INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोCar Battery Care Tips : वीकेंड-वीकेंड ही चलाते हैं कार, जानें कितने दिन खड़ी रहने पर खराब हो जाती है बैटरी?

Car Battery Care Tips : वीकेंड-वीकेंड ही चलाते हैं कार, जानें कितने दिन खड़ी रहने पर खराब हो जाती है बैटरी?

Car Battery Care Tips : कई लोग सोचते हैं कि जब कार बंद रहती है तो बैटरी भी पूरी तरह आराम करती है, लेकिन ऐसा नहीं है. इंजन बंद होने के बाद भी कार के कई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बिजली का यूज करते रहते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 16 Jul 2026 01:46 PM (IST)
Car Battery Care Tips : कई लोग सोचते हैं कि जब कार बंद रहती है तो बैटरी भी पूरी तरह आराम करती है, लेकिन ऐसा नहीं है. इंजन बंद होने के बाद भी कार के कई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बिजली का यूज करते रहते हैं.

अगर आपकी कार ज्यादातर समय पार्किंग में ही खड़ी रहती है और सिर्फ वीकेंड पर बाहर निकलती है, तो यह आदत आपकी कार की बैटरी पर असर डाल सकती है. कई लोग सोचते हैं कि जब कार बंद रहती है तो बैटरी भी पूरी तरह आराम करती है, लेकिन ऐसा नहीं है. इंजन बंद होने के बाद भी कार के कई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम थोड़ी-थोड़ी बिजली का इस्तेमाल करते रहते हैं. यही वजह है कि लंबे समय तक बिना चलाए खड़ी रहने पर गाड़ी की बैटरी धीरे-धीरे डिस्चार्ज होने लगती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कार कितने दिन तक खड़ी रहने पर बैटरी खराब हो जाती है, किन कारणों से यह जल्दी डाउन होती है और इसे सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए.

1/6
अगर कार की बैटरी नई और अच्छी स्थिति में है, तो सामान्य तौर पर वह करीब 2 से 4 हफ्ते तक बिना कार चलाए भी स्टार्ट करने लायक चार्ज बनाए रख सकती है. वहीं, अगर बैटरी 3 साल या उससे ज्यादा पुरानी है, तो 1 से 2 हफ्ते में ही खराब हो सकती है. बहुत ज्यादा ठंड के मौसम में यह समय कुछ दिनों से लेकर करीब 2 हफ्ते तक रह सकता है. वहीं कई मॉर्डन और ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स वाली कारों में बैटरी 1 से 3 हफ्ते में प्रभावित हो सकती है. अगर बैटरी पहले से कमजोर या खराब है, तो वह एक रात या कुछ ही दिनों में पूरी तरह डाउन हो सकती है.
अगर कार की बैटरी नई और अच्छी स्थिति में है, तो सामान्य तौर पर वह करीब 2 से 4 हफ्ते तक बिना कार चलाए भी स्टार्ट करने लायक चार्ज बनाए रख सकती है. वहीं, अगर बैटरी 3 साल या उससे ज्यादा पुरानी है, तो 1 से 2 हफ्ते में ही खराब हो सकती है. बहुत ज्यादा ठंड के मौसम में यह समय कुछ दिनों से लेकर करीब 2 हफ्ते तक रह सकता है. वहीं कई मॉर्डन और ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स वाली कारों में बैटरी 1 से 3 हफ्ते में प्रभावित हो सकती है. अगर बैटरी पहले से कमजोर या खराब है, तो वह एक रात या कुछ ही दिनों में पूरी तरह डाउन हो सकती है.
2/6
कई लोगों को लगता है कि बैटरी सिर्फ कार स्टार्ट करने के समय काम करती है, लेकिन ऐसा नहीं है. कार बंद होने के बाद भी उसके कुछ सिस्टम लगातार बिजली लेते रहते हैं. इसे पैरासिटिक ड्रेन (Parasitic Drain) कहा जाता है. इसके अलावा आजकल की कारों में ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स होने की वजह से बैटरी पर लगातार हल्का लोड बना रहता है. अगर कार लंबे समय तक नहीं चलाई जाती, तो धीरे-धीरे बैटरी का चार्ज कम होने लगता है.बैटरी की उम्र और परफॉर्मेंस कई बातों पर निर्भर करती है. सामान्य परिस्थितियों में कार की बैटरी 3 से 5 साल तक चल सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी या ठंड में इसकी लाइफ कम हो सकती है. अगर कार की हेडलाइट, केबिन लाइट, रेडियो, USB चार्जर, डैश कैम या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लंबे समय तक चालू रह जाएं, तो बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो सकती है. वहीं, जो लोग रोज सिर्फ 10 से 15 मिनट की छोटी दूरी तय करते हैं, उनकी बैटरी भी पूरी तरह चार्ज नहीं हो पाती, अल्टरनेटर को पर्याप्त समय नहीं मिलता है.
कई लोगों को लगता है कि बैटरी सिर्फ कार स्टार्ट करने के समय काम करती है, लेकिन ऐसा नहीं है. कार बंद होने के बाद भी उसके कुछ सिस्टम लगातार बिजली लेते रहते हैं. इसे पैरासिटिक ड्रेन (Parasitic Drain) कहा जाता है. इसके अलावा आजकल की कारों में ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स होने की वजह से बैटरी पर लगातार हल्का लोड बना रहता है. अगर कार लंबे समय तक नहीं चलाई जाती, तो धीरे-धीरे बैटरी का चार्ज कम होने लगता है.बैटरी की उम्र और परफॉर्मेंस कई बातों पर निर्भर करती है. सामान्य परिस्थितियों में कार की बैटरी 3 से 5 साल तक चल सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी या ठंड में इसकी लाइफ कम हो सकती है. अगर कार की हेडलाइट, केबिन लाइट, रेडियो, USB चार्जर, डैश कैम या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लंबे समय तक चालू रह जाएं, तो बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो सकती है. वहीं, जो लोग रोज सिर्फ 10 से 15 मिनट की छोटी दूरी तय करते हैं, उनकी बैटरी भी पूरी तरह चार्ज नहीं हो पाती, अल्टरनेटर को पर्याप्त समय नहीं मिलता है.
3/6
बैटरी की उम्र और परफॉर्मेंस कई बातों पर निर्भर करती है. सामान्य परिस्थितियों में कार की बैटरी 3 से 5 साल तक चल सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी या ठंड में इसकी लाइफ कम हो सकती है. अगर कार की हेडलाइट, केबिन लाइट, रेडियो, USB चार्जर, डैश कैम या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लंबे समय तक चालू रह जाएं, तो बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो सकती है. वहीं, जो लोग रोज सिर्फ 10 से 15 मिनट की छोटी दूरी तय करते हैं, उनकी बैटरी भी पूरी तरह चार्ज नहीं हो पाती, अल्टरनेटर को पर्याप्त समय नहीं मिलता है.
बैटरी की उम्र और परफॉर्मेंस कई बातों पर निर्भर करती है. सामान्य परिस्थितियों में कार की बैटरी 3 से 5 साल तक चल सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी या ठंड में इसकी लाइफ कम हो सकती है. अगर कार की हेडलाइट, केबिन लाइट, रेडियो, USB चार्जर, डैश कैम या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लंबे समय तक चालू रह जाएं, तो बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो सकती है. वहीं, जो लोग रोज सिर्फ 10 से 15 मिनट की छोटी दूरी तय करते हैं, उनकी बैटरी भी पूरी तरह चार्ज नहीं हो पाती, अल्टरनेटर को पर्याप्त समय नहीं मिलता है.
4/6
अगर कार स्टार्ट करते समय इंजन पहले की तुलना में ज्यादा समय ले रहा है या सिर्फ क्लिक जैसी आवाज आ रही है, तो यह बैटरी खराब होने का संकेत हो सकता है. इसके अलावा हेडलाइट्स या केबिन लाइट्स का धीमा होना, बार-बार जंप स्टार्ट की जरूरत पड़ना या डैशबोर्ड पर बैटरी वार्निंग लाइट जलना भी बैटरी खराब होने के संकेत हैं. अगर इंजन बंद करके केवल इग्निशन ऑन रखने के बाद 5 मिनट में ही स्क्रीन या लाइट्स बंद होने लगें, तो बैटरी बदलने का समय आ सकता है. अच्छी बैटरी इंजन बंद होने के बाद भी 20 से 30 मिनट तक सामान्य लोड संभाल सकती है.
अगर कार स्टार्ट करते समय इंजन पहले की तुलना में ज्यादा समय ले रहा है या सिर्फ क्लिक जैसी आवाज आ रही है, तो यह बैटरी खराब होने का संकेत हो सकता है. इसके अलावा हेडलाइट्स या केबिन लाइट्स का धीमा होना, बार-बार जंप स्टार्ट की जरूरत पड़ना या डैशबोर्ड पर बैटरी वार्निंग लाइट जलना भी बैटरी खराब होने के संकेत हैं. अगर इंजन बंद करके केवल इग्निशन ऑन रखने के बाद 5 मिनट में ही स्क्रीन या लाइट्स बंद होने लगें, तो बैटरी बदलने का समय आ सकता है. अच्छी बैटरी इंजन बंद होने के बाद भी 20 से 30 मिनट तक सामान्य लोड संभाल सकती है.
5/6
अगर कार का इस्तेमाल कम करते हैं, तो हफ्ते में एक या दो बार कम से कम 20 से 30 मिनट तक कार चलाएं जिससे अल्टरनेटर बैटरी को ठीक से चार्ज कर सके. अगर कार कई हफ्ते या महीनों तक खड़ी रहने वाली है, तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल डिस्कनेक्ट किया जा सकता है. हालांकि ऐसा करने पर रेडियो, घड़ी और कुछ मेमोरी सेटिंग्स रीसेट हो सकती हैं. लंबे समय तक स्टोरेज के दौरान ट्रिकल चार्जर या बैटरी मेंटेनर का इस्तेमाल भी बैटरी को चार्ज रखने में मदद करता है. साथ ही समय-समय पर बैटरी के टर्मिनल्स की सफाई और साल में एक बार मैकेनिक से जांच करवाना भी जरूरी है.
अगर कार का इस्तेमाल कम करते हैं, तो हफ्ते में एक या दो बार कम से कम 20 से 30 मिनट तक कार चलाएं जिससे अल्टरनेटर बैटरी को ठीक से चार्ज कर सके. अगर कार कई हफ्ते या महीनों तक खड़ी रहने वाली है, तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल डिस्कनेक्ट किया जा सकता है. हालांकि ऐसा करने पर रेडियो, घड़ी और कुछ मेमोरी सेटिंग्स रीसेट हो सकती हैं. लंबे समय तक स्टोरेज के दौरान ट्रिकल चार्जर या बैटरी मेंटेनर का इस्तेमाल भी बैटरी को चार्ज रखने में मदद करता है. साथ ही समय-समय पर बैटरी के टर्मिनल्स की सफाई और साल में एक बार मैकेनिक से जांच करवाना भी जरूरी है.
6/6
हमेशा अपनी कार के अनुसार अच्छी क्वालिटी की बैटरी चुनें. बेहतर क्वालिटी की बैटरी लंबे समय तक बेहतर परफॉर्मेंस देती है. इसके साथ मिलने वाली वारंटी पर भी ध्यान दें. ज्यादा वारंटी वाली बैटरी समय से पहले खराब होने पर रिप्लेसमेंट या अन्य सुविधाएं देने में मदद करती है. वहीं, कम कीमत वाली कई बैटरियों में वारंटी कम या बिल्कुल नहीं मिलती है.
हमेशा अपनी कार के अनुसार अच्छी क्वालिटी की बैटरी चुनें. बेहतर क्वालिटी की बैटरी लंबे समय तक बेहतर परफॉर्मेंस देती है. इसके साथ मिलने वाली वारंटी पर भी ध्यान दें. ज्यादा वारंटी वाली बैटरी समय से पहले खराब होने पर रिप्लेसमेंट या अन्य सुविधाएं देने में मदद करती है. वहीं, कम कीमत वाली कई बैटरियों में वारंटी कम या बिल्कुल नहीं मिलती है.
Published at : 16 Jul 2026 01:46 PM (IST)
Tags :
Auto Tips Car Battery Tips Car Battery Maintenance Car Battery Life

ऑटो फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
66 लाख रुपये में कितनी लग्जरी? नई Lexus ES 350h के फीचर्स जानकर चौंक जाएंगे
66 लाख रुपये में कितनी लग्जरी? नई Lexus ES 350h के फीचर्स जानकर चौंक जाएंगे
ऑटो
E20 पेट्रोल से बिगड़ गया गाड़ी का माइलेज? इन पार्ट्स को तुरंत करें चेक, वरना...
E20 पेट्रोल से बिगड़ गया गाड़ी का माइलेज? इन पार्ट्स को तुरंत करें चेक, वरना...
ऑटो
गाड़ी किसी और ने चलाई और चालान आपके नाम आया, जानें अब क्या कर सकते हैं आप?
गाड़ी किसी और ने चलाई और चालान आपके नाम आया, जानें अब क्या कर सकते हैं आप?
ऑटो
E20 पेट्रोल से डैमेज इंजन के मामलों में कैसे मिलेगा मुआवजा, क्या इस कोर्ट का फैसला बनेगा नजीर?
E20 पेट्रोल से डैमेज इंजन के मामलों में कैसे मिलेगा मुआवजा, क्या इस कोर्ट का फैसला बनेगा नजीर?
Advertisement

वीडियोज

Shehnaaz Gill की 'Ishqnama' का ट्रेलर रिलीज़, Jai Randhhawa की दमदार परफॉर्मेंस ने लूटी महफिल
Shehnaaz Gill की Ishqnama का ट्रेलर दमदार, Jai Randhhawa की इंटेंसिटी ने जीता दिल
Mathew VanDyke और अब Jordan Brown! Indian borders के पास बड़ी साजिश? |ABPLIVE
रिपोर्ट्स: Deepika Padukone और Ranveer Singh के घर फिर आ सकती है खुशखबरी
Middle East: भारतीय नाविक की मौत पर भारतका बदला शुरू! हिलेगा मिडिल ईस्ट? |ABPLIVE

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

सुधीर कुमार
सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
Opinion: यूपी में 35 करोड़ पौधों का महायज्ञ, योगी सरकार ने रचा रोपण का ऐतिहासिक कीर्तिमान
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Hyderabad School: हिंदू छात्र को कलमा और सूरह फातिहा पढ़ाने पर विवाद, स्कूल पहुंच गए मां-बाप, काटा बवाल
हिंदू छात्र को कलमा और सूरह फातिहा पढ़ाने पर विवाद, स्कूल पहुंच गए मां-बाप, काटा बवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'5 वक्त के नमाजी थे भगवान कृष्ण...', यूपी के इस मौलाना के विवादित बयान पर बवाल; अब दर्ज होगी FIR?
'5 वक्त के नमाजी थे भगवान कृष्ण...', यूपी के इस मौलाना के विवादित बयान पर बवाल; अब दर्ज होगी FIR?
मनोरंजन
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में
इंडिया
Marital Dispute: पति से झगड़ा है तो उसकी नौकरी पर हमला क्यों? वैवाहिक विवाद पहुंचा दफ्तर तो सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता
पति से झगड़ा है तो उसकी नौकरी पर हमला क्यों? वैवाहिक विवाद पहुंचा दफ्तर तो सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता
क्रिकेट
रोहित शर्मा को नहीं मिली जगह, रॉबिन उथप्पा ने चुनी भारत की ऑल टाइम ODI XI, इन दो को बनाया ओपनर
रोहित शर्मा को नहीं मिली जगह, रॉबिन उथप्पा ने चुनी भारत की ऑल टाइम ODI XI, इन दो को बनाया ओपनर
विश्व
कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, डीजल और ATF पर बढ़ाया विंडफॉल टैक्स
कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के बाद सरकार का बड़ा फैसला, डीजल और ATF पर बढ़ाया विंडफॉल टैक्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'PM मोदी चंपत राय को बचा रहे...', चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद
'PM मोदी चंपत राय को बचा रहे...', चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद
ट्रेंडिंग
Wedding Viral Video: अब ये क्या है? शादी के स्टेज पर कच्छे-बनियान में पहुंच गए अंकल जी, वीडियो वायरल
अब ये क्या है? शादी के स्टेज पर कच्छे-बनियान में पहुंच गए अंकल जी, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
ENT LIVE
Taaruk और Abhay ने बताया यूनिफॉर्म पहनने का एहसास
Taaruk और Abhay ने बताया यूनिफॉर्म पहनने का एहसास
ENT LIVE
Taaruk और Abhay ने शेयर किया यूनिफॉर्म पहनने का अनुभव
Taaruk और Abhay ने शेयर किया यूनिफॉर्म पहनने का अनुभव
ENT LIVE
Operation Safed Sagar को लेकर कलाकारों ने किया बड़ा खुलासा
Operation Safed Sagar को लेकर कलाकारों ने किया बड़ा खुलासा
ENT LIVE
Adnaan Sheikh के बयान पर भड़कीं Uorfi Javed
Adnaan Sheikh के बयान पर भड़कीं Uorfi Javed
Embed widget