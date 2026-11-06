New Cars Diwali: दिवाली पर घर लाएं नई कार, बजट के हिसाब से देखें बेस्ट ऑप्शन
New Cars Diwali: दिवाली पर नई कार खरीदने का बना रहे हैं प्लान? 10 लाख से लेकर 20 लाख और प्रीमियम बजट सेगमेंट में लॉन्च हुई इन बेस्ट गाड़ियों के ऑप्शंस देखें.
Written By : सोमनाथ चटर्जी | Updated at : 06 Nov 2026 01:00 PM (IST)
New Cars Diwali: दिवाली के शुभ अवसर पर यदि आप अपने परिवार के लिए एक नई चमचमाती कार घर लाने की सोच रहे हैं तो बाजार में इस समय ऑप्शन की कोई कमी नहीं है. क्योंकि ऑटोमोबाइल कंपनियों ने ग्राहकों की हर जरूरत और बजट को ध्यान में रखते हुए कई नई गाड़ियां लॉन्च की हैं. तो चलिए इस खबर में जानतें हैं कि बजट में अभी कौन-कौन सी गाड़ियां बेस्ट हैं.
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अगर आपका बजट 10 लाख रुपये से कम है तो हाल ही में लॉन्च हुई नई टाटा एरिस आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी साबित होगी. क्योंकि टिगोर के नए अवतार के रूप में आई यह कार बेहद कम कीमत, नए फीचर्स और CNG और पेट्रोल दोनों विकल्पों में मिलती है. जबकि इसके अलावा नई मारुति बलेनो फेसलिफ्ट और नई ब्रेजा भी कम बजट में एक बेहतरीन विकल्प साबित होती हैं.
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बता दें कि 10 से 20 लाख रुपये के बजट सेगमेंट में मिड-साइज़ एसयूवी और सेडान गाड़ियों के ऑप्शन बहुत हैं. अगर आप एक रफ-टफ और लाइफस्टाइल एसयूवी चाहते हैं. तो नए प्लेटफॉर्म और आरामदायक सस्पेंशन के साथ आई महिंद्रा थार ओजी एक बेहतरीन चॉइस है. इसका नया ड्राइविंग एक्सपीरियंस और आधुनिक फीचर्स आपको एक अलग ही फील देगा.
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जबकि फैमिली ओरिएंटेड खरीदारों के लिए हुंडई बियोन एक बहुत ही शानदार और हाइटेक ऑप्शन है. क्रेटा और वेन्यू के बीच फिट होने वाली यह कार AI टेक्नोलॉजी से लैस है और काफी प्रीमियम अहसास कराती है. वहीं सेडान लवर्स के लिए नई स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट मौजूद है. जिसमें पीछे के यात्रियों के लिए मसाजर और 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है.
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इलेक्ट्रिक वाहनों के शौकीनों के लिए टाटा सिएरा ईवी भी इस दिवाली की लिस्ट में अपनी खास जगह बनाती है. दो पॉवरफुल इलेक्ट्रिक मोटरों और ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आने वाली यह एसयूवी बेहद लंबी ड्राइविंग रेंज प्रदान करती है. जबकि इसका मस्कुलर लुक और पावरफुल परफॉर्मेंस इसे लग्जरी ईवी सेगमेंट में एक दमदार विकल्प बनाते हैं.
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10 से 20 लाख के बजट में होंडा एलिवेट को भी नए लुक्स, रियर वेंटिलेटेड सीट्स, 360-डिग्री कैमरा और डुअल पावर सीट्स जैसे शानदार फीचर्स के साथ अपडेट किया गया है. इसके अलावा अगर आपकी पहली प्राथमिकता माइलेज है तो नई रेनॉ डस्टर हाइब्रिड सबसे आगे है. 1.8-लीटर इंजन और दो इलेक्ट्रिक मोटरों के साथ यह एसयूवी 29 किमी/लीटर का माइलेज देती है.
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जबकि अगर आपका बजट 20 लाख रुपये से ऊपर है और आप प्रीमियम गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो एमजी की नई टॉमहॉक एक धांसू ऑल-इलेक्ट्रिक और प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी है. इसका केबिन बेहद शानदार और स्पेसियस है. इसके अलावा नई महिंद्रा BE6 Sporteq भी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में अपने नए लुक और शार्प फीचर्स के साथ खूब धूम मचा रही है.
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आपको बता दें कि लग्जरी और बड़ी फैमिली कारों के शौकीनों के लिए नई किआ सोरेंटो बाजार में आ चुकी है. यह बड़ी एसयूवी हाइब्रिड और डीजल दोनों तरह के पावरफुल इंजनों के साथ मिलती है. जो प्रीमियम कम्फर्ट का अहसास कराती है. पहले अपने बजट का सही हिसाब लगायें और नजदीकी शोरूम पर जाकर टेस्ट ड्राइव लें और इस दिवाली एक परफेक्ट कार घर लाएं.