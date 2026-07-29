बॉबर बाइक खरीदने का प्लान? ये मॉडल हैं खास

Best Bobber Bikes: नई बॉबर बाइक खरीदने की सोच रहे हैं? जानिए जावा 42 बॉबर, जावा पेराक, रॉयल एनफील्ड गोअन क्लासिक 350 और कीवे V302C की फीचर्स और स्पेसिफिकेशन.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 29 Jul 2026 02:30 PM (IST)
अपने देश में बाइक्स की दीवानगी बहुत पहले से ही देखी जा रही है. लेकिन अब समय बदल चुका है केवल अब लोग बाइक नहीं बल्कि बॉबर बाइक्स को ज्यादा महत्व दे रहे हैं. बता दें कि सिंगल सीट, मस्कुलर कट और एटीट्यूड वाले लुक के साथ ये गाड़ियां युवाओं को काफी ज्यादा पसंद आ रही हैं. अगर आप भी भीड़ से हटकर रोड पर एक अलग स्टाइल बनाना चाहते हैं तो बॉबर बाइक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है. चलिए जानतें हैं कौन सी बॉबर बाइक्स आपने लिए बेस्ट रहेगी.
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बता दें कि, क्लासिक लुक और डार्क थीम पसंद करने वाले बाइक लवर्स के लिए जावा पेराक एक बेहतरीन विकल्प है. इसका मैट ब्लैक कलर फिनिश, लो-स्लंग स्टांस और फ्लोटिंग सिंगल सीट इसे बेहद एग्रेसिव वाइब देते हैं. इसमें 334cc का दमदार लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है जो हाइवे और शहर दोनों जगह बेहतरीन टॉर्क, शानदार पिकअप और काफी स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस प्रदान करता है.
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जबकि अगर आप थोड़ा मॉडर्न टच, एडवांस फीचर्स और कलरफुल ऑप्शन चाहते हैं. तो जावा 42 बॉबर आपके लिए शानदार चॉइस है. इसमें आपको अलॉय व्हील्स, डिजिटल कंसोल, ऑल-एलईडी लाइटिंग और मल्टीपल राइडिंग मोड्स जैसी नई टेक्नोलॉजी मिलती हैं. इसकी राइडिंग पोजीशन काफी कम्फर्टेबल बनाई गई है. जिससे लंबी दूरी तय करते वक्त भी राइडर को जरा भी थकान महसूस नहीं होती है.
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वहीं, रॉयल एनफील्ड ने भी इस सेगमेंट में अपनी नई गोअन क्लासिक 350 के साथ काफी धमाकेदार एंट्री की है. क्लासिक 350 के भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर बनी यह बाइक बॉबर स्टाइल, व्हाइट-वॉल टायर्स और ऊंचे हैंडलबार के साथ आती है. इसका वाइब्रेंट कलर कॉम्बिनेशन और रेट्रो वाइब उन राइडर्स को खूब खींचता है जो क्रूजर के साथ यूनिक लुक ढूंढ रहे हैं.
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बता दें कि, प्रीमियम और मस्कुलर लुक वाली बाइक पसंद करने वालों के लिए कीवे V302C एक शानदार दांव साबित होती है. इसमें आपको 298cc का V-ट्विन इंजन मिलता है. जिसकी गड़गड़ाहट वाली आवाज रोड पर हर किसी का ध्यान खींच लेती है. बेल्ट ड्राइव सिस्टम और चौड़े टायर्स के साथ यह बाइक भारतीय सड़कों पर जबरदस्त ग्रिप और इंटरनेशनल बॉबर वाला प्रीमियम फील ऑफर करती है.
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अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है और आप असली लग्जरी बॉबर का मजा लेना चाहते हैं. तो ट्रॉयम्फ बोनेविल बॉबर बेस्ट ऑप्शन है. 1200cc के इंजन वाली यह आइकॉनिक ब्रिटिश बाइक अपने बेजोड़ टॉर्क, क्लैसी फिनिशिंग और प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पहचानी जाती है. इसका रोड प्रेजेंस इतना शानदार है कि सड़कों पर चलते ही लोग इसे मुड़-मुड़कर देखते हैं.
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जानकारी के लिए आपको बता दें कि, बॉबर खरीदने से पहले कुछ बातों पर ध्यान देना आपके लिए बेहद जरूरी है. आमतौर पर ये गाड़ियां सिंगल सीटर लेआउट के साथ आती हैं. इसलिए अगर आप पीछे सवारी बैठाने का सोच रहे हैं तो थोड़ी परेशानी हो सकती है. इसके अलावा, इनका सस्पेंशन सेटअप थोड़ा कड़क होता है, जो खराब रास्तों पर बाइक राइडर को थोड़ा सख्त लग सकता है.
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वहीं, बॉबर बाइक्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप इन्हें बेहद आसानी से कस्टमाइज करा सकते हैं. आफ्टरमार्केट एग्जॉस्ट, कस्टम हैंडलबार, फैंसी मिरर्स और लेदर एसेसरीज लगाकर लोग अपनी बाइक को पर्सनल टच देते हैं. हालांकि, शोरूम से खरीदने से पहले इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता और नजदीकी सर्विस सेंटर की पूरी जानकारी जरूर निकाल लेनी चाहिए.
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कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत में अब 350cc से लेकर 1200cc तक कई बेहतरीन बॉबर बाइक ऑप्शन मौजूद हैं. आप अपने बजट, रोजमर्रा की जरूरत और पर्सनल राइडिंग स्टाइल के हिसाब से सही मॉडल चुन सकते हैं. किसी भी अंतिम फैसले पर पहुंचने से पहले शोरूम जाकर टेस्ट राइड जरूर लें, ताकि आपको बाइक की हैंडलिंग, सिटिंग पोजीशन और कम्फर्ट का अंदाजा मिले.