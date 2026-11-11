Xpeng Flying Car: पहले हम केवल फिल्मों में ही देखते थे की गाड़ियां उड़ भी सकती हैं. लेकिन अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरी तरह से बदल चुका है. क्योंकि अब कई ऐसी कारें आ चुकी हैं जो सड़क की जगह हवा में उड़ती हैं. कुछ ऐसा ही अब साल 2027 में भी देखने को मिलने वाला है. क्योंकि चीनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी Xpeng अपनी दो सीटों वाली फ्लाइंग कार को 2027 की दूसरी छमाही तक कमर्शियल मार्केट में उतारने की तैयारी कर रही है.

बता दें कि कंपनी के सीईओ डेली झाओ ने वर्ल्ड लेवल पर इसका ऐलान करते हुए बताया कि भविष्य के मोबिलिटी सेक्टर को बदलने वाला यह प्रोजेक्ट अब अंतिम स्टेज में है. लगभग 2.18 करोड़ रुपये की कीमत वाली यह गाड़ी सड़क पर चलने के साथ-साथ सीधे आसमान में भी उड़ान भर सकेगी. चलिए डिटेल्स में जानतें हैं पूरी खबर के बारें में.

क्या-क्या मिलेगा इस फ्लाइंग कार में?

आपको बता दें कि इस पूरे प्रोजेक्ट को लैंड एयरक्राफ्ट कैरियर नाम दिया गया है. वहीं 2.18 करोड़ रुपये की इस कीमत में ग्राहक को दो चीजें एक साथ मिलेंगी.

6-व्हील्ड मदर वैन: छह पहियों वाली एक बड़ा ग्राउंड वैन. जो ऑल-व्हील ड्राइव और हाइब्रिड पावरट्रेन पर चलती है.

डिटैचेबल एयरक्राफ्ट: वैन के पिछले हिस्से के अंदर छिपा हुआ 2-सीटर इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट. जो वैन का पिछला ट्रंक खुलते ही बाहर निकल आता है और उड़ने के लिए तैयार हो जाता है.

मिलेगी 30 किमी की रेंज

वहीं डिजाइन के मामले में यह पारंपरिक कार जैसी नहीं रहेगी बल्कि एक बड़े पैसेंजर ड्रोन जैसी दिखती है. इसमें जमीन पर चलने वाले पहिये नहीं हैं बल्कि 6 इलेक्ट्रिक प्रोपेलर लगाए गए हैं. जो इसे सीधे ऊपर उठने में मदद करते हैं.

फ्लाइंग रेंज: यह एयरक्राफ्ट एक बार फुल चार्ज होने पर 30 किलोमीटर तक लगातार उड़ सकता है.

मैक्सिमम हाइट: यह जमीन से 1,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है.

ऑटो-चार्जिंग: वैन का ग्राउंड व्हीकल इस एयरक्राफ्ट के लिए मोबाइल चार्जिंग स्टेशन की तरह काम करता है. जो मात्र 18 मिनट में इसकी बैटरी को 30% से 80% तक चार्ज कर देता है.

चलाना है बेहद आसान

आपको बता दें कि कंपनी का दावा है कि इस एयरक्राफ्ट को उड़ाना बेहद आसान है. इसमें सिंगल जॉयस्टिक कंट्रोल दिया गया है. Xpeng के CEO का दावा है कि किसी भी आम इंसान को महज 5 मिनट की बेसिक ट्रेनिंग देकर इसे कंट्रोल करना सिखाया जा सकता है.

जबकि इसके अलावा इसमें ऑटोनॉमस पहले से तय रास्ते पर खुद-ब-खुद उड़ने की भी सुविधा दी गई है.लेकिन चीन में इसे उड़ाने के लिए लाइट हेलीकॉप्टर लाइसेंस और मेडिकल टेस्ट की जरूरत होगी.

होने लगे हैं प्री-ऑर्डर्स बुकिंग

जानकारी दें दे कि चीन सरकार फिलहाल लो-अल्टीट्यूड इकोनॉमी को तेजी से बढ़ावा दे रही है. Xpeng की फ्लाइंग कार को चीन के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण से सीमित उपयोग की मंजूरी भी मिल चुकी है.

जबकि कंपनी का मानना है कि आधिकारिक तौर पर बाजार में आने से पहले ही इसे यूएई, कतर और कुवैत जैसे देशों समेत दुनिया भर से 7,000 से अधिक प्री-ऑर्डर्स मिल चुके हैं. शुरुआत में इसका इस्तेमाल टूरिज्म, इमरजेंसी रेस्क्यू सेवाओं और ग्रामीण इलाकों में किया जाएगा.

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