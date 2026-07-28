अब कारों के बाद बिना ड्राइवर के दौड़ेंगे ट्रक, जानें खासियत

इस कंपनी ने सेकंड जनरेशन के ड्राइवरलेस ट्रकों को पेश किया है, जो बिना किसी इंसानी ड्राइवर के लंबी दूरी तक सामान पहुंचाने में सक्षम होंगे. इन नए ट्रकों को खासतौर पर सामान ढोने वाले बड़े कमर्शियल ट्रकों के लिए तैयार किया गया है. आने वाले समय में ऐसे ट्रक अमेरिका की सड़कों पर माल पहुंचाने के काम में इस्तेमाल किए जा सकते हैं.