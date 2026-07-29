यहां बाढ़ के बाद Tata ने रोका प्रोडक्शन, कारों की सप्लाई पर असर
किसी भी कार के निर्माण में हजारों छोटे-बड़े पार्ट्स की जरूरत होती है. ये पार्ट्स अलग-अलग कंपनियों से फैक्ट्री तक पहुंचते हैं. लेकिन बाढ़ के चलते कई सप्लायर भी समय पर सामान नहीं भेज पा रहे हैं
Written By : क़मरजहां | Updated at : 29 Jul 2026 04:41 PM (IST)
गुजरात में लगातार हो रही भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति का असर अब देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी साफ दिखाई देने लगा है. देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने बताया है कि गुजरात के साणंद के बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में प्रोडक्शन अभी के लिए रोकना पड़ा है.
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पिछले कुछ दिनों से गुजरात के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश हो रही है. कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिससे सड़कें जलमग्न हो गईं और आवाजाही प्रभावित हुई. साणंद इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास जलभराव होने और सप्लाई चेन प्रभावित होने के चलते कंपनी ने सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन अस्थायी रूप से रोक दिया.
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साणंद प्लांट टाटा मोटर्स का एक बड़ा प्रोडक्शन केंद्र है. यहां कंपनी की कई पॉपुलर कारों का निर्माण किया जाता है. अगर प्लांट लंबे समय तक बंद रहता है तो इन मॉडल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है और ग्राहकों को नई कार की डिलीवरी मिलने में देरी का सामना करना पड़ सकता है.
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किसी भी कार के निर्माण में हजारों छोटे-बड़े पार्ट्स की जरूरत होती है. ये पार्ट्स अलग-अलग कंपनियों से फैक्ट्री तक पहुंचते हैं. लेकिन भारी बारिश और बाढ़ के चलते कई सप्लायर भी समय पर सामान नहीं भेज पा रहे हैं. जब जरूरी पार्ट्स ही समय पर नहीं पहुंचेंगे तो कारों का प्रोडक्शन भी धीमा हो जाएगा.
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टाटा मोटर्स ने कहा है कि कंपनी की टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं. जैसे ही मौसम सामान्य होगा और फैक्ट्री तक जरूरी पार्ट्स की सप्लाई फिर से शुरू होगी, प्रोडक्शन भी दोबारा शुरू कर दिया जाएगा. कंपनी का उद्देश्य है कि ग्राहकों पर इसका असर कम से कम पड़े और जल्द से जल्द डिलीवरी सामान्य हो जाए.
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जरूरी नहीं कि हर ग्राहक की डिलीवरी में देरी हो. जिन डीलरशिप के पास पहले से स्टॉक मौजूद है, वहां ग्राहकों को समय पर गाड़ी मिल सकती है. लेकिन जिन गाड़ियों का निर्माण अभी होना बाकी है, उनकी डिलीवरी में कुछ दिनों की देरी हो सकती है. इसलिए अगर आपने हाल ही में टाटा की कोई कार बुक की है तो अपने डीलर से डिलीवरी की ताजा कंडीशन जरूर पता कर लें.
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यह घटना बताती है कि प्राकृतिक आपदाएं सिर्फ आम लोगों का जीवन ही प्रभावित नहीं करतीं, बल्कि बड़े उद्योगों और उनकी सप्लाई चेन पर भी गहरा असर डालती हैं. जब किसी बड़े प्लांट में प्रोडक्शन रुकता है तो उसका प्रभाव फैक्ट्री से लेकर डीलरशिप और आखिर में ग्राहकों तक पहुंचता है. इससे प्रोडक्शन, सप्लाई और डिलीवरी का पूरा प्रोसेस प्रभावित हो जाता है.
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अगर आपने टाटा मोटर्स की नई कार बुक कर रखी है और उसकी डिलीवरी का इंतजार कर रहे हैं तो फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है. कंपनी हालात सामान्य करने की कोशिश में लगी हुई है. हालांकि, मौसम और सप्लाई चेन की स्थिति के आधार पर कुछ ग्राहकों को ज्यादा वेट करना पड़ सकता है.