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हाईवे पर कब जलाना चाहिए हैजर्ड लाइट, ज्यादातर ड्राइवर नहीं जानते सही तरीका
Car Driving Tips: हाईवे पर हैजर्ड लाइट कब जलानी चाहिए और कब नहीं? जानिए सही नियम, आम ड्राइवरों की गलतियां, सड़क सुरक्षा टिप्स और जुर्माने से जुड़ी जरूरी जानकारी.
हर गाड़ी में एक बटन होता है, जिस पर लाल रंग का त्रिकोण बना होता है, इसे ही हैजर्ड लाइट कहते हैं. जब इसे ऑन किया जाता है तो गाड़ी के आगे और पीछे लगे दोनों तरफ के इंडिकेटर एक साथ ब्लिंक करने लगते हैं. इसका मकसद यही होता है कि पीछे और आगे चल रहे दूसरे ड्राइवरों को यह पता चल जाए कि आपकी गाड़ी किसी खतरे वाली स्थिति में है. हालांकि, भारत में ज्यादातर लोग इसका सही इस्तेमाल नहीं जानते, जिस वजह से सड़क पर दुर्घटना का खतरा और बढ़ जाता है.
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Published at : 12 Jul 2026 05:45 PM (IST)
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