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अब 5 मिनट में फुल चार्ज होगी इलेक्ट्रिक कार! वैज्ञानिकों ने खोजी नई सोडियम-आयन बैटरी
इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सोडियम लिथियम की तुलना में कहीं अधिक मात्रा में उपलब्ध है और इससे भविष्य में बैटरी निर्माण की लागत कम होने की उम्मीद जताई जा रही है.
इलेक्ट्रिक वाहनों और एनर्जी स्टोरेज की दुनिया में सोडियम आयन बैटरी को अगली बड़ी तकनीक माना जा रहा है. लंबे समय से लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब नई सोडियम आयन तकनीक तेजी से चर्चा में है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सोडियम लिथियम की तुलना में कहीं अधिक मात्रा में उपलब्ध है और इससे भविष्य में बैटरी निर्माण की लागत कम होने की उम्मीद जताई जा रही है. इसी दिशा में चीन की बैटरी निर्माता कंपनी सीएटीएल ने अपनी नई TENER Sodium Energy Storage System पेश की है, जिसे कंपनी व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए तैयार दुनिया का पहला फील्ड वैलिडेटेड सोडियम आयन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बता रही है
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Published at : 05 Jul 2026 03:05 AM (IST)
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