अब बजट कारों की बात करें तो मारुति ऑल्टो K10, वैगनआर और स्विफ्ट की कीमतें पिछले साल के मुकाबले 20,000 से 30,000 रुपये तक बढ़ चुकी हैं. 2025 में जो एंट्री-लेवल वेरिएंट्स बेहद सस्ते में उपलब्ध थे. अब वे ऑन-रोड आते-आते काफी महंगे पड़ रहे हैं. जिसके चलते मिडिल क्लास फैमिली के लिए अब 5 लाख के बजट में कार चुनना एक चुनौती बन गया है.