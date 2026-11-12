Hyundai Genesis GV90: भारत में अपनी तगड़ी पकड़ बना चुकी हुंडई ने अभी हाल ही में अपनी नई कार बेयॉन लॉन्च की थी. जिसकी चर्चा अभी खत्म भी नहीं हुई थी की कंपनी अब एक और कार लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. दरअसल हुंडई के ग्लोबल लग्जरी ब्रांड Genesis की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक एसयूवी Genesis GV90 का डिजाइन पेटेंट आधिकारिक तौर पर भारत में दर्ज हो गया है.

बता दें कि पेटेंट की तस्वीरें सामने आते ही इस ऑल-इलेक्ट्रिक अल्ट्रा-लग्जरी SUV के डिजाइन और फीचर्स ने भारतीय कार प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. चलिए विस्तार से जानतें हैं कार के बारें में.

रोल-रॉयस जैसी कोच डोर्स तकनीक

आपको बता दें कि भारत में पेटेंट हुए डिजाइन के मुताबिक Genesis GV90 की सबसे बड़ी खासियत इसके दरवाजे हैं. क्योंकि इसमें रोल्स-रॉयस की तर्ज पर विपरीत दिशा में खुलने वाले पिलरलेस कोच डोर्स दिए गए हैं.

जबकि इसमें बी-पिलर नहीं होने की वजह से कार के दरवाजे दोनों तरफ से खुलकर एक विशाल और बेहद आलीशान एंट्री स्पेस देते हैं. इस तकनीक की मदद से कार के केबिन में अंदर जाना और बाहर निकलना बेहद आसान और राजशाही वाला फील देता है.

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600 किमी की रेंज

जानकारी दें दे कि Genesis GV90 को हुंडई ग्रुप के नए नेक्स्ट-जनरेशन इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा रहा है. इसमें 100 kWh से भी बड़ा बैटरी पैक दिए जाने का अनुमान है. जो एक बार फुल चार्ज होने पर 500 से 600 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज देगा.

वहीं 800-वोल्ट की अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग तकनीक की मदद से यह विशाल एसयूवी महज 15 से 18 मिनट में 10% से 80% तक रीचार्ज हो सकेगी. ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप के साथ इसकी मोटर 500 बीएचपी से अधिक की पावर जनरेट करेगी.

भारत में कब होगी एंट्री?

बता दें कि कंपनी की ओर से अभी आधिकारिक लॉन्च डेट का ऐलान अभी नहीं किया गया है. लेकिन पेटेंट दाखिल होना इस बात का संकेत है कि हुंडई भारत में Genesis ब्रांड को स्थापित करने की पूरी योजना बना चुकी है.

वहीं भारतीय बाजार में आने के बाद Genesis GV90 का सीधा मुकाबला Mercedes-Benz EQS SUV, BMW iX और Audi Q8 e-tron जैसी करोड़पति सेगमेंट की इलेक्ट्रिक कारों से होगा. जबकि इस कार की इसकी संभावित एक्स-शोरूम कीमत 1.25 करोड़ से 1.50 करोड़ रुपये के बीच रह सकती है.

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