अब कारों के बाद बिना ड्राइवर के दौड़ेंगे ट्रक, जानें खासियत
Driverless Truck: बिना ड्राइवर वाले ट्रकों से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं. लंबी दूरी में ड्राइवर को आराम की जरूरत होती है, लेकिन ऑटोनॉमस ट्रक लगातार काम कर सकते हैं.
Written By : क़मरजहां | Updated at : 28 Jul 2026 03:52 PM (IST)
दुनिया में ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है. पहले जहां कारों में सिर्फ ड्राइवर की मदद करने वाली सुविधाएं होती थीं, वहीं अब ऐसी गाड़ियां भी तैयार की जा रही हैं जो खुद चल सकती हैं. इसी कड़ी में अमेरिका की कंपनी Aurora Innovation ने एक बड़ा कदम उठाया है.
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इस कंपनी ने सेकंड जनरेशन के ड्राइवरलेस ट्रकों को पेश किया है, जो बिना किसी इंसानी ड्राइवर के लंबी दूरी तक सामान पहुंचाने में सक्षम होंगे. इन नए ट्रकों को खासतौर पर सामान ढोने वाले बड़े कमर्शियल ट्रकों के लिए तैयार किया गया है. आने वाले समय में ऐसे ट्रक अमेरिका की सड़कों पर माल पहुंचाने के काम में इस्तेमाल किए जा सकते हैं.
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Aurora के इन ट्रकों में कई तरह के एडवांस सेंसर, कैमरे और कंप्यूटर सिस्टम लगाए गए हैं. ये तकनीक ट्रक के आसपास की पूरी स्थिति को समझने में मदद करती है. ट्रक को यह पता चलता है कि सड़क कहां है, सामने कौन-सी गाड़ी चल रही है, रास्ते में कोई रुकावट है या नहीं और किस तरह सेफ तरीके से आगे बढ़ना है?
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इन ट्रकों में कंपनी का खास सेल्फ-ड्राइविंग सिस्टम लगाया गया है, जिसे Aurora Driver कहा जाता है. यह सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से फैसले लेता है. जैसे कोई वाहन अचानक सामने आ जाए तो ट्रक अपनी रफ्तार कम कर सकता है, रास्ता बदल सकता है या जरूरत पड़ने पर रुक सकता है.
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कंपनी ने नई जनरेशन के ट्रकों में हार्डवेयर को पहले से ज्यादा मजबूत और बेहतर बनाया है. इसका मकसद यह है कि ये ट्रक लंबे समय तक लगातार काम कर सकें और खराब कंडीशन में भी बेहतर प्रदर्शन दे सकें.
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Aurora का कहना है कि इन ट्रकों में इस्तेमाल किया गया नया सिस्टम लगभग 10 लाख मील यानी करीब 16 लाख किलोमीटर तक काम करने के लिए तैयार किया गया है. इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपनी इन्हें बड़े लेवल पर यूज करने की योजना बना रही है.
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Aurora के नए ड्राइवरलेस ट्रक International Trucks की LT सीरीज पर बेस्ड हैं. इनमें सामान्य ट्रकों की तरह सामान ढोने की कैपेसिटी है, लेकिन इनके संचालन के लिए इंसानी ड्राइवर की जगह एडवांस कंप्यूटर सिस्टम काम करता है.
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कंपनी इन ट्रकों को खासतौर पर लंबी दूरी की माल ढुलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहती है. अमेरिका में बड़ी दूरी तक सामान पहुंचाने के लिए ट्रकों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए ऑटोनॉमस ट्रक कंपनियों के लिए यह एक बड़ा बाजार है.
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बिना ड्राइवर वाले ट्रकों से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं. लंबी दूरी की यात्रा में ड्राइवरों को आराम की जरूरत होती है, लेकिन ऑटोनॉमस ट्रक लगातार काम कर सकते हैं. इससे सामान पहुंचाने का समय कम हो सकता है.