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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'संजय नहीं, राजीव बनेंगे प्रधानमंत्री', जब घर में घुसे एक ज्योतिषी ने की थी भविष्यवाणी

'संजय नहीं, राजीव बनेंगे प्रधानमंत्री', जब घर में घुसे एक ज्योतिषी ने की थी भविष्यवाणी

सोनिया गांधी ने अपनी किताब में खुलासा किया है कि एक पामिस्ट ने भविष्यवाणी की थी कि संजय गांधी नहीं बल्कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 12 Nov 2026 07:56 AM (IST)
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कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने अपनी किताब बिलॉंगिंग अ जर्नी ऑफ लव में कई खुलासे किए हैं. उन्होंने एक किस्सा शेयर किया है जिसमें पामिस्ट(हस्तरेखा विशेषज्ञ) ने एक भविष्यवाणी की थी. हालांकि उस समय सोनिया गांधी ने उस पर विश्वास नहीं किया था. 

1970 के दशक के आखिर में गांधी परिवार के दिल्ली वाले घर में एक पामिस्ट घुस गया था. उसने भविष्यवाणी की थी कि सोनिया के पति राजीव गांधी एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे न कि उनके छोटे भाई संजय गांधी.ये घटना विलिंगडन क्रेसेंट के बंगला नंबर 12 में हुई थी.

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राजीव की राजनीति में नहीं थी दिलचस्पी
राजीव गांधी उस समय कमर्शियल पायलट थे और उनकी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी. वहीं संजय गांधी को उनकी मां राजनीतिक वारिस बनाना चाहती थीं.

सोनिया गांधी ने याद किया किस्सा
सोनिया गांधी ने उस किस्से को याद किया जब एक सफेद कपड़े पहना मोटा आदमी उनके घर में घुस आया था. उन्होंने बताया एक दिन सफेद कपड़े पहने एक मोटा आदमी जबरदस्ती हमारे घर में घुस आया और मुझे बुलाने लगा. उसने हाथ की छाप वाला कागज दिखाया. मैंने उन्हें कहा कि मुझे ज्योतिष में विश्वास नहीं है. मैंने उन्हें बहुत ही प्यार से वहां से जाने के लिए कहा. मेरे पास समय नहीं था. मुझे काम करना था. मुझे अपना अतीत पता था और भविष्य जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी.

राजीव जी एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे
जब वो वहां से नहीं जा रहे थे तो उन्हें भागने के लिए मैं गुस्से में झपटी. वो आदमी वहां से भागा और चिल्लाया. नहीं, नहीं संजय नहीं. आपके पति राजीव जी एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे. ये सुनकर राजीव जोर-जोर से हंसने लगे. उनकी हथेली पर हस्तरेखा विशेषज्ञ की स्याही का निशान था. ज्योतिषी ने उन्हें रोक लिया था और उन्होंने यह सोचकर उनका मज़ाक उड़ाया कि यह एक बहुत अच्छा मज़ाक है. 

सोनिया गांधी ने आगे लिखा, मैं इसके बाद अपने कमरे में भागी और शांत होने की कोशिश करने लगी लेकिन इसके बजाय मैं फूट-फूटकर रोने लगी.

ये भी पढ़ें: अरब दलों पर हमले के बाद फिर नेतन्याहू ने दिया यूनिटी गवर्नमेंट का प्रस्ताव, इजरायल में किसकी बनेगी सरकार?

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
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Published at : 12 Nov 2026 07:56 AM (IST)
Tags :
Rajiv Gandhi Sanjay Gandhi SONIA GANDHI
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