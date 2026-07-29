1 लीटर में 60 KM का माइलेज, ऑफिस जाने के लिए बेस्ट है ये बाइक

अगर आप 125cc सेगमेंट में नई बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो TVS Raider आपके लिए एक शानदार ऑप्शन साबित हो सकती है. यह बाइक अपने स्पोर्टी लुक, दमदार इंजन, बेहतरीन माइलेज और मॉडर्न फीचर्स के चलते युवाओं के बीच काफी पॉपुलर है. शहर में रोजाना ऑफिस या कॉलेज जाने से लेकर लंबी दूरी की यात्रा तक, यह बाइक हर तरह की जरूरत को ध्यान में रखकर तैयार की गई है.

ऐसे में किसी बाइक को खरीदने के लिए इंजन, माइलेज, ब्रेकिंग सिस्टम, फीचर्स और कीमत जैसी सभी जरूरी बातों को जानना जरूरी होता है. इससे आप अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से सही फैसला ले सकते हैं.

बाइक की पावर और कीमत

TVS Raider में 124.8cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर और ऑयल-कूल्ड इंजन मिलता है. यह इंजन लगभग 11.2 bhp की पावर और 11.75Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसके साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है, जिससे बाइक शहर की ट्रैफिक वाली सड़कों पर भी आसानी से चलती है और हाईवे पर भी अच्छी स्पीड पकड़ लेती है.

इंजन की ट्यूनिंग ऐसी है कि कम स्पीड पर भी बाइक स्मूद रहती है और जरूरत पड़ने पर तेज एक्सीलरेशन भी देती है. ऐसे में इस बाइक का पावरट्रेन काफी मजबूत है. इसकी शुरुआती कीमत ड्रम वेरिएंट के लिए 83,410 रुपए है.





कितना माइलेज देती है यह बाइक?

आज के समय में बाइक खरीदते समय माइलेज सबसे अहम बातों में से एक होती है. कंपनी का दावा है कि यह बाइक करीब 53 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है. वहीं, सही तरीके से चलाने और समय-समय पर सर्विस कराने पर कई लोगों को इससे 55 से 60 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज भी मिलता है. यानी पेट्रोल का खर्च कम होगा और रोजाना इस्तेमाल करने वालों के लिए यह काफी किफायती ऑप्शन हो सकती है.

TVS Raider सिर्फ माइलेज और परफॉर्मेंस ही नहीं, बल्कि फीचर्स के मामले में भी अपने सेगमेंट की कई बाइकों को कड़ी टक्कर देती है. इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें स्पीड, फ्यूल लेवल, ट्रिप मीटर और दूसरी जरूरी जानकारी दिखाई देती है.

इसके अलावा LED हेडलाइट, USB चार्जिंग पोर्ट और इंजन स्टार्ट-स्टॉप जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं. इसके ऊंचे वेरिएंट में TFT स्क्रीन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल और SMS अलर्ट, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और वॉयस असिस्ट जैसी मॉडर्न सुविधाएं भी मिलती हैं.

ब्रेकिंग सिस्टम कितना सेफ है?

TVS Raider अलग-अलग वेरिएंट में आती है, इसलिए इसके ब्रेकिंग सिस्टम में भी अंतर देखने को मिलता है. बेस वेरिएंट में ड्रम ब्रेक दिए गए हैं, जबकि ऊंचे वेरिएंट में फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलता है. कुछ वेरिएंट में सिंगल-चैनल ABS भी दिया गया है, जिससे अचानक ब्रेक लगाने पर बाइक के फिसलने की संभावना कम हो जाती है. अगर आप अक्सर हाईवे पर सफर करते हैं या ज्यादा सुरक्षा चाहते हैं, तो डिस्क ब्रेक और ABS वाला वेरिएंट चुनना बेहतर रहेगा.

TVS Raider की सीट लंबी और आरामदायक है, जिससे राइडर और पीछे बैठने वाले दोनों को लंबी यात्रा में ज्यादा थकान महसूस नहीं होती. बाइक का वजन भी ज्यादा नहीं है, इसलिए ट्रैफिक में इसे संभालना आसान रहता है. इसकी सस्पेंशन सेटिंग खराब सड़कों पर भी बेहतर आराम देने की कोशिश करती है.

अगर रोजाना आपकी बाइक से 30 से 70 किलोमीटर तक का सफर होता है और आप अच्छा माइलेज चाहते हैं तो TVS Raider आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती है. यह खासतौर पर छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और पहली बार बाइक खरीदने वालों के लिए काफी उपयुक्त मानी जाती है.

इन बातों का रखें ध्यान

बाइक खरीदने से पहले यह जरूर तय करें कि आपको कौन-सा वेरिएंट चाहिए? अगर आपका बजट कम है तो बेस मॉडल अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर आप ज्यादा फीचर्स और बेहतर सेफ्टी चाहते हैं, तो डिस्क ब्रेक और ब्लूटूथ वाले वेरिएंट पर थोड़ा ज्यादा खर्च करना फायदे का सौदा हो सकता है. साथ ही अपने शहर में सर्विस सेंटर, स्पेयर पार्ट्स की मौजूदगी और ऑन-रोड कीमत की भी जानकारी पहले से जरूर लें.

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