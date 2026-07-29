बॉबर बाइक खरीदने का प्लान? ये मॉडल हैं खास

जानकारी के लिए आपको बता दें कि, बॉबर खरीदने से पहले कुछ बातों पर ध्यान देना आपके लिए बेहद जरूरी है. आमतौर पर ये गाड़ियां सिंगल सीटर लेआउट के साथ आती हैं. इसलिए अगर आप पीछे सवारी बैठाने का सोच रहे हैं तो थोड़ी परेशानी हो सकती है. इसके अलावा, इनका सस्पेंशन सेटअप थोड़ा कड़क होता है, जो खराब रास्तों पर बाइक राइडर को थोड़ा सख्त लग सकता है.