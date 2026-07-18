पेट्रोल कार सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा भरोसेमंद मानी जाती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है. पेट्रोल कार की सर्विस और रखरखाव भी आसान होता है, क्योंकि हर जगह मैकेनिक और पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं. लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पेट्रोल की कीमत काफी ज्यादा होती है, इसलिए अगर आप रोज लंबी दूरी तय करते हैं, तो पेट्रोल कार का खर्च बाकी गाड़ियों के मुकाबले ज्यादा पड़ता है.