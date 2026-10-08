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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोदिल्ली में पुरानी कारों का बाजार गर्म, इन 5 Cars की सबसे ज्यादा डिमांड

दिल्ली में पुरानी कारों का बाजार गर्म, इन 5 Cars की सबसे ज्यादा डिमांड

Cars24 के internal data में Swift सबसे आगे है. जानिए दिल्ली के Used Car Market में Wagon R, Honda City, i10 और Dzire की कितनी मांग है

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 08 Oct 2026 03:25 PM (IST)
Cars24 के internal data में Swift सबसे आगे है. जानिए दिल्ली के Used Car Market में Wagon R, Honda City, i10 और Dzire की कितनी मांग है

दिल्ली का Used Car Market देश के दूसरे शहरों से थोड़ा अलग है. यहां सिर्फ कीमत और कार की हालत ही नहीं, बल्कि Fuel Type और Vehicle Age Rules भी खरीदारों और sellers के फैसले को प्रभावित करते हैं. Cars24 के internal data के मुताबिक, दिल्ली में बिकने वाली Used Cars में कुछ पुराने और भरोसेमंद Models की हिस्सेदारी काफी मजबूत है. इस लिस्ट में छोटे Hatchbacks का दबदबा दिखाई देता है, जबकि Honda City अकेली Sedan है जो Top 5 में जगह बना पाती है. Swift 5.6 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे है, इसके बाद Wagon R, Honda City, Hyundai i10 और Swift Dzire का नंबर आता है. खास बात यह है कि दिल्ली में Diesel Cars 10 साल और Petrol Cars 15 साल से ज्यादा पुरानी होने पर सड़क पर चलाने से जुड़े सख्त नियम हैं, जिससे Used Car Market का पैटर्न भी प्रभावित होता है.

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Swift Dzire 3.4 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ Top 5 में शामिल है. Compact Sedan होने के कारण यह Hatchback की Practicality और Sedan के Boot Space का मिश्रण देती है. दिल्ली में Manual Cars की हिस्सेदारी अभी भी Automatic Cars से काफी ज्यादा है और Dzire जैसे Models इसी trend का हिस्सा हैं. Cars24 के data में Automatic Cars की हिस्सेदारी 13.7 प्रतिशत बताई गई है, जबकि Manual Cars अभी भी Used Market में स्पष्ट रूप से आगे हैं.
Swift Dzire 3.4 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ Top 5 में शामिल है. Compact Sedan होने के कारण यह Hatchback की Practicality और Sedan के Boot Space का मिश्रण देती है. दिल्ली में Manual Cars की हिस्सेदारी अभी भी Automatic Cars से काफी ज्यादा है और Dzire जैसे Models इसी trend का हिस्सा हैं. Cars24 के data में Automatic Cars की हिस्सेदारी 13.7 प्रतिशत बताई गई है, जबकि Manual Cars अभी भी Used Market में स्पष्ट रूप से आगे हैं.
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Hyundai i10 की हिस्सेदारी 4.5 प्रतिशत है और यह Top 5 में चौथे नंबर पर आती है. खास बात यह है कि Hyundai अब इस नाम से नई कार नहीं बेचती, फिर भी Used Market में इसकी मांग बनी हुई है. इसका एक कारण कम Maintenance Cost और Spare Parts की आसान उपलब्धता है. दिल्ली के Independent Garages में भी इस तरह की पुरानी लोकप्रिय कारों को आसानी से Service कराया जा सकता है.
Hyundai i10 की हिस्सेदारी 4.5 प्रतिशत है और यह Top 5 में चौथे नंबर पर आती है. खास बात यह है कि Hyundai अब इस नाम से नई कार नहीं बेचती, फिर भी Used Market में इसकी मांग बनी हुई है. इसका एक कारण कम Maintenance Cost और Spare Parts की आसान उपलब्धता है. दिल्ली के Independent Garages में भी इस तरह की पुरानी लोकप्रिय कारों को आसानी से Service कराया जा सकता है.
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Honda City इस लिस्ट की एकमात्र Sedan है और दिल्ली में sold Used Cars में इसकी हिस्सेदारी 4.6 प्रतिशत है. यह उन खरीदारों के बीच लोकप्रिय बनी हुई है जो छोटी कार से Upgrade करके ज्यादा Cabin Space और आराम चाहते हैं. Used Market में City की मौजूदगी यह भी दिखाती है कि दिल्ली में SUV के बढ़ते चलन के बावजूद Sedan की मांग पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. अगर किसी Buyer को Used Car में ज्यादा Space और Sedan का Driving Experience चाहिए, तो City अभी भी एक जाना-पहचाना विकल्प है.
Honda City इस लिस्ट की एकमात्र Sedan है और दिल्ली में sold Used Cars में इसकी हिस्सेदारी 4.6 प्रतिशत है. यह उन खरीदारों के बीच लोकप्रिय बनी हुई है जो छोटी कार से Upgrade करके ज्यादा Cabin Space और आराम चाहते हैं. Used Market में City की मौजूदगी यह भी दिखाती है कि दिल्ली में SUV के बढ़ते चलन के बावजूद Sedan की मांग पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. अगर किसी Buyer को Used Car में ज्यादा Space और Sedan का Driving Experience चाहिए, तो City अभी भी एक जाना-पहचाना विकल्प है.
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Wagon R 5.1 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ दूसरे नंबर पर है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका Practical Design और कम Running Cost है. Wagon R के CNG Variants की उपलब्धता भी दिल्ली जैसे शहर में इसे खास बनाती है. दिल्ली में Fuel Type Used Car की मांग पर बड़ा असर डालता है और CNG Cars की हिस्सेदारी 17.3 प्रतिशत है. ऊंची Seating Position, अच्छा Cabin Space और आसान रखरखाव जैसी खूबियां भी Wagon R को Used Car Buyers के बीच लोकप्रिय बनाए रखती हैं.
Wagon R 5.1 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ दूसरे नंबर पर है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका Practical Design और कम Running Cost है. Wagon R के CNG Variants की उपलब्धता भी दिल्ली जैसे शहर में इसे खास बनाती है. दिल्ली में Fuel Type Used Car की मांग पर बड़ा असर डालता है और CNG Cars की हिस्सेदारी 17.3 प्रतिशत है. ऊंची Seating Position, अच्छा Cabin Space और आसान रखरखाव जैसी खूबियां भी Wagon R को Used Car Buyers के बीच लोकप्रिय बनाए रखती हैं.
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Maruti Suzuki Swift दिल्ली के Used Car Market में सबसे ज्यादा बिकने वाला Model है. Cars24 के internal data के अनुसार, दिल्ली में sold Used Cars में Swift की हिस्सेदारी 5.6 प्रतिशत है. इसकी लोकप्रियता की एक बड़ी वजह इसका Compact Size, Practical Cabin और शहर में आसान ड्राइविंग मानी जा सकती है. Used Market में इसकी मांग को बड़ा Buyer Pool भी सपोर्ट करता है, क्योंकि Swift को Dealers और Online Used Car Platforms पर आसानी से Price किया जा सकता है. यही वजह है कि पुरानी कार खरीदने वालों के बीच भी Swift एक जाना-पहचाना विकल्प बनी हुई है.
Maruti Suzuki Swift दिल्ली के Used Car Market में सबसे ज्यादा बिकने वाला Model है. Cars24 के internal data के अनुसार, दिल्ली में sold Used Cars में Swift की हिस्सेदारी 5.6 प्रतिशत है. इसकी लोकप्रियता की एक बड़ी वजह इसका Compact Size, Practical Cabin और शहर में आसान ड्राइविंग मानी जा सकती है. Used Market में इसकी मांग को बड़ा Buyer Pool भी सपोर्ट करता है, क्योंकि Swift को Dealers और Online Used Car Platforms पर आसानी से Price किया जा सकता है. यही वजह है कि पुरानी कार खरीदने वालों के बीच भी Swift एक जाना-पहचाना विकल्प बनी हुई है.
Published at : 08 Oct 2026 03:25 PM (IST)
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