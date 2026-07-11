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Wheel Alignment vs Tyre Pressure: कार के टायर में हवा कम है या Wheel Alignment बिगड़ा है? ऐसे करें पता
अगर बिना स्टीयरिंग घूमा कार लगातार दाएं या बाईं तरफ जाने लगे तो अलाइनमेंट की जांच करानी चाहिए. इसके अलावा अगर टायर का केवल अंदरूनी या बाहरी हिस्सा ज्यादा घिस रहा है .
Wheel Alignment vs Tyre Pressure: अगर आपकी कार चलते समय एक तरफ खींचने लगे, स्टीयरिंग सीधा न रहे या फिर गाड़ी पहले जैसी माइलेज न दें तो हर बार इंजन को दोष देना सही नहीं होता है. कई बार इसकी वजह टायर में कम हवा होना या फिर खराब व्हील अलाइनमेंट होती है. यह दोनों समस्याएं न सिर्फ टायरों की उम्र कम करती है, बल्कि कार की हैंडलिंग, ब्रेकिंग और सुरक्षा पर सीधा असर डालती है. समय रहते इन संकेतों को पहचान लिया जाए तो हजारों रुपये के नुकसान और सड़क हादसों से बचा जा सकता है.
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Published at : 11 Jul 2026 07:54 PM (IST)
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