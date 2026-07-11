कार में हवा कम होने से गाड़ी सुस्त महसूस होने लगती है, माइलेज कम हो जाता है, टायर घिसने लगते हैं, हाई स्पीड पर कार की पकड़ कमजोर हो सकती है और इंजन पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है. अगर कार सिर्फ भारी महसूस हो रही है और खींच नहीं रही है, तो ऐसे में टायर प्रेशर भी जरूर चेक करना चाहिए.