपोर्ट करता है, क्योंकि Swift को Dealers और Online Used Car Platforms पर आसानी से Price किया जा सकता है. यही वजह है कि पुरानी कार खरीदने वालों के बीच भी Swift एक जाना-पहचाना विकल्प बनी हुई है.