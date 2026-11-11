आजकल पुरानी यानी सेकेंड हैंड कार खरीदना कई लोगों के लिए अच्छा विकल्प है. कम बजट में अपनी पसंद की गाड़ी मिल जाती है, लेकिन जल्दबाजी में कार खरीदना भारी पड़ सकता है. कई बार गाड़ी बाहर से बिल्कुल ठीक दिखती है, लेकिन उसके इंजन, ब्रेक या दूसरे जरूरी हिस्सों में खराबी होती है. ऐसी कार खरीदने के बाद मरम्मत पर काफी पैसा खर्च करना पड़ता है. इसलिए गाड़ी पसंद आने पर उसे खरीदने से पहले कुछ जरूरी संकेतों की जांच जरूर करें.

धुआं, अजीब आवाज को न करें नजरअंदाज

कार के साइलेंसर से निकलने वाला धुआं इंजन के बारे में काफी कुछ बताता है. अगर इंजन गर्म होने के बाद भी लगातार सफेद धुआं निकल रहा है, तो कूलेंट के इंजन में जाने की समस्या होती है. नीला धुआं इंजन ऑयल जलने का संकेत है, जबकि काला धुआं फ्यूल सिस्टम या हवा की सप्लाई में गड़बड़ी की तरफ इशारा करता है. इसके अलावा, गाड़ी चलाते समय खट-खट, घर्र-घर्र या चीं-चीं जैसी आवाजें सुनाई दें, तो सावधान हो जाएं. ये आवाजें सस्पेंशन, व्हील बेयरिंग, क्लच या ब्रेक में खराबी के कारण आती हैं. अगर कार एक तरफ खिंचती है या स्टेयरिंग में कंपन महसूस होता है, तो अलाइनमेंट और सस्पेंशन की जांच जरूरी है.

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डैशबोर्ड की लाइट और एक्सीडेंट के निशान देखें

कार स्टार्ट करने के बाद डैशबोर्ड पर जलने वाली वार्निंग लाइट पर ध्यान दें. इंजन स्टार्ट होने के बाद भी चेक इंजन, ऑयल प्रेशर या बैटरी की लाइट लगातार जल रही है, तो इसे छोटी समस्या समझकर नजरअंदाज न करें. इन लाइटों के पीछे इंजन, ऑयल सप्लाई या इलेक्ट्रिकल सिस्टम से जुड़ी खराबी होती है. इसके साथ ही कार की बॉडी को भी ध्यान से देखें. दरवाजों, बोनट और डिग्गी के बीच कहीं गैप कम और कहीं ज्यादा दिखाई दे, तो गाड़ी पहले एक्सीडेंट के बाद रिपेयर हुई होती है. पेंट के रंग या फिनिश में अंतर और शीशों पर अलग-अलग मैन्युफैक्चरिंग ईयर भी जांचने चाहिए.

सर्विस रिकॉर्ड और टायरों की जरूर करें जांच

पुरानी कार खरीदने से पहले विक्रेता से उसकी सर्विस हिस्ट्री जरूर मांगें. अगर वह नियमित सर्विस के बिल या मेंटेनेंस रिकॉर्ड नहीं दिखा पाता, तो गाड़ी की देखभाल को लेकर सवाल उठते हैं. इसके अलावा टायरों की घिसावट और उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी देखें. गाड़ी की असली स्थिति जानने के लिए किसी भरोसेमंद मैकेनिक से प्री-परचेज इंस्पेक्शन और कंप्यूटर स्कैनिंग करवाएं. साथ ही टेस्ट ड्राइव लेकर ब्रेक, क्लच, गियर और स्टेयरिंग की जांच करें. इन बातों का ध्यान रखने से खराब कार खरीदने और बाद में होने वाले बड़े खर्च से बचते हैं.

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