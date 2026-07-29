#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोहरियाणा सरकार का ऐलान, 30 लाख तक की EV पर रजिस्ट्रेशन फीस फ्री

हरियाणा सरकार का ऐलान, 30 लाख तक की EV पर रजिस्ट्रेशन फीस फ्री

Haryana EV Tax: नए फैसलों के तहत अब इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर रजिस्ट्रेशन टैक्स में बड़ी छूट मिलेगी. वहीं महिलाओं के नाम पर खरीदे जाने वाली कुछ गाड़ियों पर भी ज्यादा टैक्स छूट का लाभ दिया जाएगा.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 29 Jul 2026 01:55 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप हरियाणा में इलेक्ट्रिक कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने और महिलाओं को गाड़ी खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई बड़े फैसले लिए हैं.

नए फैसलों के तहत अब इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर रजिस्ट्रेशन टैक्स में बड़ी छूट मिलेगी. वहीं महिलाओं के नाम पर खरीदे जाने वाली कुछ गाड़ियों पर भी ज्यादा टैक्स छूट का लाभ दिया जाएगा. सरकार का मानना है कि इससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री बढ़ेगी, प्रदूषण कम होगा और महिलाओं को ज्यादा सशक्त बनने में मदद मिलेगी.

कितने लाख की EV पर कितनी छूट?

  • हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वालेी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर अब 100 फीसदी मोटर व्हीकल टैक्स यानी रजिस्ट्रेशन टैक्स की छूट मिलेगी. यानी अगर कोई ग्राहक इस कीमत तक का इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर या फोर-व्हीलर खरीदता है तो उसे रजिस्ट्रेशन के समय मोटर व्हीकल टैक्स नहीं देना होगा. इससे गाड़ी की ऑन-रोड कीमत पहले के मुकाबले कम हो जाएगी और ग्राहकों को सीधे तौर पर आर्थिक फायदा मिलेगा.
  • सरकार ने महंगे इलेक्ट्रिक वाहनों को भी राहत दी है. अगर किसी इलेक्ट्रिक वाहन की एक्स-शोरूम कीमत 30 लाख रुपये से ज्यादा है तो उस पर 50 फीसदी मोटर व्हीकल टैक्स की छूट मिलेगी. यानी प्रीमियम और लग्जरी इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले ग्राहकों को भी पहले की तुलना में कम टैक्स देना होगा.

हरियाणा सरकार का ऐलान, 30 लाख तक की EV पर रजिस्ट्रेशन फीस फ्री

महिलाओं के लिए क्या है खास?

  • महिलाओं के लिए भी सरकार ने एक अहम घोषणा की है. अब अगर कोई महिला अपने नाम पर 20 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाला नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहन खरीदती है तो उसे मोटर व्हीकल टैक्स में 1 फीसदी ज्यादा छूट मिलेगी. इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को अपने नाम पर गाड़ी खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना है.
  • यह फैसला इसलिए भी जरूरी माना जा रहा है क्योंकि अभी तक हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर केवल 20 फीसदी टैक्स छूट मिलती थी. अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 100 फीसदी कर दिया है. हालांकि CNG गाड़ियों के लिए पहले की तरह 20 फीसदी टैक्स छूट जारी रहेगी और उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है.

क्या होगा फायदा?

  • सरकार का कहना है कि इन नए प्रोत्साहन से राज्य में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग बढ़ेगी, लोग पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की जगह EV अपनाने के लिए प्रेरित होंगे और लंबे समय में प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी. इसके साथ ही महिलाओं के नाम पर गाड़ी रजिस्ट्रेशन बढ़ने की उम्मीद है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से ज्यादा सशक्त बनाने की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
  • अगर कोई ग्राहक हरियाणा में जल्द ही नई इलेक्ट्रिक कार या स्कूटर खरीदने की योजना बना रहा है, तो सरकार के इस फैसले से उसे रजिस्ट्रेशन के समय अच्छी-खासी बचत हो सकती है. खासतौर पर 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कारों पर मिलने वाली 100 फीसदी टैक्स छूट ऑन-रोड कीमत को काफी कम कर सकती है, जिससे इलेक्ट्रिक कार पहले के मुकाबले ज्यादा किफायती साबित होगी.

हरियाणा सरकार का ऐलान, 30 लाख तक की EV पर रजिस्ट्रेशन फीस फ्री

दिल्ली की EV पॉलिसी में क्या खास?

  • इससे पहले दिल्ली में भी 1 जुलाई 2026 से EV पॉलिसी लागू कर दी गई है, जिसके चलते इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को कई तरह की आर्थिक राहत दी जाएगी. इसमें टैक्स में छूट, सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहन शामिल हैं. सरकार चाहती है कि लोग धीरे-धीरे पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाएं.
  • सरकार इस योजना के तहत अगले चार सालों में लगभग 15,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इस राशि का उपयोग सिर्फ सब्सिडी देने में ही नहीं, बल्कि पूरी दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग नेटवर्क को मजबूत करने, नई चार्जिंग स्टेशन लगाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से जुड़ा बुनियादी ढांचा तैयार करने में भी किया जाएगा.
  • नई नीति के अनुसार आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी। सीएम रेखा गुप्ता के मुताबिक, नई EV पॉलिसी 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी. उन्होंने बताया कि इस पॉलिसी के तहत EV को बढ़ावा देने के लिए सरकार 15 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी. 

यह भी पढ़ें:-

हर महीने कितनी EMI पर मिल जाएगी Toyota Innova Crysta?

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 29 Jul 2026 01:53 PM (IST)
Tags :
Haryana Government Electric Car Auto News Haryana EV Tax
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
हरियाणा सरकार का ऐलान, 30 लाख तक की EV पर रजिस्ट्रेशन फीस फ्री
हरियाणा सरकार का ऐलान, 30 लाख तक की EV पर रजिस्ट्रेशन फीस फ्री
ऑटो
बच्चों के लिए आई 110 kmph वाली रेस बाइक, वजन महज 90 किलो
बच्चों के लिए आई 110 kmph वाली रेस बाइक, वजन महज 90 किलो
ऑटो
हर महीने कितनी EMI पर मिल जाएगी Toyota Innova Crysta?
हर महीने कितनी EMI पर मिल जाएगी Toyota Innova Crysta?
ऑटो
कार लोन जल्द खत्म होगा, बस करें ये काम
कार लोन जल्द खत्म होगा, बस करें ये काम
Advertisement

वीडियोज

Bentley Continental GT S hybrid India first look and details | #bentley #autolive
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Cryptic Post के बाद बढ़ीं Separation की चर्चाएं
सड़क पर गर्लफ्रेंड के साथ दरिंदगी!
Ram Kapoor का दर्दनाक खुलासा: Father ने पूछा
USA IRAN : कभी युद्ध शुरू करते, कभी बंद करते! ट्रंप क्या चाहते? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'किसी का बाप भी...', आरक्षण हटाओ आंदोलन पर मोदी सरकार के मंत्री की चेतावनी
'किसी का बाप भी...', आरक्षण हटाओ आंदोलन पर मोदी सरकार के मंत्री की चेतावनी
हिमाचल प्रदेश
'भौंडापन करना है तो...', Gen-Z पर विवादित बयान देने के बाद बोलीं कंगना रनौत
'भौंडापन करना है तो...', Gen-Z पर विवादित बयान देने के बाद बोलीं कंगना रनौत
विश्व
‘भारतीय सेना आकर हमें...’, PoK से किसने भेजा भारत को तगड़ा मैसेज?
‘भारतीय सेना आकर हमें...’, PoK से किसने भेजा भारत को तगड़ा मैसेज?
क्रिकेट
उम्र से बड़े वैभव सूर्यवंशी के संस्कार, एयरपोर्ट पर किसके छुए पैर? देखें वीडियो 
उम्र से बड़े वैभव सूर्यवंशी के संस्कार, एयरपोर्ट पर किसके छुए पैर?
बॉलीवुड
न आलिया न राहा, फिर रणबीर के फोन के वॉलपेपर पर है किसकी तस्वीर? जानकर नम हो जाएंगी आखें
न आलिया न राहा, फिर रणबीर के फोन के वॉलपेपर पर है किसकी तस्वीर?
इंडिया
अचानक संसद क्यों पहुंचे NSA अजीत डोभाल, क्या है बड़ी वजह?
अचानक संसद क्यों पहुंचे NSA अजीत डोभाल, क्या है बड़ी वजह?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्या फिर मारेंगे पलटी? ओम प्रकाश राजभर ने कर दी राहुल गांधी की तारीफ
क्या फिर मारेंगे पलटी? ओम प्रकाश राजभर ने कर दी राहुल गांधी की तारीफ
शिक्षा
ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना है? यहां मिल रही स्कॉलरशिप
ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना है? यहां मिल रही स्कॉलरशिप
ENT LIVE
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
ABP NEWS
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: गांव घूमने पहुंचे... सेल्फी के चक्कर में गई जान!
Viral Video: गांव घूमने पहुंचे... सेल्फी के चक्कर में गई जान!
ABP NEWS
Viral Video: घूमने पहुंचे थे वॉटरफॉल... फिर जो हुआ, देखकर रह जाएंगे हैरान!
Viral Video: घूमने पहुंचे थे वॉटरफॉल... फिर जो हुआ, देखकर रह जाएंगे हैरान!
Embed widget