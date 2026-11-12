बढ़ती सर्दी के बीच IMD की आंधी संग तूफानी बारिश की चेतावनी, 16 राज्यों में 'आफत'

गुलाबी ठंड की दस्तक के बीच देश के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने गुरुवार (12 नवंबर) को दिल्ली समेत देश के 16 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है. कुछ इलाकों में हवा की स्पीड 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. पहाड़ी राज्यों में मौसम और बिगड़ने की संभावना है.

मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और सिक्किम के पास भी ऐसा ही मौसम सिस्टम बन रहा है. इसके अलावा दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है. यह सिस्टम 14 नवंबर के आस-पास बारिश की गतिविधियां बढ़ा सकता है. दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, बंगाल के अलावा नॉर्थ ईस्ट के राज्यों और पहाड़ी राज्यों में भी आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार को बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है. मौसम विभाग ने बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है. राजधानी में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. ऐसे में दिन के समय हल्की गर्मी महसूस हो सकती है लेकिन बारिश और हवा के कारण मौसम में ठंडक बढ़ेगी.

यूपी-बिहार में बारिश का अनुमान

यूपी की बात करें तो गुरुवार को मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, सोनभद्र, बांदा, प्रतापगढ़, बरेली, अमरोहा, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, जौनपुर, अंबेडकर नगर, शाहजहांपुर, बस्ती, आजमगढ़, अयोध्या के अलावा गोंडा और गोरखपुर में हल्की बारिश के साथ हवाएं चलने को लेकर चेतावनी जारी की गई है. राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

बिहार में राजधानी पटना के अलावा सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बक्सर, भोजपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, सुपौल, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, लखीसराय और मुंगेर में मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान हवा की स्पीड 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

बंगाल का मौसम

पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में गुरुवार को बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. हावड़ा, कोलकाता, अलीपुरद्वार, दुर्गापुर, दार्जिलिंग, पूर्वी बर्धमान, पश्चिम मेदिनीपुर, कालिम्पोंग और बांकुड़ा में मौसम बिगड़ सकता है. इन इलाकों में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है. कोलकाता में अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

राजस्थान में चेतावनी

राजस्थान में भी मौसम में बदलाव दिख सकता है. 12-13 नवंबर को कोटा, जयपुर, चूरू, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, जैसलमेर, जालौर, करौली, श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, पाली, राजसमंद और बीकानेर में मध्यम से तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है. जयपुर में अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. बारिश और तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में मौसम सुहावना हो सकता है.

पंजाब के बठिंडा, लुधियाना, फरीदकोट, होशियारपुर, कपूरथला और जालंधर के अलावा संगरूर में मध्यम से भारी बारिश के साथ आंधी की चेतावनी जारी की गई है. इन इलाकों में हवा की स्पीड 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. तेज हवाओं और बारिश के कारण फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है.

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