कई लोगों को लगता है कि बैटरी सिर्फ कार स्टार्ट करने के समय काम करती है, लेकिन ऐसा नहीं है. कार बंद होने के बाद भी उसके कुछ सिस्टम लगातार बिजली लेते रहते हैं. इसे पैरासिटिक ड्रेन (Parasitic Drain) कहा जाता है. इसके अलावा आजकल की कारों में ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स होने की वजह से बैटरी पर लगातार हल्का लोड बना रहता है. अगर कार लंबे समय तक नहीं चलाई जाती, तो धीरे-धीरे बैटरी का चार्ज कम होने लगता है.बैटरी की उम्र और परफॉर्मेंस कई बातों पर निर्भर करती है. सामान्य परिस्थितियों में कार की बैटरी 3 से 5 साल तक चल सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी या ठंड में इसकी लाइफ कम हो सकती है. अगर कार की हेडलाइट, केबिन लाइट, रेडियो, USB चार्जर, डैश कैम या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लंबे समय तक चालू रह जाएं, तो बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो सकती है. वहीं, जो लोग रोज सिर्फ 10 से 15 मिनट की छोटी दूरी तय करते हैं, उनकी बैटरी भी पूरी तरह चार्ज नहीं हो पाती, अल्टरनेटर को पर्याप्त समय नहीं मिलता है.