हाईवे पर कब जलाना चाहिए हैजर्ड लाइट, ज्यादातर ड्राइवर नहीं जानते सही तरीका 

अगर आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं और किसी वजह से आपको बीच रास्ते में गाड़ी रोकनी पड़े, तो ऐसे में हैजर्ड लाइट जरूर जलानी चाहिए. जैसे अगर गाड़ी खराब हो जाए, टायर पंचर हो जाए या कोई तकनीकी दिक्कत आ जाए और आपको सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करनी पड़े. इसके अलावा अंधेरी सड़क पर, हाईवे के किनारे या किसी ब्लाइंड टर्न पर अगर रुकना पड़े तो भी हैजर्ड लाइट जलाना जरूरी है, ताकि पीछे से आ रही गाड़ियों को समय रहते पता चल जाए कि आगे कोई वाहन खड़ा है.