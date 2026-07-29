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बच्चों के लिए आई 110 kmph वाली रेस बाइक, वजन महज 90 किलो

TVS Apache RR 200 Mini: टीवीएस ने बच्चों के लिए उतारी 110 kmph की स्पीड वाली अपाचे आरआर 200 मिनी रेस बाइक. महज 90 किलो वजन और 197.75cc इंजन वाली इस बाइक के जानिए सभी फीचर्स और डिटेल्स.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 29 Jul 2026 01:22 PM (IST)
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TVS Apache RR 200 Mini: भारत में युवाओं को बाइक चलाने का शौक बहुत ज्यादा ही है. लेकिन कम उम्र के बच्चे हैवी और रेसिंग बाइक चलाने में अक्सर असहज महसूस करते हैं. लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि, भारतीय ऑटोमोबाइल और मोटरस्पोर्ट्स जगत में एक नया और ऐतिहासिक अध्याय जोड़ते हुए टीवीएस रेसिंग ने देश के युवा और बाल रेसर्स के लिए एक बेहद खास सौगात पेश की है. कंपनी ने अपने नए प्रोग्राम टीवीएस अपाचे जूनियर प्रोग्राम के आधिकारिक शुभारंभ के साथ ही नई 'अपाचे आरआर 200 मिनी रेसिंग मोटरसाइकिल को भारत में लॉन्च कर दिया है. 

बता दें कि, यह स्पेशल बाइक आम सड़कों या सामान्य यातायात में चलाने के लिए बिल्कुल नहीं है. बल्कि इसे केवल 10 से 14 साल की उम्र के बच्चों को प्रोफेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग की बारीक तकनीकें सिखाने के लिए तैयार किया गया है. इस मिनी रेस बाइक की सबसे मुख्य खासियत इसका बेहद ही हल्का वजन, रेस-ट्यून इंजन और 110 kmph की शानदार टॉप स्पीड है. तो चलिए जानतें हैं इस बाइक की खासियत और फीचर्स के बारें में.

मिलेगा 197.75cc का इंजन

आपको बता दें कि, अपाचे RR 200 मिनी में लोकप्रिय RTR 200 4V का 197.75cc वाला फोर-स्ट्रोक इंजन इस्तेमाल किया गया है. जिसे रेसिंग ट्रैक की कठिन जरूरतों के हिसाब से खास तौर पर ट्यून किया गया है. यह दमदार इंजन 9,500 rpm पर 23 PS की बेहतरीन पावर और 6,500 rpm पर 20.1 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

जबकि इसके अलावा बाइक को ट्रैक पर तुरंत तेज रफ्तार देने के लिए इसमें एडवांस्ड प्रोग्रामेबल टीसीआई इग्निशन सिस्टम, 30mm सेमी-फ्लैट स्लाइड कार्ब्यूरेटर, स्पेशल कोनिकल एयर फिल्टर और रेस-ट्यून फ्री-फ्लो एग्जॉस्ट सिस्टम जोड़ा गया है. महज 90 किलोग्राम वजन होने के कारण यह बाइक बेहद आसानी से 110 kmph की टॉप स्पीड पकड़ लेती है.


बच्चों के लिए आई 110 kmph वाली रेस बाइक, वजन महज 90 किलो

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बच्चों के लिए तैयार किया गया है 

बता दें कि, इसका नाम भले ही मिनी रखा गया हो लेकिन इसमें लगे उपकरण और कंपोनेंट्स किसी इंटरनेशनल लेवल की हाई-एंड रेसिंग बाइक जितने ही मजबूत हैं. इसे मॉडिफाइड RTR 200 4V के फ्रेम पर ही तैयार किया गया है. 10 से 14 साल के बच्चों की शारीरिक बनावट और कद-काठी को ध्यान में रखते हुए इसमें 690mm की काफी कम सीट हाइट और 1,180mm का छोटा व्हीलबेस दिया गया है. 

ताकि युवा बाइक राइडर्स इसे आसानी से संभाल सकें. बाइक के कुल वजन को बेहद हल्का रखने के लिए फाइबर कवर के साथ एल्यूमीनियम फ्यूल टैंक, एयरोडायनामिक बॉडीवर्क और सीएनसी बिलेट एल्यूमीनियम ट्रिपल क्लैंप का इस्तेमाल किया गया है जिससे राइडर को ट्रैक पर मोड़ों पर भी बेहतरीन बैलेंस मिलता है.

सेफ्टी ब्रेकिंग सिस्टम है बेहद मजबूत 

ट्रैक पर तेज स्पीड के दौरान बाल राइडर की सुरक्षा और बाइक पर बेहतर कंट्रोल बनाए रखने के लिए टीवीएस ने इसमें एडवांस सस्पेंशन सेटअप दिया है. बाइक के फ्रंट में 35mm के अपसाइड-डाउन फोर्क दिए गए हैं. जो रिबाउंड, कंप्रेशन और प्रीलोड एडजस्टमेंट की सुविधा से पूरी तरह लैस हैं. वहीं, इसके रियर हिस्से में रेस-स्पेक एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है. 

ब्रेकिंग को बेहद सटीक और मजबूत बनाने के लिए आगे 220mm और पीछे 180mm के डिस्क ब्रेक लगाए गए हैं. इसके अलावा कॉर्नरिंग के दौरान बेहतरीन ग्रिप के लिए 12-इंच के अलॉय व्हील्स पर यूरोग्रिप बीईई के रेस-कंपाउंड टायर्स फिट किए गए हैं.


बच्चों के लिए आई 110 kmph वाली रेस बाइक, वजन महज 90 किलो

भारतीय रेसर्स तैयार करने की बड़ी पहल

बता दें कि, टीवीएस रेसिंग का मुख्य उद्देश्य देश में जमीनी स्तर से मोटरस्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देना और भारत को विश्व स्तरीय रेसर प्रदान करना है. कंपनी ने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू करने के लिए 10 अपाचे आरआर 200 मिनी मोटरसाइकिलें मद्रास मोटर स्पोर्ट्स क्लब को सौंपी हैं. इन बाइक्स पर बच्चों को मद्रास इंटरनेशनल कार्टिंग एरिना के सुरक्षित और पूरी तरह नियंत्रित माहौल में ट्रेनिंग दी जाएगी. 

10 से 14 साल की उम्र में रेसिंग के मूल मंत्र सीखने के बाद ये युवा राइडर्स 15 साल के होते ही टीवीएस वन मेक चैम्पियनशिप की रूकी कैटेगरी में हिस्सा ले सकेंगे जिससे उनके लिए आगे चलकर अंतरराष्ट्रीय मोटरसाइकिल रेसिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करने का रास्ता खुलेगा.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 29 Jul 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
TVS Apache RR 200 Mini TVS Apache Junior Programme Racing Bike For Kids TVS Racing Bike 110 Kmph
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