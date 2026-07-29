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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: TRE-4 में कितने पदों पर होगी भर्ती? BPSC को भेजी गई अधियाचना

बिहार: TRE-4 में कितने पदों पर होगी भर्ती? BPSC को भेजी गई अधियाचना

Bihar TRE-4 Recruitment: सबसे अधिक पद कक्षा 6 से 8 और 11 एवं 12 के लिए है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने एक्स हैंडल से यह जानकारी दी है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 29 Jul 2026 04:16 PM (IST)
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बिहार में चौथे चरण (TRE-4) की शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. बुधवार (29 जुलाई) को सीएम सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) ने इस संबंध में घोषणा की. चौथे चरण में कुल 32,388 पदों पर बहाली होगी. इसके लिए बीपीएससी को अधियाचना भेज दी गई है.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर विस्तृत जानकारी दी है. सीएम के एक्स पोस्ट में लिखा गया है, "TRE-4 के अंतर्गत 32,388 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग द्वारा अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को भेज दी गई है. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, युवाओं को रोजगार और विकसित बिहार के संकल्प को साकार करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है."

पदों का विवरण एक नजर में नीचे देखें

  • कक्षा 1-5 : 3,847
  • कक्षा 6-8 : 8,563
  • कक्षा 9-10 : 3,877
  • कक्षा 11-12 : 16,101

इस तरह चौथे चरण की शिक्षक बहाली में बिहार में कुल 32,388 पदों पर भर्ती होगी. सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पोस्ट के जरिए कहा, "हमारी सरकार युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है."

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काफी दिनों से था भर्ती का इंतजार

बता दें कि सीएम सम्राट चौधरी के इस ऐलान से उन शिक्षक अभ्यर्थियों को राहत मिली है जो इसके लिए महीनों से इंतजार कर रहे थे. माना जा रहा है कि अगस्त में भर्ती से संबंधित विज्ञापन भी जारी हो जाएगा. उधर छात्र नेता दिलीप कुमार ने बिहार के शिक्षा मंत्री को चेतावनी देते हुए मांग की है कि टीआरई-4 का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ जारी हो नहीं तो इस्तीफा तैयार रखें. 

दूसरी ओर इतने पदों पर भर्ती की जानकारी दिए जाने के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों में नाराजगी देखने को मिल रही है. शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले वादा किया गया था कि 46,000 पदों पर भर्ती निकलेगी.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 29 Jul 2026 02:58 PM (IST)
Tags :
Bihar Teacher Recruitment Samrat Choudhary Bihar Teacher Vacancy BIHAR NEWS TRE-4
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