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Best Car in India: Hybrid, Petrol या CNG... रोज ऑफिस आने-जाने वालों के लिए कौन सी कार बेहतर?
Best Car in India: रोज ऑफिस आने-जाने वालों के लिए पेट्रोल, CNG और हाइब्रिड कार के फायदे और नुकसान अलग हैं. सही विकल्प आपकी जरूरत, बजट और सफर पर निर्भर करता है.
आजकल जब भी कोई नई कार खरीदने की सोचता है, तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि पेट्रोल कार लें, CNG कार लें या फिर हाइब्रिड कार लें. खासकर वो लोग जो रोज ऑफिस आने-जाने के लिए कार का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए यह फैसला और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रोजाना सफर करने में सबसे ज्यादा असर माइलेज पर पड़ता है. तीनों तरह की कारों के अपने-अपने फायदे और नुकसान अलग होते हैं, इसलिए सही कार चुनने से पहले इनके बारे में अच्छे से जानना जरूरी है. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.
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Published at : 18 Jul 2026 04:28 PM (IST)
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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