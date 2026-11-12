करीना कपूर को कांग्रेस नेता ने भेजा लीगल नोटिस, पेंडेंट पर उठ रहे सवाल

बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान की एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. मामला उनके गले में पहने गए एक पेंडेंट से जुड़ा है, जिस पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं. मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अब्बास हफीज ने इस पोस्ट को लेकर करीना कपूर को कानूनी नोटिस भेजा है. उन्होंने अभिनेत्री से सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीरें हटाने और माफी मांगने की मांग की है.

वहीं, हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चन्द्रशेखर तिवारी ने इस मामले में करीना कपूर का समर्थन किया है. उनका कहना है कि करीना को माफी मांगने की जरूरत नहीं है. उन्होंने दीपावली पर पूजा करने और कुरान की आयतों वाला पेंडेंट पहनने को लेकर करीना का बचाव किया है. इस तरह एक ही मामले पर दो अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं.

इंदौर: अस्पताल में इलाज के दौरान हंगामा, कांग्रेस नेता पर मारपीट का केस दर्ज

कुरान की आयतों वाले पेंडेंट पर अब्बास हफीज को आपत्ति

मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अब्बास हफीज का कहना है कि करीना कपूर ने जो पेंडेंट पहना है, वह भोपाल की बेगमात की विरासत से जुड़ा हुआ है. इस पेंडेंट पर कुरान की आयत लिखी हुई है और यह भोपाल की बेगमात की धार्मिक आस्था का विषय रहा है.

#WATCH | Bhopal, Madhya Pradesh: Congress spokesperson Abbas Hafeez has sent a legal notice to actor Kareena Kapoor over her social media post featuring a pendant bearing Quranic verses. Hindu Utstav Samiti President Chandrashekhar Tiwari says, "Kareena Kapoor is a follower of the Sanatan tradition... She may have married Saif Ali Khan. When they married, I imagine there must have been an agreement—that she would be free to continue following her own religion without any objection from him. Perhaps that is why, on Diwali, she performed the Diwali puja while wearing a pendant that appears to be Islamic in nature. If it contains verses from the Quran, it rests right against her heart... There shouldn't be any objection to this... Perhaps the objection arises because it was the day of Diwali.... I don’t think Kareena Kapoor should apologise in any way..." (11.11) — ANI (@ANI) November 11, 2026

अब्बास हफीज ने कहा, "भोपाल की बेगमात, जो रियासत की शासक रही हैं, उनकी विरासत से जुड़ा एक पेंडेंट है, जिस पर कुरान की आयत लिखी हुई है. यह पेंडेंट भोपाल की बेगमात की आस्था का विषय रहा है, न कि फैशन का. वे इसे पर्दे में पहनती थीं या अपने घर और महल में रखती थीं. यह उनकी परंपरा और रिवाज का हिस्सा रहा है."

उन्होंने करीना कपूर की सोशल मीडिया पोस्ट पर सवाल उठाते हुए कहा, "करीना कपूर जी ने जिस तरह इसे पहनकर फैशन स्टेटमेंट बनाया, इसे फ्लॉन्ट किया और अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कीं, वह उचित नहीं है. हमारी कई धार्मिक परंपराएं और मान्यताएं हैं. कुरान की आयत को छूने, कुरान को छूने और उसे पढ़ने तक के कुछ विशेष तौर-तरीके और नियम हैं. ऐसे में यह पोस्ट आपत्तिजनक है. उन्हें ये सभी तस्वीरें हटानी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए. मैंने जो नोटिस भेजा है, उसमें मेरी प्रमुख मांग यही है कि वे इस पोस्ट को डिलीट करें."

नवाबों की कलगी से नहीं, धार्मिक पेंडेंट से है आपत्ति

अब्बास हफीज ने कहा, "हमारा किसी से कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं है. हमारा मामला इस्लामिक आस्था, ऐसे पेंडेंट और उस पर लिखी कुरान की आयत से जुड़ा है. उसे हटा दिया जाना चाहिए."

उन्होंने आगे कहा, "उन्होंने नवाब साहब भोपाल की कलगी भी पहनी है. हमें उससे भी कोई एतराज नहीं है. वह उनका परिवार है, वे उसे पहन सकते हैं. लेकिन जो इस्लामिक विरासत है और जो भोपाल की बेगमात की आस्था का विषय रही है, जिसे विशेष रूप से धार्मिक आस्था के लिए बनवाया गया था, उसे इस तरह फैशन स्टेटमेंट नहीं बनाया जाना चाहिए. इसी वजह से मैंने यह नोटिस भेजा है."

अब्बास हफीज ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी आपत्ति किसी खास त्योहार या दिन को लेकर नहीं है. उन्होंने कहा, "मैं अपनी बात बहुत स्पष्ट कर चुका हूं. त्योहार जिसे मनाना है, वह मनाए और जिसे जो लिबास पहनना है, वह पहने. हमारी आपत्ति सिर्फ कुरान की आयत को लेकर है. अगर वह इसे ईद पर भी पहनती हैं, तो भी यह आपत्तिजनक ही होगा."

हिंदू उत्सव समिति ने किया करीना कपूर का समर्थन

दूसरी तरफ हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चन्द्रशेखर तिवारी ने करीना कपूर का समर्थन किया है. उनका कहना है कि करीना का जन्म हिंदू परिवार में हुआ है और शादी के बाद भी उन्हें अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए.

उन्होंने कहा, "करीना कपूर कहीं न कहीं सनातनी हैं. उन्होंने सनातन धर्म में ही जन्म लिया है और उनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ है. विवाह जरूर उन्होंने सैफ अली खान से किया है, लेकिन मेरा मानना है कि जब उनकी शादी हुई होगी, तब उनके बीच यह सहमति बनी होगी कि अगर मैं अपने धर्म का पालन करूंगी, तो तुम्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए."

चन्द्रशेखर तिवारी ने दीपावली पर करीना कपूर के पूजा करने और पेंडेंट पहनने को भी सामान्य बताया. उन्होंने कहा, "शायद इसी वजह से दीपावली के पवित्र पर्व पर, "जो हमारा एक बड़ा त्योहार है, उन्होंने दीपावली पूजन किया और एक मुस्लिम पेंडेंट पहना. अगर उसमें कुरान की आयतें लिखी हैं, तो मैंने भी वह तस्वीर देखी है. वह पेंडेंट उनके हृदय को स्पर्श कर रहा है.

उन्होंने कहा, "मैं भी एक पेंडेंट पहनता हूं, जिसमें मां भगवती विराजमान हैं और दूसरी तरफ 'मां' लिखा हुआ है. यह पेंडेंट मेरे हृदय को स्पर्श करता है. भगवान का यह पेंडेंट हमें पवित्र रखता है और दिनभर सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है. अगर कुरान की आयतें किसी पवित्र वस्तु पर लिखी हैं और वह हृदय के करीब है, तो मुझे लगता है कि इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए."

रायसेन में जमीन के नीचे मिला 18 दांतों वाला जबड़ा, मैमथ का जीवाश्म होने की आशंका

करीना से माफी मांगने की जरूरत नहीं: चन्द्रशेखर तिवारी

चन्द्रशेखर तिवारी ने करीना कपूर से माफी मांगने की मांग को भी गलत बताया. उन्होंने कहा कि हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच अभिनेत्री के इस काम का समर्थन करते हैं.

उन्होंने कहा, "मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि करीना कपूर को किसी भी तरह की माफी मांगने की जरूरत है. उन्होंने जो कृत्य किया है, हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच उनके इस काम का समर्थन करते हैं."