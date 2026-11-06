Car Price Hike Diwali 2025 vs 2026: दिवाली 2025 में सस्ती थीं ये कारें, अब कीमतें देखकर लगेगा झटका
Car Price Hike Diwali 2025 vs 2026: दिवाली 2025 के मुकाबले 2026 में कारों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है. जानिए मारुति, टाटा और महिंद्रा जैसी प्रमुख कंपनियों की गाड़ियां कितनी महंगी हो चुकी हैं.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 06 Nov 2026 03:45 PM (IST)
Car Price Hike Diwali 2025 vs 2026: अगर आप दिवाली पर नई कार खरीदने का मन बना रहे हैं और पुरानी कीमतों के हिसाब से बजट बना रहे हैं तो जरा संभल जाइए. क्योंकि पिछले साल दिवाली 2025 में जो कारें आपकी जेब के बिल्कुल मुफीद लग रही थीं अब उनकी एक्स-शोरूम कीमतें देखकर आपको बड़ा झटका लग सकता है. क्योंकि बीते एक साल में कंपनियों ने गाड़ियों के दाम काफी बढ़ा दिए हैं.
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बता दें कि भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में मारुति, टाटा, हुंडई और महिंद्रा जैसी दिग्गज कंपनियों ने इस साल कई बार गाड़ियों के दाम बढ़ाये हैं. कच्चे माल की बढ़ती लागत, लॉजिस्टिक्स खर्च और नए सेफ्टी तथा एमिशन नॉर्म्स के चलते गाड़ियों का उत्पादन महंगा हो गया है. जिसका सीधा असर कार खरीदारों की जेब पर ऑन-रोड कीमत के रूप में दिखाई दे रहा है.
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अब बजट कारों की बात करें तो मारुति ऑल्टो K10, वैगनआर और स्विफ्ट की कीमतें पिछले साल के मुकाबले 20,000 से 30,000 रुपये तक बढ़ चुकी हैं. 2025 में जो एंट्री-लेवल वेरिएंट्स बेहद सस्ते में उपलब्ध थे. अब वे ऑन-रोड आते-आते काफी महंगे पड़ रहे हैं. जिसके चलते मिडिल क्लास फैमिली के लिए अब 5 लाख के बजट में कार चुनना एक चुनौती बन गया है.
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वहीं देश की सबसे पसंदीदा कॉम्पैक्ट एसयूवी टाटा नेक्सन और मारुति ब्रेजा के दाम भी पिछले एक साल में काफी उछल चुके हैं. इस साल कंपनियों द्वारा की गई लगातार तीन बढ़ोतरी के कारण इनकी शुरुआती कीमतें 25,000 से 40,000 रुपये तक तेज हुई हैं. जिसका मतलब दिवाली 2025 में तय किया गया आपका बजट इस बार थोड़ा छोटा पड़ता हुआ नजर आएगा.
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वहीं कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में मारुति डिजायर और स्कोडा स्लाविया जैसी गाड़ियों पर भी महंगाई का बड़ा असर देखा गया है. पिछले साल जो मॉडल 8 से 10 लाख के बजट में आसानी से आ जाते थे. अब उनके लिए आपको अपनी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी. रजिस्ट्रेशन चार्ज और इंश्योरेंस महंगा होने से ऑन-रोड कीमत काफी बढ़ गई है.
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बता दें कि इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट भी महंगाई की मार देखने को मिली है. टाटा टियागो ईवी और पंच ईवी जैसी बजट इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतें बैटरी कंपोनेंट्स और इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण 2025 के मुकाबले काफी ऊपर चली गई हैं. हालांकि ईवी पर रनिंग कॉस्ट कम है लेकिन खरीदारी की शुरुआती लागत अब खरीदारों को चौंका रही है.
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जबकि मिड-साइज़ एसयूवी सेगमेंट में राज करने वाली हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस भी पिछले साल के मुकाबले अब काफी महंगी हो गई हैं. इनके टॉप वेरिएंट्स की कीमतों में 50,000 रुपये से ज्यादा का इजाफा दर्ज किया गया है. नई तकनीक, सेफ्टी फीचर्स और इनपुट कॉस्ट के चलते यह लग्जरी गाड़ियां अब आम खरीदार के बजट से थोड़ी बाहर होती दिख रही हैं.
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हालांकि दिवाली के इस त्योहारी सीजन में राहत की बात यह है कि कार कंपनियां अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए भारी फेस्टिव डिस्काउंट दे रही हैं. डीलरशिप्स पर बंपर कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट छूट दी जा रही है. इन ऑफर्स की मदद से बढ़ी हुई कीमतों के असर को काफी हद तक कम किया जा सकता है.
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अगर आप भी इस दिवाली नई गाड़ी लेने का मन बना रहे हैं तो सिर्फ पुरानी कीमतों या एड्स पर भरोसा न करें. तुरंत अपने नजदीकी शोरूम जाकर गाड़ी की रिवाइज्ड ऑन-रोड कीमत का कोटेशन लें. मिल रहे फेस्टिव ऑफर्स और बैंक डिस्काउंट का पूरा फायदा उठाकर अपनी पसंदीदा कार की डील फाइनल करें.