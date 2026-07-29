Audi Q9 की एंट्री, X7-GLS की बढ़ी टेंशन?

Audi Q9 Unveiled: हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि, लग्जरी कार में ऑडी का मुकाबला करना किसी भी कंपनी के बेहद ही मुश्किल होता है. एक बार फिर ऑडी ने यह साबित कर दिया है कि., उसकी कंपनी की गाड़ियों का क्रेज इतना ज्यादा क्यों है. बता दें कि, जर्मन लग्जरी कार कंपनी ऑडी ने ग्लोबल मार्केट में अपनी अब तक की सबसे बड़ी और ताकतवर 3-रो एसयूवी ऑडी Q9 को आधिकारिक तौर पर अनवील कर दिया है.

कंपनी ने इसे अपने मौजूदा लाइनअप में Q7 और Q8 के ऊपर नए फ्लैगशिप मॉडल के रूप में पेश किया है. लंबे समय से फुल-साइज लग्जरी 7-सीटर एसयूवी सेगमेंट में बीएमडब्ल्यू X7 और मर्सिडीज बेंज GLS का एकतरफा दबदबा रहा है. हालांकि, नई ऑडी Q9 में दिए गए कई क्रांतिकारी फीचर्स, आलिशान केबिन और विशाल आकार के कारण अब इस सेगमेंट में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है. चलिए जानतें हैं ऑडी के इस नए गाड़ी के बारें में पूरी जानकारी.

दुनिया की पहली कर्व्ड OLED टेल-लाइट्स

बता दें कि, डिजाइन और एक्सटीरियर के मामले में ऑडी Q9 में कई ऐसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं जो दुनिया में पहली बार किसी गाड़ी में देखने को मिल रहे हैं. इस लग्जरी एसयूवी में थर्ड-जनरेशन कर्व्ड डिजिटल ओएलईडी रियर टेल-लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है. जिन्हें बेहद पतले कर्व्ड ग्लास से तैयार किया गया है.

वहीं, इसके अलावा फ्रंट में माइक्रो-LED तकनीक वाले स्मार्ट हेडलाइट्स मिलते हैं जो सड़क पर मुड़ने की दिशा में एरो प्रोजेक्ट करते हैं. इतना ही नहीं इसमें ऑडी की ओर से पहली बार ऑटोमैटिक पावर-ऑपरेटेड दरवाजे दिए गए हैं जिन्हें माई ऑडी एप के जरिए भी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है.





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हाई-टेक केबिन

आपको बता दें कि, ऑडी Q9 का इंटीरियर केबिन लग्जरी, स्पेस और आधुनिक टेक्नोलॉजी का संगम बताया जा रहा है. इसके डैशबोर्ड पर तीन बड़ी डिजिटल स्क्रीन मिलती हैं, जिनमें 11.9-इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 14.5-इंच का कर्व्ड टचस्क्रीन और फ्रंट पैसेंजर के लिए डाइनेमिक प्राइवेसी मोड वाला 12.3-इंच का डिस्प्ले शामिल है.

जबकि इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम AI-बेस्ड ऑडी असिस्टेंट पर काम करता है. म्यूजिक के शौकीनों के लिए इसमें 1,360-वॉट का 22-स्पीकर वाला 4D साउंड सिस्टम दिया गया है. लो-फ्रीक्वेंसी साउंड और बेस को महसूस कराने के लिए सीटों और हेडरेस्ट में स्पेशल एक्ट्यूएटर्स लगाए गए हैं.

पावरफुल इंजन और दमदार परफॉर्मेंस

वहीं, परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑडी Q9 में 3.0-लीटर का पावरफुल V6 डीजल इंजन दिया गया है. जो 299 PS की मैक्सिमम पावर और 630 Nm का भारी टॉर्क जनरेट करता है. इसे MHEV Plus टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया है. जो एक्सीलरेशन के समय अतिरिक्त 24 PS की पावर और 370 Nm तक का टॉर्क देती है.

इंजन को 8-स्पीड टिपट्रोनिक ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और ऑडी के मशहूर क्वाट्रो ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम से जोड़ा गया है. राइड कम्फर्ट के लिए इसमें एडेप्टिव एयर सस्पेंशन और ऑल-व्हील स्टीयरिंग का बेहतरीन सपोर्ट भी दिया गया है.





मिल रहे हैं एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स

आपको बता दें कि, ऑडी Q9 में 7-सीटिंग लेआउट स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है जबकि ग्राहक दूसरी रो में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल कैप्टन सीटों वाला 6-सीटर ऑप्शन भी चुन सकते हैं. इसमें 1.5 वर्ग मीटर से बड़ा पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है जो ऑडी का अब तक का सबसे बड़ा सनरूफ है.

सुरक्षा के लिहाज से गाड़ी में 360-डिग्री कैमरा, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग, रियर क्रॉस-ट्रैफिक अलर्ट, एग्जिट वार्निंग और पूरा ADAS सेफ्टी सूट मिलता है. अपने विशाल साइज, प्रीमियम स्पेस और हाई-टेक फीचर्स की बदौलत ऑडी Q9 सीधे तौर पर बीएमडब्ल्यू X7 और मर्सिडीज बेंज GLS के मार्केट शेयर के लिए बड़ी चुनौती बन गई है.

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