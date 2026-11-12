अमेरिका में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर डारचीव की मॉस्को में मौत, विदेश मंत्रालय ने क्या बताया

अमेरिका में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर डारचीव की अचानक मौत हो गई. उनकी उम्र 66 साल थी. मॉस्को में विदेश मंत्रालय ने बुधवार (11 नवंबर) को ये जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कि डारचीव इस पद पर केवल डेढ़ साल तक ही रहे.

रूसी विदेश मंत्रालय ने डारचीव को एक बेहतरीन राजनयिक, अनुभवी नेता और दयालु सहकर्मी बताया है. उन्हें मार्च 2025 में इस पद पर नियुक्त किया गया था. हालांकि मॉस्को ने उनकी मौत के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है. इससे पहले डारचीव 2014 से 2021 तक कनाडा में रूस के राजदूत रह चुके थे.

पिछले साल हुई थी नियुक्ति

अलेक्जेंडर डारचीव को पिछले साल अमेरिका में इस पद पर नियुक्त किया गया था. यह समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में लौटने के कुछ ही समय बाद का था, और यह उस दौर में हुआ जब यूक्रेन में रूस का सैन्य अभियान चल रहा था, जिसने रूस को पश्चिमी देशों के आमने-सामने लाकर खड़ा कर दिया.

डारचीव रूस-अमेरिका संबंधों के विशेषज्ञ थे और 2021-2024 के बीच विदेश मंत्रालय के उत्तरी अमेरिकी विभाग के निदेशक रहे. 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तो डारचीव ने इस कदम को एक आवश्यक उपाय बताया था.

हत्या को लेकर उठ रहे सवाल

डारचीव की मौत व्हाइट हाउस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक हफ्ते से भी कम समय बाद हुई है. इस कॉन्फ्रेंस में रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी इलाके में एक अस्थायी युद्धविराम की घोषणा की गई थी. फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप के अलावा रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों ने ओलेशकी क्षेत्र में हुए इस युद्धविराम का स्वागत किया.

राजदूत बनने के कुछ ही समय बाद ही डारचीव ने ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात की और शांति का संदेश दिया. व्हाइट हाउस में अपना परिचय पत्र सौंपने के बाद 10 जून 2025 को वॉशिंगटन स्थित रूसी दूतावास में रूस दिवस के कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि रूस और अमेरिका दोनों बड़ी ताकतें हैं. दोनों को बिना झगड़े के शांति से साथ रहना चाहिए.

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