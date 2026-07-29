#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोयहां बाढ़ के बाद Tata ने रोका प्रोडक्शन, कारों की सप्लाई पर असर

यहां बाढ़ के बाद Tata ने रोका प्रोडक्शन, कारों की सप्लाई पर असर

किसी भी कार के निर्माण में हजारों छोटे-बड़े पार्ट्स की जरूरत होती है. ये पार्ट्स अलग-अलग कंपनियों से फैक्ट्री तक पहुंचते हैं. लेकिन बाढ़ के चलते कई सप्लायर भी समय पर सामान नहीं भेज पा रहे हैं

Written By : क़मरजहां  | Updated at : 29 Jul 2026 04:41 PM (IST)
किसी भी कार के निर्माण में हजारों छोटे-बड़े पार्ट्स की जरूरत होती है. ये पार्ट्स अलग-अलग कंपनियों से फैक्ट्री तक पहुंचते हैं. लेकिन बाढ़ के चलते कई सप्लायर भी समय पर सामान नहीं भेज पा रहे हैं

गुजरात में लगातार हो रही भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति का असर अब देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी साफ दिखाई देने लगा है. देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने बताया है कि गुजरात के साणंद के बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में प्रोडक्शन अभी के लिए रोकना पड़ा है.

1/7
पिछले कुछ दिनों से गुजरात के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश हो रही है. कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिससे सड़कें जलमग्न हो गईं और आवाजाही प्रभावित हुई. साणंद इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास जलभराव होने और सप्लाई चेन प्रभावित होने के चलते कंपनी ने सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन अस्थायी रूप से रोक दिया.
पिछले कुछ दिनों से गुजरात के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश हो रही है. कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिससे सड़कें जलमग्न हो गईं और आवाजाही प्रभावित हुई. साणंद इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास जलभराव होने और सप्लाई चेन प्रभावित होने के चलते कंपनी ने सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन अस्थायी रूप से रोक दिया.
2/7
साणंद प्लांट टाटा मोटर्स का एक बड़ा प्रोडक्शन केंद्र है. यहां कंपनी की कई पॉपुलर कारों का निर्माण किया जाता है. अगर प्लांट लंबे समय तक बंद रहता है तो इन मॉडल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है और ग्राहकों को नई कार की डिलीवरी मिलने में देरी का सामना करना पड़ सकता है.
साणंद प्लांट टाटा मोटर्स का एक बड़ा प्रोडक्शन केंद्र है. यहां कंपनी की कई पॉपुलर कारों का निर्माण किया जाता है. अगर प्लांट लंबे समय तक बंद रहता है तो इन मॉडल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है और ग्राहकों को नई कार की डिलीवरी मिलने में देरी का सामना करना पड़ सकता है.
3/7
किसी भी कार के निर्माण में हजारों छोटे-बड़े पार्ट्स की जरूरत होती है. ये पार्ट्स अलग-अलग कंपनियों से फैक्ट्री तक पहुंचते हैं. लेकिन भारी बारिश और बाढ़ के चलते कई सप्लायर भी समय पर सामान नहीं भेज पा रहे हैं. जब जरूरी पार्ट्स ही समय पर नहीं पहुंचेंगे तो कारों का प्रोडक्शन भी धीमा हो जाएगा.
किसी भी कार के निर्माण में हजारों छोटे-बड़े पार्ट्स की जरूरत होती है. ये पार्ट्स अलग-अलग कंपनियों से फैक्ट्री तक पहुंचते हैं. लेकिन भारी बारिश और बाढ़ के चलते कई सप्लायर भी समय पर सामान नहीं भेज पा रहे हैं. जब जरूरी पार्ट्स ही समय पर नहीं पहुंचेंगे तो कारों का प्रोडक्शन भी धीमा हो जाएगा.
4/7
टाटा मोटर्स ने कहा है कि कंपनी की टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं. जैसे ही मौसम सामान्य होगा और फैक्ट्री तक जरूरी पार्ट्स की सप्लाई फिर से शुरू होगी, प्रोडक्शन भी दोबारा शुरू कर दिया जाएगा. कंपनी का उद्देश्य है कि ग्राहकों पर इसका असर कम से कम पड़े और जल्द से जल्द डिलीवरी सामान्य हो जाए.
टाटा मोटर्स ने कहा है कि कंपनी की टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं. जैसे ही मौसम सामान्य होगा और फैक्ट्री तक जरूरी पार्ट्स की सप्लाई फिर से शुरू होगी, प्रोडक्शन भी दोबारा शुरू कर दिया जाएगा. कंपनी का उद्देश्य है कि ग्राहकों पर इसका असर कम से कम पड़े और जल्द से जल्द डिलीवरी सामान्य हो जाए.
5/7
जरूरी नहीं कि हर ग्राहक की डिलीवरी में देरी हो. जिन डीलरशिप के पास पहले से स्टॉक मौजूद है, वहां ग्राहकों को समय पर गाड़ी मिल सकती है. लेकिन जिन गाड़ियों का निर्माण अभी होना बाकी है, उनकी डिलीवरी में कुछ दिनों की देरी हो सकती है. इसलिए अगर आपने हाल ही में टाटा की कोई कार बुक की है तो अपने डीलर से डिलीवरी की ताजा कंडीशन जरूर पता कर लें.
जरूरी नहीं कि हर ग्राहक की डिलीवरी में देरी हो. जिन डीलरशिप के पास पहले से स्टॉक मौजूद है, वहां ग्राहकों को समय पर गाड़ी मिल सकती है. लेकिन जिन गाड़ियों का निर्माण अभी होना बाकी है, उनकी डिलीवरी में कुछ दिनों की देरी हो सकती है. इसलिए अगर आपने हाल ही में टाटा की कोई कार बुक की है तो अपने डीलर से डिलीवरी की ताजा कंडीशन जरूर पता कर लें.
6/7
यह घटना बताती है कि प्राकृतिक आपदाएं सिर्फ आम लोगों का जीवन ही प्रभावित नहीं करतीं, बल्कि बड़े उद्योगों और उनकी सप्लाई चेन पर भी गहरा असर डालती हैं. जब किसी बड़े प्लांट में प्रोडक्शन रुकता है तो उसका प्रभाव फैक्ट्री से लेकर डीलरशिप और आखिर में ग्राहकों तक पहुंचता है. इससे प्रोडक्शन, सप्लाई और डिलीवरी का पूरा प्रोसेस प्रभावित हो जाता है.
यह घटना बताती है कि प्राकृतिक आपदाएं सिर्फ आम लोगों का जीवन ही प्रभावित नहीं करतीं, बल्कि बड़े उद्योगों और उनकी सप्लाई चेन पर भी गहरा असर डालती हैं. जब किसी बड़े प्लांट में प्रोडक्शन रुकता है तो उसका प्रभाव फैक्ट्री से लेकर डीलरशिप और आखिर में ग्राहकों तक पहुंचता है. इससे प्रोडक्शन, सप्लाई और डिलीवरी का पूरा प्रोसेस प्रभावित हो जाता है.
7/7
अगर आपने टाटा मोटर्स की नई कार बुक कर रखी है और उसकी डिलीवरी का इंतजार कर रहे हैं तो फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है. कंपनी हालात सामान्य करने की कोशिश में लगी हुई है. हालांकि, मौसम और सप्लाई चेन की स्थिति के आधार पर कुछ ग्राहकों को ज्यादा वेट करना पड़ सकता है.
अगर आपने टाटा मोटर्स की नई कार बुक कर रखी है और उसकी डिलीवरी का इंतजार कर रहे हैं तो फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है. कंपनी हालात सामान्य करने की कोशिश में लगी हुई है. हालांकि, मौसम और सप्लाई चेन की स्थिति के आधार पर कुछ ग्राहकों को ज्यादा वेट करना पड़ सकता है.
Published at : 29 Jul 2026 04:08 PM (IST)
Tags :
Auto News Tata Motors Plant Tata Sanand Plant Tata Cars Delivery

ऑटो फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Audi Q9 की एंट्री, X7-GLS की बढ़ी टेंशन?
Audi Q9 की एंट्री, X7-GLS की बढ़ी टेंशन?
ऑटो
1 लीटर में 60 KM का माइलेज, ऑफिस जाने के लिए बेस्ट है ये बाइक
1 लीटर में 60 KM का माइलेज, ऑफिस जाने के लिए बेस्ट है ये बाइक
ऑटो
हरियाणा सरकार का ऐलान, 30 लाख तक की EV पर रजिस्ट्रेशन फीस फ्री
हरियाणा सरकार का ऐलान, 30 लाख तक की EV पर रजिस्ट्रेशन फीस फ्री
ऑटो
बच्चों के लिए आई 110 kmph वाली रेस बाइक, वजन महज 90 किलो
बच्चों के लिए आई 110 kmph वाली रेस बाइक, वजन महज 90 किलो
Advertisement

वीडियोज

New Maruti Brezza 2026 Price Revealed | ₹7.40 Lakh से शुरू | #maruti #brezza #autolive
Avore EX2S Review: 260KM Range वाली Electric Bike! Worth Buying? #avore #bikelaunch #autolive
Toyota Hilux 2026 launched at Rs 31.99 lakh| Auto Live #hilux #toyota
Bentley Continental GT S hybrid India first look and details | #bentley #autolive
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Cryptic Post के बाद बढ़ीं Separation की चर्चाएं

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

Hirdesh Kumar Singh
Hirdesh Kumar Singh
CJP की जीत, PM की रील: Gen-Z ने कैसे बदली देश की राजनीति?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एंटी पेपर लीक बिल पास होने पर राहुल गांधी का पहला रिएक्शन, बोले- गृह मंत्री...
एंटी पेपर लीक बिल पास होने पर राहुल गांधी का पहला रिएक्शन, बोले- गृह मंत्री...
बिहार
बिहार: TRE-4 में कितने पदों पर होगी भर्ती? BPSC को भेजी गई अधियाचना
बिहार: TRE-4 में कितने पदों पर होगी भर्ती? BPSC को भेजी गई अधियाचना
इंडिया
निधन के बाद मिला पूर्व PM मनमोहन सिंह को न्याय, कोयला घोटाला में समन निरस्त
निधन के बाद मिला पूर्व PM मनमोहन सिंह को न्याय, कोयला घोटाला में समन निरस्त
क्रिकेट
ICC रैंकिंग में वैभव सूर्यवंशी का कमाल, 230 पायदान की लगाई छलांग
ICC रैंकिंग में वैभव सूर्यवंशी का कमाल, 230 पायदान की लगाई छलांग
बॉलीवुड
न आलिया न राहा, फिर रणबीर के फोन के वॉलपेपर पर है किसकी तस्वीर? जानकर नम हो जाएंगी आखें
न आलिया न राहा, फिर रणबीर के फोन के वॉलपेपर पर है किसकी तस्वीर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्या फिर मारेंगे पलटी? ओम प्रकाश राजभर ने कर दी राहुल गांधी की तारीफ
क्या फिर मारेंगे पलटी? ओम प्रकाश राजभर ने कर दी राहुल गांधी की तारीफ
एग्रीकल्चर
क्या एसटी-एससी की जमीन जनरल में करा सकते हैं शिफ्ट, कितना आता है खर्च?
क्या एसटी-एससी की जमीन जनरल में करा सकते हैं शिफ्ट, कितना आता है खर्च?
इंडिया
गोली चलाने का आदेश कौन देता है- लोकसभा में जितेंद्र सिंह ने बताया कानून
गोली चलाने का आदेश कौन देता है- लोकसभा में जितेंद्र सिंह ने बताया कानून
ENT LIVE
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
ABP NEWS
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: गांव घूमने पहुंचे... सेल्फी के चक्कर में गई जान!
Viral Video: गांव घूमने पहुंचे... सेल्फी के चक्कर में गई जान!
ABP NEWS
Viral Video: घूमने पहुंचे थे वॉटरफॉल... फिर जो हुआ, देखकर रह जाएंगे हैरान!
Viral Video: घूमने पहुंचे थे वॉटरफॉल... फिर जो हुआ, देखकर रह जाएंगे हैरान!
Embed widget