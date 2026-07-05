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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोअब 5 मिनट में फुल चार्ज होगी इलेक्ट्रिक कार! वैज्ञानिकों ने खोजी नई सोडियम-आयन बैटरी

अब 5 मिनट में फुल चार्ज होगी इलेक्ट्रिक कार! वैज्ञानिकों ने खोजी नई सोडियम-आयन बैटरी

इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सोडियम लिथियम की तुलना में कहीं अधिक मात्रा में उपलब्ध है और इससे भविष्य में बैटरी निर्माण की लागत कम होने की उम्मीद जताई जा रही है.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 05 Jul 2026 03:05 AM (IST)
इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सोडियम लिथियम की तुलना में कहीं अधिक मात्रा में उपलब्ध है और इससे भविष्य में बैटरी निर्माण की लागत कम होने की उम्मीद जताई जा रही है.

इलेक्ट्रिक वाहनों और एनर्जी स्टोरेज की दुनिया में सोडियम आयन बैटरी को अगली बड़ी तकनीक माना जा रहा है. लंबे समय से लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब नई सोडियम आयन तकनीक तेजी से चर्चा में है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सोडियम लिथियम की तुलना में कहीं अधिक मात्रा में उपलब्ध है और इससे भविष्य में बैटरी निर्माण की लागत कम होने की उम्मीद जताई जा रही है. इसी दिशा में चीन की बैटरी निर्माता कंपनी सीएटीएल ने अपनी नई TENER Sodium Energy Storage System पेश की है, जिसे कंपनी व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए तैयार दुनिया का पहला फील्ड वैलिडेटेड सोडियम आयन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बता रही है

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हालांकि सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं कि इससे इलेक्ट्रिक कारें कुछ ही मिनटों में चार्ज हो जाएंगी. लेकिन कंपनी ने अपनी घोषणा में इसे बड़े स्तर पर बिजली स्टोर करने वाली प्रणाली के रूप में पेश किया है. फिलहाल यह तकनीक पावर ग्रिड, सोलर और विंड एनर्जी स्टोरेज जैसी जरूरतों के लिए विकसित की गई है न कि सीधे इलेक्ट्रिक कारों के लिए.
हालांकि सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं कि इससे इलेक्ट्रिक कारें कुछ ही मिनटों में चार्ज हो जाएंगी. लेकिन कंपनी ने अपनी घोषणा में इसे बड़े स्तर पर बिजली स्टोर करने वाली प्रणाली के रूप में पेश किया है. फिलहाल यह तकनीक पावर ग्रिड, सोलर और विंड एनर्जी स्टोरेज जैसी जरूरतों के लिए विकसित की गई है न कि सीधे इलेक्ट्रिक कारों के लिए.
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सीएटीएल ने जर्मनी के म्यूनिख में इस नए सिस्टम को लाॅन्च किया. कंपनी का कहना है कि 2026 के आखिरी तक इसकी कुल शिपमेंट 1 गीगावॉट-घंटा तक पहुंचने की उम्मीद है. चीन में इसकी डिलीवरी सितंबर 2026 से शुरू होगी, जबकि वैश्विक बाजार में इसकी सप्लाई जून 2027 से शुरू करने की योजना है.
सीएटीएल ने जर्मनी के म्यूनिख में इस नए सिस्टम को लाॅन्च किया. कंपनी का कहना है कि 2026 के आखिरी तक इसकी कुल शिपमेंट 1 गीगावॉट-घंटा तक पहुंचने की उम्मीद है. चीन में इसकी डिलीवरी सितंबर 2026 से शुरू होगी, जबकि वैश्विक बाजार में इसकी सप्लाई जून 2027 से शुरू करने की योजना है.
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यह सिस्टम खासतौर पर ऐसे बड़े ऊर्जा भंडारण प्रोजेक्ट्स के लिए बनाया गया है, जहां सौर और पवन ऊर्जा के स्टोर करके जरूरत पड़ने पर बिजली ग्रिड में भेजा जा सके. बढ़ती बिजली मांग, एआई डेटा सेंटरों की खपत और हीटवेव जैसी कंडीशन में इस तरह के स्टोरेज सिस्टम की जरूरत लगातार बढ़ रही है.
यह सिस्टम खासतौर पर ऐसे बड़े ऊर्जा भंडारण प्रोजेक्ट्स के लिए बनाया गया है, जहां सौर और पवन ऊर्जा के स्टोर करके जरूरत पड़ने पर बिजली ग्रिड में भेजा जा सके. बढ़ती बिजली मांग, एआई डेटा सेंटरों की खपत और हीटवेव जैसी कंडीशन में इस तरह के स्टोरेज सिस्टम की जरूरत लगातार बढ़ रही है.
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वहीं आपको बता दें कि वर्तमान में दुनिया के ज्यादातर बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट लिथियम आधारित बैटरियों पर निर्भर है. लेकिन लिथियम की सप्लाई और कीमत दोनों समय-समय पर चुनौती बनती रही है. सीएटीएल का कहना है कि सोडियम, लिथियम की तुलना में 1,000 गुना से भी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है और दुनिया के कई हिस्सों में आसानी से पाया जाता है
वहीं आपको बता दें कि वर्तमान में दुनिया के ज्यादातर बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट लिथियम आधारित बैटरियों पर निर्भर है. लेकिन लिथियम की सप्लाई और कीमत दोनों समय-समय पर चुनौती बनती रही है. सीएटीएल का कहना है कि सोडियम, लिथियम की तुलना में 1,000 गुना से भी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है और दुनिया के कई हिस्सों में आसानी से पाया जाता है
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कंपनी का यह भी कहना है कि भविष्य में सोडियम आयन और लिथियम आयन दोनों तकनीकाें का इस्तेमाल साथ-साथ किया जा सकता है. इससे ऊर्जा कंपनियों को केवल एक ही प्रकार के कच्चे माल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.
कंपनी का यह भी कहना है कि भविष्य में सोडियम आयन और लिथियम आयन दोनों तकनीकाें का इस्तेमाल साथ-साथ किया जा सकता है. इससे ऊर्जा कंपनियों को केवल एक ही प्रकार के कच्चे माल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.
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कंपनी का दावा है कि यह बैटरी अत्यधिक गर्मी और ठंडे मौसम में भी सही से प्रदर्शन करने के लिए डिजाइन की गई है. इसमें नया बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है, जो कंपनी के अनुसार पारंपरिक लिथियम आयन सिस्टम की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत एक्स्ट्रा ऊर्जा मार्जिन देता है.
कंपनी का दावा है कि यह बैटरी अत्यधिक गर्मी और ठंडे मौसम में भी सही से प्रदर्शन करने के लिए डिजाइन की गई है. इसमें नया बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है, जो कंपनी के अनुसार पारंपरिक लिथियम आयन सिस्टम की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत एक्स्ट्रा ऊर्जा मार्जिन देता है.
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इसके अलावा इसमें नया एयरफ्लो डिजाइन इस्तेमाल किया गया है, जिससे गर्मी बनने की मात्रा कम होती है और सहायक बिजली की खपत भी उद्योग के औसत 2 प्रतिशत से घटकर करीब 1 प्रतिशत रह जाती है. कंपनी का कहना है कि इसका ऑपरेटिंग शोर भी पारंपरिक सिस्टम की तुलना में कम है.
इसके अलावा इसमें नया एयरफ्लो डिजाइन इस्तेमाल किया गया है, जिससे गर्मी बनने की मात्रा कम होती है और सहायक बिजली की खपत भी उद्योग के औसत 2 प्रतिशत से घटकर करीब 1 प्रतिशत रह जाती है. कंपनी का कहना है कि इसका ऑपरेटिंग शोर भी पारंपरिक सिस्टम की तुलना में कम है.
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आपको बता दें कि नई सोडियम-आयन तकनीक को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है, लेकिन फिलहाल सीएटीएल ने अपनी नई बैटरी को बड़े ऊर्जा भंडारण प्रोजेक्ट्स के लिए पेश किया है. कंपनी ने इसे इलेक्ट्रिक कारों के लिए 5 मिनट में फुल चार्ज होने वाली बैटरी के रूप में लॉन्च नहीं किया है. हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोडियम आयन तकनीक में लगातार हो रहे विकास से भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों और बिजली भंडारण दोनों क्षेत्रों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.
आपको बता दें कि नई सोडियम-आयन तकनीक को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है, लेकिन फिलहाल सीएटीएल ने अपनी नई बैटरी को बड़े ऊर्जा भंडारण प्रोजेक्ट्स के लिए पेश किया है. कंपनी ने इसे इलेक्ट्रिक कारों के लिए 5 मिनट में फुल चार्ज होने वाली बैटरी के रूप में लॉन्च नहीं किया है. हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोडियम आयन तकनीक में लगातार हो रहे विकास से भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों और बिजली भंडारण दोनों क्षेत्रों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.
Published at : 05 Jul 2026 03:05 AM (IST)
Tags :
Sodium Ion Battery CATL Battery Tener Sodium System Energy Storage System

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