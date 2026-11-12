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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड में प्रदूषण से बुरा हाल, हाईब्रिड मोड पर शिफ्ट हुए स्कूल

नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड में प्रदूषण से बुरा हाल, हाईब्रिड मोड पर शिफ्ट हुए स्कूल

उत्तर प्रदेश में अब सर्दी बढ़ने लगी हैं. सुबह और शाम के समय लोगों को गर्म कपड़ों की ज़रूरत हो रही है. वहीं सर्दी के साथ ही नोएडा-गाजियाबाद समेत प्रदेश के कई बड़े शहरों हवा में प्रदूषण भी बढ़ रहा है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 12 Nov 2026 07:01 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम शुष्क हो गया है और धीरे-धीरे सर्दी बढ़ती जा रही है. प्रदेश के कई जिलों में सुबह और शाम के समय सर्दी के साथ कोहरा भी देखने को मिल रहा है. दिन के समय भी तापमान में कमी आई हैं. सर्दी बढ़ने के साथ ही प्रदेश के बड़े शहरों नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़ व आसपास के इलाकों में हवा में प्रदूषण ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. 

मौसम विभाग के मुताबिक़ यूपी में आज 12 नवंबर को प्रदेश के दोनों पश्चिमी और पूर्वी संभागों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान हैं. इस दौरान कहीं कोई बारिश के आसार नहीं है. हालांकि सुबह के समय अलग-अलग क्षेत्रों में धुंध या कोहरा छाया रहेगा. ग्रामीण और खुलें इलाकों में कोहरा के असर ज्यादा रहेगा. दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ़ हो जाएगा और धूप निकलेगी. दिन में मौसम सामान्य रहेगा. 

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यूपी में आज कैसा रहेगा मौसम 

राजधानी लखनऊ में आज सुबह के समय हल्की धुंध रह सकती हैं इसके बाद दिन में धूप निकलेगी. इसके अलावा बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, कानपुर, इटावा, औरैया और फर्रुखाबाद में भी सुबह के समय धुंध और दिन में मौसम साफ रहेगा. आगरा, मथुरा, झांसी, जालौन, बांदा और चित्रकूट में आज मौसम शुष्क रहेगा. सुबह के समय धुंध हो सकती हैं. लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. 

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सर्दी के साथ जहरीली हुई हवा

ठंड बढ़ने के साथ ही प्रदेश के बड़े शहरों में हवा में प्रदूषण की समस्या ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. ख़ासतौर से दिल्ली से सटे जिलों में हवा बेहद जहरीली होती जा रही है. नोएडा में हवा में प्रदूषण का स्तर आज 319 के आसपास दर्ज किया गया जो बेहद खराब श्रेणी की हवा मानी जाती है. इसकी तरह ग्रेटर नोएडा में एक्यूआई 270, ग़ाज़ियाबाद में 346, मेरठ में 333 एक्यूआई दर्ज किया गया. जो ख़तरनाक स्थिति के बहुत क़रीब पहुँच गया है. 

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में हाइब्रिड मोड़ पर स्कूल

प्रदूषण की वजह से नोएडा, ग्रेटर नोएडा में अब स्कूलों में भी पढ़ाई के तरीके को बदल दिया गया है. नोएडा-ग्रेटर नोएडा में 5वीं तक के बच्चों के लिए अब स्कूल हाईब्रिड मोड़ पर चलाने के निर्देश दिए गए हैं. यानी छोटे बच्चों को अब स्कूल आने के साथ-साथ ऑनलाइन क्लास का भी ऑप्शन दिया गया है. बच्चों की सेहत को देखते हुए गौतम बुद्ध जिला प्रशासन ने पांचवीं तक के बच्चों को ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों पढ़ाई के विकल्प दिए हैं, 

यूपी में अगले सात दिनों में मौसम में कोई बड़ा बदलाव होने का अनुमान नहीं है. मौसम विभाग ने 17 नवंबर तक प्रदेश में मौसम शुष्क ही रहने का पूर्वानुमान जताया है. वहीं कुछ जगहों पर कोहरा और धुंध का असर भी रहेगा.

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 12 Nov 2026 07:01 AM (IST)
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