बिहार: TRE-4 में कितने पदों पर होगी भर्ती? BPSC को भेजी गई अधियाचना
Bihar TRE-4 Recruitment: सबसे अधिक पद कक्षा 6 से 8 और 11 एवं 12 के लिए है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने एक्स हैंडल से यह जानकारी दी है.
बिहार में चौथे चरण (TRE-4) की शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. बुधवार (29 जुलाई) को सीएम सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) ने इस संबंध में घोषणा की. चौथे चरण में कुल 32,388 पदों पर बहाली होगी. इसके लिए बीपीएससी को अधियाचना भेज दी गई है.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर विस्तृत जानकारी दी है. सीएम के एक्स पोस्ट में लिखा गया है, "TRE-4 के अंतर्गत 32,388 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग द्वारा अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को भेज दी गई है. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, युवाओं को रोजगार और विकसित बिहार के संकल्प को साकार करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है."
पदों का विवरण एक नजर में नीचे देखें
- कक्षा 1-5 : 3,847
- कक्षा 6-8 : 8,563
- कक्षा 9-10 : 3,877
- कक्षा 11-12 : 16,101
इस तरह चौथे चरण की शिक्षक बहाली में बिहार में कुल 32,388 पदों पर भर्ती होगी. सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पोस्ट के जरिए कहा, "हमारी सरकार युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है."
खुशखबरी!— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) July 29, 2026
बिहार के युवाओं के लिए एक और ऐतिहासिक सौगात।
TRE-4 के अंतर्गत 32,388 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग द्वारा अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को भेज दी गई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, युवाओं को रोजगार और विकसित बिहार के संकल्प को साकार करने की दिशा में…
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काफी दिनों से था भर्ती का इंतजार
बता दें कि सीएम सम्राट चौधरी के इस ऐलान से उन शिक्षक अभ्यर्थियों को राहत मिली है जो इसके लिए महीनों से इंतजार कर रहे थे. माना जा रहा है कि अगस्त में भर्ती से संबंधित विज्ञापन भी जारी हो जाएगा. उधर छात्र नेता दिलीप कुमार ने बिहार के शिक्षा मंत्री को चेतावनी देते हुए मांग की है कि टीआरई-4 का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ जारी हो नहीं तो इस्तीफा तैयार रखें.
दूसरी ओर इतने पदों पर भर्ती की जानकारी दिए जाने के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों में नाराजगी देखने को मिल रही है. शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले वादा किया गया था कि 46,000 पदों पर भर्ती निकलेगी.
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