अगर आपका बजट 10 लाख रुपये से कम है तो हाल ही में लॉन्च हुई नई टाटा एरिस आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी साबित होगी. क्योंकि टिगोर के नए अवतार के रूप में आई यह कार बेहद कम कीमत, नए फीचर्स और CNG और पेट्रोल दोनों विकल्पों में मिलती है. जबकि इसके अलावा नई मारुति बलेनो फेसलिफ्ट और नई ब्रेजा भी कम बजट में एक बेहतरीन विकल्प साबित होती हैं.