ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोNew Cars Diwali: दिवाली पर घर लाएं नई कार, बजट के हिसाब से देखें बेस्ट ऑप्शन

New Cars Diwali: दिवाली पर घर लाएं नई कार, बजट के हिसाब से देखें बेस्ट ऑप्शन

New Cars Diwali: दिवाली पर नई कार खरीदने का बना रहे हैं प्लान? 10 लाख से लेकर 20 लाख और प्रीमियम बजट सेगमेंट में लॉन्च हुई इन बेस्ट गाड़ियों के ऑप्शंस देखें.

Written By : सोमनाथ चटर्जी  | Updated at : 06 Nov 2026 01:00 PM (IST)
New Cars Diwali: दिवाली पर नई कार खरीदने का बना रहे हैं प्लान? 10 लाख से लेकर 20 लाख और प्रीमियम बजट सेगमेंट में लॉन्च हुई इन बेस्ट गाड़ियों के ऑप्शंस देखें.

New Cars Diwali: दिवाली के शुभ अवसर पर यदि आप अपने परिवार के लिए एक नई चमचमाती कार घर लाने की सोच रहे हैं तो बाजार में इस समय ऑप्शन की कोई कमी नहीं है. क्योंकि ऑटोमोबाइल कंपनियों ने ग्राहकों की हर जरूरत और बजट को ध्यान में रखते हुए कई नई गाड़ियां लॉन्च की हैं. तो चलिए इस खबर में जानतें हैं कि बजट में अभी कौन-कौन सी गाड़ियां बेस्ट हैं.

1/7
अगर आपका बजट 10 लाख रुपये से कम है तो हाल ही में लॉन्च हुई नई टाटा एरिस आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी साबित होगी. क्योंकि टिगोर के नए अवतार के रूप में आई यह कार बेहद कम कीमत, नए फीचर्स और CNG और पेट्रोल दोनों विकल्पों में मिलती है. जबकि इसके अलावा नई मारुति बलेनो फेसलिफ्ट और नई ब्रेजा भी कम बजट में एक बेहतरीन विकल्प साबित होती हैं.
अगर आपका बजट 10 लाख रुपये से कम है तो हाल ही में लॉन्च हुई नई टाटा एरिस आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी साबित होगी. क्योंकि टिगोर के नए अवतार के रूप में आई यह कार बेहद कम कीमत, नए फीचर्स और CNG और पेट्रोल दोनों विकल्पों में मिलती है. जबकि इसके अलावा नई मारुति बलेनो फेसलिफ्ट और नई ब्रेजा भी कम बजट में एक बेहतरीन विकल्प साबित होती हैं.
2/7
बता दें कि 10 से 20 लाख रुपये के बजट सेगमेंट में मिड-साइज़ एसयूवी और सेडान गाड़ियों के ऑप्शन बहुत हैं. अगर आप एक रफ-टफ और लाइफस्टाइल एसयूवी चाहते हैं. तो नए प्लेटफॉर्म और आरामदायक सस्पेंशन के साथ आई महिंद्रा थार ओजी एक बेहतरीन चॉइस है. इसका नया ड्राइविंग एक्सपीरियंस और आधुनिक फीचर्स आपको एक अलग ही फील देगा.
बता दें कि 10 से 20 लाख रुपये के बजट सेगमेंट में मिड-साइज़ एसयूवी और सेडान गाड़ियों के ऑप्शन बहुत हैं. अगर आप एक रफ-टफ और लाइफस्टाइल एसयूवी चाहते हैं. तो नए प्लेटफॉर्म और आरामदायक सस्पेंशन के साथ आई महिंद्रा थार ओजी एक बेहतरीन चॉइस है. इसका नया ड्राइविंग एक्सपीरियंस और आधुनिक फीचर्स आपको एक अलग ही फील देगा.
3/7
जबकि फैमिली ओरिएंटेड खरीदारों के लिए हुंडई बियोन एक बहुत ही शानदार और हाइटेक ऑप्शन है. क्रेटा और वेन्यू के बीच फिट होने वाली यह कार AI टेक्नोलॉजी से लैस है और काफी प्रीमियम अहसास कराती है. वहीं सेडान लवर्स के लिए नई स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट मौजूद है. जिसमें पीछे के यात्रियों के लिए मसाजर और 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है.
जबकि फैमिली ओरिएंटेड खरीदारों के लिए हुंडई बियोन एक बहुत ही शानदार और हाइटेक ऑप्शन है. क्रेटा और वेन्यू के बीच फिट होने वाली यह कार AI टेक्नोलॉजी से लैस है और काफी प्रीमियम अहसास कराती है. वहीं सेडान लवर्स के लिए नई स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट मौजूद है. जिसमें पीछे के यात्रियों के लिए मसाजर और 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है.
4/7
इलेक्ट्रिक वाहनों के शौकीनों के लिए टाटा सिएरा ईवी भी इस दिवाली की लिस्ट में अपनी खास जगह बनाती है. दो पॉवरफुल इलेक्ट्रिक मोटरों और ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आने वाली यह एसयूवी बेहद लंबी ड्राइविंग रेंज प्रदान करती है. जबकि इसका मस्कुलर लुक और पावरफुल परफॉर्मेंस इसे लग्जरी ईवी सेगमेंट में एक दमदार विकल्प बनाते हैं.
इलेक्ट्रिक वाहनों के शौकीनों के लिए टाटा सिएरा ईवी भी इस दिवाली की लिस्ट में अपनी खास जगह बनाती है. दो पॉवरफुल इलेक्ट्रिक मोटरों और ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आने वाली यह एसयूवी बेहद लंबी ड्राइविंग रेंज प्रदान करती है. जबकि इसका मस्कुलर लुक और पावरफुल परफॉर्मेंस इसे लग्जरी ईवी सेगमेंट में एक दमदार विकल्प बनाते हैं.
5/7
10 से 20 लाख के बजट में होंडा एलिवेट को भी नए लुक्स, रियर वेंटिलेटेड सीट्स, 360-डिग्री कैमरा और डुअल पावर सीट्स जैसे शानदार फीचर्स के साथ अपडेट किया गया है. इसके अलावा अगर आपकी पहली प्राथमिकता माइलेज है तो नई रेनॉ डस्टर हाइब्रिड सबसे आगे है. 1.8-लीटर इंजन और दो इलेक्ट्रिक मोटरों के साथ यह एसयूवी 29 किमी/लीटर का माइलेज देती है.
10 से 20 लाख के बजट में होंडा एलिवेट को भी नए लुक्स, रियर वेंटिलेटेड सीट्स, 360-डिग्री कैमरा और डुअल पावर सीट्स जैसे शानदार फीचर्स के साथ अपडेट किया गया है. इसके अलावा अगर आपकी पहली प्राथमिकता माइलेज है तो नई रेनॉ डस्टर हाइब्रिड सबसे आगे है. 1.8-लीटर इंजन और दो इलेक्ट्रिक मोटरों के साथ यह एसयूवी 29 किमी/लीटर का माइलेज देती है.
6/7
जबकि अगर आपका बजट 20 लाख रुपये से ऊपर है और आप प्रीमियम गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो एमजी की नई टॉमहॉक एक धांसू ऑल-इलेक्ट्रिक और प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी है. इसका केबिन बेहद शानदार और स्पेसियस है. इसके अलावा नई महिंद्रा BE6 Sporteq भी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में अपने नए लुक और शार्प फीचर्स के साथ खूब धूम मचा रही है.
जबकि अगर आपका बजट 20 लाख रुपये से ऊपर है और आप प्रीमियम गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो एमजी की नई टॉमहॉक एक धांसू ऑल-इलेक्ट्रिक और प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी है. इसका केबिन बेहद शानदार और स्पेसियस है. इसके अलावा नई महिंद्रा BE6 Sporteq भी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में अपने नए लुक और शार्प फीचर्स के साथ खूब धूम मचा रही है.
7/7
आपको बता दें कि लग्जरी और बड़ी फैमिली कारों के शौकीनों के लिए नई किआ सोरेंटो बाजार में आ चुकी है. यह बड़ी एसयूवी हाइब्रिड और डीजल दोनों तरह के पावरफुल इंजनों के साथ मिलती है. जो प्रीमियम कम्फर्ट का अहसास कराती है. पहले अपने बजट का सही हिसाब लगायें और नजदीकी शोरूम पर जाकर टेस्ट ड्राइव लें और इस दिवाली एक परफेक्ट कार घर लाएं.
आपको बता दें कि लग्जरी और बड़ी फैमिली कारों के शौकीनों के लिए नई किआ सोरेंटो बाजार में आ चुकी है. यह बड़ी एसयूवी हाइब्रिड और डीजल दोनों तरह के पावरफुल इंजनों के साथ मिलती है. जो प्रीमियम कम्फर्ट का अहसास कराती है. पहले अपने बजट का सही हिसाब लगायें और नजदीकी शोरूम पर जाकर टेस्ट ड्राइव लें और इस दिवाली एक परफेक्ट कार घर लाएं.
Published at : 06 Nov 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Auto News ABP LIVE

ऑटो फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Car Drive Modes: ECO, City Drive और Sports, कार में कब काम आते हैं ये मोड?
ECO, City Drive और Sports, कार में कब काम आते हैं ये मोड?
ऑटो
Vehicle Scrappage Benefits: पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने पर कितना फायदा, नई कार पर कितनी मिल रही छूट?
पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने पर कितना फायदा, नई कार पर कितनी मिल रही छूट?
ऑटो
Ducati Desmo450 EDX: Ducati की नई बाइक की कीमत सुन चौंक जाएंगे, इतने में आ जाएगी SUV
Ducati की नई बाइक की कीमत सुन चौंक जाएंगे, इतने में आ जाएगी SUV
ऑटो
Ferrari EV: Ferrari की Electric Car का ऐसा क्रेज, 2027 तक हुई Sold Out
Ferrari की Electric Car का ऐसा क्रेज, 2027 तक हुई Sold Out
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मनीष खेमका
मनीष खेमका
अयोध्या का दीपोत्सव: सिर्फ आस्था का पर्व नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और रोजगार का नया मॉडल
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चुनाव हारने के बाद भी झुकने को तैयार नहीं ट्रंप, डेमोक्रेट्स से दो-दो हाथ की तैयारी
चुनाव हारने के बाद भी झुकने को तैयार नहीं ट्रंप, डेमोक्रेट्स से दो-दो हाथ की तैयारी
राजस्थान
राजस्थान: सरपंच और वार्ड पंचों के नतीजे घोषित, सियासी और रसूखदारों को मिली हार
राजस्थान: सरपंच और वार्ड पंचों के नतीजे घोषित, सियासी और रसूखदारों को मिली हार
इंडिया
किस बात पर खुशी से झूम उठे CJP के सौरव दास? बोले- 'ये जश्न मनाने का दिन'
किस बात पर खुशी से झूम उठे CJP के सौरव दास? बोले- 'ये जश्न मनाने का दिन'
क्रिकेट
CSK छोड़ने के बाद माइकल हसी नए रोल में आएंगे नजर, मिली सबसे बड़ी जिम्मेदारी
CSK छोड़ने के बाद माइकल हसी नए रोल में आएंगे नजर, मिली सबसे बड़ी जिम्मेदारी
साउथ सिनेमा
'रामायण' के आते ही 'जेलर 2' की कमाई को लगा झटका, 22वें दिन का कलेक्शन शॉकिंग
'रामायण' के आते ही 'जेलर 2' की कमाई को लगा झटका, 22वें दिन का कलेक्शन शॉकिंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव में NDA के लिए चुनौती बनेंगे चिराग पासवान! गठबंधन नहीं हुआ तो लेंगे बड़ा फैसला
यूपी चुनाव में NDA के लिए चुनौती बनेंगे चिराग पासवान! गठबंधन नहीं हुआ तो लेंगे बड़ा फैसला
विश्व
न्यूयॉर्क में ममदानी का सियासी दबदबा बढ़ा, समर्थन वाले तीनों उम्मीदवार जीते; अमेरिकी संसद पहुंचे
न्यूयॉर्क में ममदानी का सियासी दबदबा बढ़ा, समर्थन वाले तीनों उम्मीदवार जीते; अमेरिकी संसद पहुंचे
शिक्षा
ICAI CA Foundation रिजल्ट जारी, 18.93% उम्मीदवार हुए पास, देखें टॉपर्स की लिस्ट
ICAI CA Foundation रिजल्ट जारी, 18.93% उम्मीदवार हुए पास, देखें टॉपर्स की लिस्ट
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget