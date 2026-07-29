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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरक्या एसटी-एससी की जमीन जनरल में करा सकते हैं शिफ्ट, कितना आता है खर्च?

क्या एसटी-एससी की जमीन जनरल में करा सकते हैं शिफ्ट, कितना आता है खर्च?

Land Rules: SC-ST की जमीन को जनरल में ट्रांसफर कराने को लेकर कड़े कानूनी नियम तय हैं. इसकी पूरी प्रोसेस क्या है और कितना खर्च आता है? जान लीजिए पूरी जानकारी.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 29 Jul 2026 11:14 AM (IST)
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Land Rules: भारत में जमीन को लेकर कई कानून तय किए गए हैं. जो खेती की जमीन और व्यावसायिक जमीन को लेकर बिल्कुल अलग-अलग हैं. इसमें SC-ST की जमीन को लेकर भी कुछ कानून तय किए गए हैं. अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) की जमीन को जनरल कैटेगरी में ट्रांसफर या शिफ्ट कराया जा सकता है. तो आपको बता जें इसका सीधा सा जवाब है, हां ऐसा मुमकिन है. 

भारतीय कानून में कमजोर वर्गों के अधिकारों और उनकी जमीनों को भू-माफियाओं से सुरक्षित रखने के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं जिससे कोई उनका गलत फायदा न उठा सके. हालांकि अगर आप सही कानूनी प्रक्रिया अपनाएं और सरकारी अधिकारियों से सही इजाजत लें तो जमीन की कैटेगरी या मालिकाना हक को नियमानुसार बदला जा सकता है. चलिए आपको बताते हैं कि इसका पूरा प्रोसेस क्या है और इसके लिए किन कागजात की जरूरत पड़ती है और इसमें कुल कितना खर्चा आता है.

SC-ST जमीन ट्रांसफर के लिए कानून क्या कहता है?

अगर कानून के नजरिए से देखें तो SC-ST समाज की जमीन को सीधे तौर पर किसी भी जनरल कैटेगरी के इंसान को बेचना पूरी तरह मना है. राज्य सरकारों के लैंड रेवेन्यू एक्ट और भू-राजस्व कानूनों के तहत इस तरह की जमीनों के ट्रांसफर पर सख्त रोक लगी होती है. लेकिन कानून में इस नियम का एक विशेष अपवाद भी दिया गया है. अगर जमीन का असली मालिक अपनी मर्जी से जमीन बेचना चाहता है और उसके सामने कोई बहुत बड़ी मजबूरी है. 

जैसे घर में किसी गंभीर बीमारी का इलाज, बच्चों की उच्च शिक्षा, शादी-ब्याह का खर्च या कोई अन्य बड़ा आर्थिक संकट तो वह जिला कलेक्टर के पास परमिशन के लिए आवेदन कर सकता है. बिना डीएम की लिखित मंजूरी के अगर कोई ऐसी जमीन खरीद लेता है. तो वह पूरी डील गैर-कानूनी मानी जाएगी. ऐसे में जमीन का सौदा रद्द हो जाएगा और वह प्रॉपर्टी वापस पहले के मालिक या सरकार के खाते में दर्ज हो जाएगी.


क्या एसटी-एससी की जमीन जनरल में करा सकते हैं शिफ्ट, कितना आता है खर्च?

कैसे मिलती है सरकारी परमिशन? 

कलेक्टर से NOC यानी परमिशन लेने का प्रोसेस थोड़ा समय लेने वाला और सब्र का काम है. सबसे पहले जमीन के SC-ST मालिक को अपने जिले के डीएम या कलेक्टर ऑफिस में एक फॉर्मल एप्लीकेशन जमा करनी होती है. इस अर्जी में जमीन बेचने की असली और जायज वजह का पूरा ब्योरा देना पड़ता है. अर्जी जमा होने के बाद कलेक्टर ऑफिस से यह फाइल संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार और पटवारी के पास भेजी जाती है. 

लोकल रेवेन्यू टीम मौके पर जाकर जांच-पड़ताल करती है कि जमीन बेचने वाले पर किसी का दबाव तो नहीं है, जमीन विवादित तो नहीं है और क्या यह जमीन बिक जाने के बाद भी उसके पास रहने या खेती के लिए पर्याप्त जमीन बचेगी. जब पटवारी और तहसीलदार अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट तैयार करके कलेक्टर को भेजते हैं. तब जाकर डीएम ऑफिस से ऑफिशियल NOC यानी जमीन बेचने का अप्रूवल जारी होता है.


क्या एसटी-एससी की जमीन जनरल में करा सकते हैं शिफ्ट, कितना आता है खर्च?

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कितना आता है पूरा खर्चा? 

इस पूरे प्रोसेस में कितना पैसा खर्च होगा, इसका कोई एक फिक्स रेट तय नहीं होता है. यह खर्च अलग-अलग राज्यों के नियमों और जमीन के लोकेशन और सरकारी रेट पर निर्भर करता है.

  • स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज: जनरल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की तरह ही इसमें स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है. हालांकि, स्पेशल परमिशन वाले मामलों में कुछ अतिरिक्त प्रोसेसिंग फीस जुड़ सकती है. सामान्यतः स्टाम्प ड्यूटी राज्य के हिसाब से सरकारी सर्किल रेट का 5% से 8% तक होती है.
  • लीगल फीस और एडवोकेट खर्च: पटवारी रिपोर्ट तैयार कराने, कलेक्टर ऑफिस में केस फाइल करने और पूरी दौड़-धूप के लिए किसी अच्छे रेवेन्यू वकील की फीस लगती है. जो 20000 रुपये से लेकर 50000 रुपये या उससे ज्यादा भी हो सकती है.
  • सरकारी आवेदन फीस: डीएम ऑफिस में परमिशन एप्लीकेशन जमा करने, एफिडेविट बनवाने और NOC हासिल करने की मामूली सरकारी फीस चुकानी पड़ती है.

कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरी डाॅक्यूमेंटेशन प्रोसेस में जमीन के सर्किल रेट का कुछ प्रतिशत हिस्सा और वकील की फीस मिलाकर एक अच्छा-खासा बजट पहले से तय करके चलना पड़ता है.

किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी?

SC-ST की जमीन खरीदते या ट्रांसफर कराते वक्त जरा सी भी जल्दबाजी या लापरवाही आपको बड़े कानूनी झंझट में डाल सकती है. सबसे पहली बात यह ध्यान रखें कि जमीन बेचने की परमिशन कागजों पर बिल्कुल असली हो और वह डीएम ऑफिस से प्रॉपर्ली अटेस्टेड हो. अक्सर लोग सिर्फ 100 या 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट कराकर मान लेते हैं कि डील पक्की हो गई लेकिन कानून की नजर में ऐसा एग्रीमेंट पूरी तरह इनवैलिड होता है.

जब तक डीएम की लिखित परमिशन न मिले और रजिस्ट्री के बाद तहसील में म्यूटेशन यानी दाखिल-खारिज न हो जाए तब तक सौदे को अधूरा ही समझें. इसलिए कभी भी किसी अच्छे रेवेन्यू लॉयर से पेपर्स की जांच कराए बिना और कलेक्टर की NOC देखे बिना एडवांस पैसा देने की गलती बिल्कुल न करें.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 29 Jul 2026 11:14 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Farming News Land Rule
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