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दिल्ली में पुरानी कारों का बाजार गर्म, इन 5 Cars की सबसे ज्यादा डिमांड
Cars24 के internal data में Swift सबसे आगे है. जानिए दिल्ली के Used Car Market में Wagon R, Honda City, i10 और Dzire की कितनी मांग है
दिल्ली का Used Car Market देश के दूसरे शहरों से थोड़ा अलग है. यहां सिर्फ कीमत और कार की हालत ही नहीं, बल्कि Fuel Type और Vehicle Age Rules भी खरीदारों और sellers के फैसले को प्रभावित करते हैं. Cars24 के internal data के मुताबिक, दिल्ली में बिकने वाली Used Cars में कुछ पुराने और भरोसेमंद Models की हिस्सेदारी काफी मजबूत है. इस लिस्ट में छोटे Hatchbacks का दबदबा दिखाई देता है, जबकि Honda City अकेली Sedan है जो Top 5 में जगह बना पाती है. Swift 5.6 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे है, इसके बाद Wagon R, Honda City, Hyundai i10 और Swift Dzire का नंबर आता है. खास बात यह है कि दिल्ली में Diesel Cars 10 साल और Petrol Cars 15 साल से ज्यादा पुरानी होने पर सड़क पर चलाने से जुड़े सख्त नियम हैं, जिससे Used Car Market का पैटर्न भी प्रभावित होता है.
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Published at : 08 Oct 2026 03:25 PM (IST)
Tags :Top 5 Used Cars
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