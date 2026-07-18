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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोBest Car in India: Hybrid, Petrol या CNG... रोज ऑफिस आने-जाने वालों के लिए कौन सी कार बेहतर? 

Best Car in India: Hybrid, Petrol या CNG... रोज ऑफिस आने-जाने वालों के लिए कौन सी कार बेहतर? 

Best Car in India: रोज ऑफिस आने-जाने वालों के लिए पेट्रोल, CNG और हाइब्रिड कार के फायदे और नुकसान अलग हैं. सही विकल्प आपकी जरूरत, बजट और सफर पर निर्भर करता है.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 18 Jul 2026 04:28 PM (IST)
Best Car in India: रोज ऑफिस आने-जाने वालों के लिए पेट्रोल, CNG और हाइब्रिड कार के फायदे और नुकसान अलग हैं. सही विकल्प आपकी जरूरत, बजट और सफर पर निर्भर करता है.

आजकल जब भी कोई नई कार खरीदने की सोचता है, तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि पेट्रोल कार लें, CNG कार लें या फिर हाइब्रिड कार लें. खासकर वो लोग जो रोज ऑफिस आने-जाने के लिए कार का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए यह फैसला और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रोजाना सफर करने में सबसे ज्यादा असर माइलेज पर पड़ता है. तीनों तरह की कारों के अपने-अपने फायदे और नुकसान अलग होते हैं, इसलिए सही कार चुनने से पहले इनके बारे में अच्छे से जानना जरूरी है. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी. 

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पेट्रोल कार सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा भरोसेमंद मानी जाती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है. पेट्रोल कार की सर्विस और रखरखाव भी आसान होता है, क्योंकि हर जगह मैकेनिक और पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं. लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पेट्रोल की कीमत काफी ज्यादा होती है, इसलिए अगर आप रोज लंबी दूरी तय करते हैं, तो पेट्रोल कार का खर्च बाकी गाड़ियों के मुकाबले ज्यादा पड़ता है.  
पेट्रोल कार सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा भरोसेमंद मानी जाती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है. पेट्रोल कार की सर्विस और रखरखाव भी आसान होता है, क्योंकि हर जगह मैकेनिक और पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं. लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पेट्रोल की कीमत काफी ज्यादा होती है, इसलिए अगर आप रोज लंबी दूरी तय करते हैं, तो पेट्रोल कार का खर्च बाकी गाड़ियों के मुकाबले ज्यादा पड़ता है.  
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इसके अलावा CNG कार की बात करें तो ये गाड़ी उन लोगों के लिए एक अच्छी मानी जाती है, जो रोजाना ज्यादा दूरी तय करते हैं, क्योंकि CNG की कीमत पेट्रोल के मुकाबले काफी कम होती है, जिससे रोज के सफर का खर्च भी कम होता है. माइलेज कि बात करें तो CNG कार का माइलेज पेट्रोल कार से बेहतर होता है. हालांकि CNG कार की कुछ कमियां भी हैं, जैसे इसकी पिकअप पेट्रोल कार जितनी अच्छी नहीं होती.  
इसके अलावा CNG कार की बात करें तो ये गाड़ी उन लोगों के लिए एक अच्छी मानी जाती है, जो रोजाना ज्यादा दूरी तय करते हैं, क्योंकि CNG की कीमत पेट्रोल के मुकाबले काफी कम होती है, जिससे रोज के सफर का खर्च भी कम होता है. माइलेज कि बात करें तो CNG कार का माइलेज पेट्रोल कार से बेहतर होता है. हालांकि CNG कार की कुछ कमियां भी हैं, जैसे इसकी पिकअप पेट्रोल कार जितनी अच्छी नहीं होती.  
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हाइब्रिड कार में पेट्रोल इंजन के साथ-साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर भी लगी होती है, जो शहर में धीमी रफ्तार से चलने और बार-बार रुकने वाले ट्रैफिक में बिजली से ही चलती है. इसी वजह से हाइब्रिड कार का माइलेज पेट्रोल और CNG दोनों से बेहतर माना जाता है, खासकर शहर के अंदर रोज ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए यह काफी फायदेमंद माना जाता है.
हाइब्रिड कार में पेट्रोल इंजन के साथ-साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर भी लगी होती है, जो शहर में धीमी रफ्तार से चलने और बार-बार रुकने वाले ट्रैफिक में बिजली से ही चलती है. इसी वजह से हाइब्रिड कार का माइलेज पेट्रोल और CNG दोनों से बेहतर माना जाता है, खासकर शहर के अंदर रोज ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए यह काफी फायदेमंद माना जाता है.
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इसके अलावा हाइब्रिड कार में शोर भी कम होता है और चलाने में यह काफी आरामदायक लगती है. लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हाइब्रिड कार की शुरुआती कीमत पेट्रोल और CNG कार के मुकाबले काफी ज्यादा होती है. 
इसके अलावा हाइब्रिड कार में शोर भी कम होता है और चलाने में यह काफी आरामदायक लगती है. लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हाइब्रिड कार की शुरुआती कीमत पेट्रोल और CNG कार के मुकाबले काफी ज्यादा होती है. 
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लेकीन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका ऑफिस घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है लेकिन आप ज्यादातर शहर के अंदर ही गाड़ी चलाते हैं, तो हाइब्रिड कार आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है. वहीं अगर आपका बजट कम है और आप रोज लंबी दूरी तय करते हैं, तो CNG कार आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें रोज का खर्च सबसे कम आता है.  
लेकीन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका ऑफिस घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है लेकिन आप ज्यादातर शहर के अंदर ही गाड़ी चलाते हैं, तो हाइब्रिड कार आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है. वहीं अगर आपका बजट कम है और आप रोज लंबी दूरी तय करते हैं, तो CNG कार आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें रोज का खर्च सबसे कम आता है.  
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हालांकि तीनों तरह की कारों में कोई एक ही सबसे अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि हर किसी की जरूरत और बजट अलग-अलग होता है. अगर आपकी पहली पसंद कम खर्च है वाली कार है, तो CNG आपके लिए सही रहेगी. वहीं अगर आप बेहतर माइलेज के साथ-साथ थोड़ा आराम भी चाहते हैं, तो हाइब्रिड कार एक अच्छा विकल्प है. इसके अलावा अगर आपको लंबी दूरी और अच्छी स्पीड चाहिए, तो पेट्रोल कार भी एक बेहतर विकल्प है. 
हालांकि तीनों तरह की कारों में कोई एक ही सबसे अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि हर किसी की जरूरत और बजट अलग-अलग होता है. अगर आपकी पहली पसंद कम खर्च है वाली कार है, तो CNG आपके लिए सही रहेगी. वहीं अगर आप बेहतर माइलेज के साथ-साथ थोड़ा आराम भी चाहते हैं, तो हाइब्रिड कार एक अच्छा विकल्प है. इसके अलावा अगर आपको लंबी दूरी और अच्छी स्पीड चाहिए, तो पेट्रोल कार भी एक बेहतर विकल्प है. 
Published at : 18 Jul 2026 04:28 PM (IST)
Tags :
Auto News Best Car In India Hybrid Vs Petrol Vs CNG

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