अब 5 मिनट में फुल चार्ज होगी इलेक्ट्रिक कार! वैज्ञानिकों ने खोजी नई सोडियम-आयन बैटरी

आपको बता दें कि नई सोडियम-आयन तकनीक को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है, लेकिन फिलहाल सीएटीएल ने अपनी नई बैटरी को बड़े ऊर्जा भंडारण प्रोजेक्ट्स के लिए पेश किया है. कंपनी ने इसे इलेक्ट्रिक कारों के लिए 5 मिनट में फुल चार्ज होने वाली बैटरी के रूप में लॉन्च नहीं किया है. हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोडियम आयन तकनीक में लगातार हो रहे विकास से भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों और बिजली भंडारण दोनों क्षेत्रों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.