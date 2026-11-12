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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'महाभारत' ही नहीं, इन फिल्मों के लिए भी मशहूर थे रवि चोपड़ा, अमिताभ संग थी पहली और आखिरी मूवी

'महाभारत' ही नहीं, इन फिल्मों के लिए भी मशहूर थे रवि चोपड़ा, अमिताभ संग थी पहली और आखिरी मूवी

रवि चोपड़ा ने 'महाभारत' के डायरेक्टर के रूप में काफी पॉपुलैरिटी और सफलता हासिल की थी. इस बेहतरीन सीरियल के अलावा उन्होंने कई फिल्मों के लिए बतौर डायरेक्टर-प्रोड्यूसर भी काम किया था.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 12 Nov 2026 07:03 AM (IST)
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'महाभारत' जैसे ऐतिहासिक धारावाहिक को पर्दे पर उतारने वाले मशहूर फिल्ममेकर रवि चोपड़ा की आज 12वीं डेथ एनिवर्सरी है. रवि चोपड़ा ने महाभारत बनाकर काफी पॉपुलैरिटी हासिल की थी, हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले वो बॉलीवुड के लिए फिल्में बना चुके थे और बाद में भी उन्होंने कई फिल्मों के लिए काम किया था. उनकी डेब्यू और आखिरी फिल्म दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ थी.

बी. आर. चोपड़ा के बेटे थे रवि चोपड़ा

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रवि चोपड़ा का जन्म भारत की आजादी से पहले 27 सितंबर 1946 को मुंबई में हुआ था. वो दिग्गज फिल्ममेकर बी.आर. चोपड़ा के बेटे और फिल्ममेकर यश चोपड़ा के भतीजे थे. पिता की राह पर चलते हुए रवि ने भी फिल्मी दुनिया में ही अपना करियर बनाया और सफलता हासिल की.

अमिताभ बच्चन संग थी पहली और आखिरी फिल्म

रवि चोपड़ा ने बतौर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी काम किया था. डायरेक्टर के रूप में उनकी पहली फिल्म 'जमीर' थी. साल 1975 में रिलीज हुई इस फिल्म में दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन अहम रोल में थे. फिल्म में विनोद खन्ना, शम्मी कपूर, सायरा बानो, मदन पुरी, जगदीश राज और हरी शिवदासानी जैसे कलाकरों ने भी काम किया था.

रवि चोपड़ा की आखिरी फिल्म भी अमिताभ बच्चन के साथ थी. ये फिल्म थी साल 2014 में आई 'भूतनाथ रिटर्न्स'. वो इसके को-प्रोड्यूसर थे. अमिताभ बच्चन की मुख्य भूमिका वाली इस मूवी का डायरेक्शन नितेश तिवारी ने किया था. रवि ने इससे पहले इसके पहले पार्ट भूतनाथ (2008) को भी प्रोड्यूस किया था. 

इनके अलावा रवि ने बिग बी की साल 2003 की सुपरहिट मूवी 'बागबान' को डायरेक्टर किया था. जबकि साल 2006 में आई अमिताभ बच्चन की एक अन्य फिल्म 'बाबुल' का भी डायरेक्शन किया. उनकी अन्य फिल्मों में 'द बर्निंग ट्रेन', 'मजदूर', 'दहलीज', 'आज की आवाज', 'कल की आवाज' और 'प्रतिज्ञाबद्ध' शामिल हैं.

2014 में हो गया था निधन

फिल्मों से ज्यादा लोकप्रियता रवि चोपड़ा ने साल 1988 के अपने सीरियल महाभारत से हासिल की थी. जहां वो इसके डायरेक्टर थे तो वहीं उनके पिता बी.आर. चोपड़ा ने इसे प्रोड्यूस किया था. बाप-बेटे की जोड़ी को महाभारत के जरिए घर-घर में लोकप्रियता मिली. रवि चोपड़ा का 12 नवंबर 2014 को 68 साल की उम्र में निधन हो गया था.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 12 Nov 2026 07:03 AM (IST)
Tags :
Ravi Chopra
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