यहां बाढ़ के बाद Tata ने रोका प्रोडक्शन, कारों की सप्लाई पर असर

जरूरी नहीं कि हर ग्राहक की डिलीवरी में देरी हो. जिन डीलरशिप के पास पहले से स्टॉक मौजूद है, वहां ग्राहकों को समय पर गाड़ी मिल सकती है. लेकिन जिन गाड़ियों का निर्माण अभी होना बाकी है, उनकी डिलीवरी में कुछ दिनों की देरी हो सकती है. इसलिए अगर आपने हाल ही में टाटा की कोई कार बुक की है तो अपने डीलर से डिलीवरी की ताजा कंडीशन जरूर पता कर लें.