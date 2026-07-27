#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोये हैं किफायती टॉप-5 कारें, 28 किमी से ज्यादा मिलता है माइलेज

ये हैं किफायती टॉप-5 कारें, 28 किमी से ज्यादा मिलता है माइलेज

Best Mileage Cars: अगर आप ऐसी कारों की तलाश में हैं जो किफायती होने के साथ ही अच्छा माइलेज भी दें तो आपके लिए ये ऑप्शन्स बेस्ट साबित हो सकते हैं.

Written By : क़मरजहां  | Updated at : 27 Jul 2026 02:00 PM (IST)
Best Mileage Cars: अगर आप ऐसी कारों की तलाश में हैं जो किफायती होने के साथ ही अच्छा माइलेज भी दें तो आपके लिए ये ऑप्शन्स बेस्ट साबित हो सकते हैं.

अगर आप नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं और चाहते हैं कि हर महीने पेट्रोल पर कम खर्च हो तो अच्छी माइलेज वाली कारें भारतीय ग्राहकों के लिए हमेशा पहली पसंद रही हैं. यही वजह है कि ऑटो कंपनियां भी अब ऐसी कारों पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं, जो कम फ्यूल में ज्यादा दूरी तय कर सकें.

1/7
यहां हम आपको 5 ऐसी कारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो शानदार माइलेज के साथ कम रनिंग कॉस्ट का फायदा देती हैं. इस लिस्ट में सिर्फ छोटी हैचबैक ही नहीं बल्कि हाइब्रिड कार और सेडान भी शामिल हैं. इस लिस्ट में पहला नाम Maruti Victoris Hybrid का है.
यहां हम आपको 5 ऐसी कारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो शानदार माइलेज के साथ कम रनिंग कॉस्ट का फायदा देती हैं. इस लिस्ट में सिर्फ छोटी हैचबैक ही नहीं बल्कि हाइब्रिड कार और सेडान भी शामिल हैं. इस लिस्ट में पहला नाम Maruti Victoris Hybrid का है.
2/7
कंपनी के मुताबिक, यह स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एसयूवी 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है. इसमें पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जिससे फ्यूल की बचत होती है. जो लोग रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है.
कंपनी के मुताबिक, यह स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एसयूवी 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है. इसमें पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जिससे फ्यूल की बचत होती है. जो लोग रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है.
3/7
दूसरे नंबर पर Honda City Hybrid है. यह देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली सेडान कारों में शामिल है. कंपनी के मुताबिक, यह लगभग 26.5 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है. इसमें हाइब्रिड तकनीक होने की वजह से बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी के साथ स्मूद ड्राइविंग का एक्सपीरियंस भी मिलता है.
दूसरे नंबर पर Honda City Hybrid है. यह देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली सेडान कारों में शामिल है. कंपनी के मुताबिक, यह लगभग 26.5 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है. इसमें हाइब्रिड तकनीक होने की वजह से बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी के साथ स्मूद ड्राइविंग का एक्सपीरियंस भी मिलता है.
4/7
अगर आपका बजट कम है और आप एक किफायती हैचबैक खरीदना चाहते हैं तो Maruti Celerio एक अच्छा ऑप्शन है. यह कार लगभग 26 किमी प्रति लीटर तक का माइलेज देती है. इसकी कम मेंटेनेंस लागत और सस्ती सर्विस इसे शहर में इस्तेमाल के लिए काफी पॉपुलर बनाती है.
अगर आपका बजट कम है और आप एक किफायती हैचबैक खरीदना चाहते हैं तो Maruti Celerio एक अच्छा ऑप्शन है. यह कार लगभग 26 किमी प्रति लीटर तक का माइलेज देती है. इसकी कम मेंटेनेंस लागत और सस्ती सर्विस इसे शहर में इस्तेमाल के लिए काफी पॉपुलर बनाती है.
5/7
मारुति की नई Swift भी माइलेज के मामले में काफी शानदार है. इसका पेट्रोल मॉडल लगभग 25.75 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देता है. आकर्षक डिजाइन, बेहतर फीचर्स और कम फ्यूल खर्च की वजह से यह युवाओं और छोटे परिवारों के बीच काफी पसंद की जाती है.
मारुति की नई Swift भी माइलेज के मामले में काफी शानदार है. इसका पेट्रोल मॉडल लगभग 25.75 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देता है. आकर्षक डिजाइन, बेहतर फीचर्स और कम फ्यूल खर्च की वजह से यह युवाओं और छोटे परिवारों के बीच काफी पसंद की जाती है.
6/7
इस लिस्ट में Maruti Dzire भी शामिल है. कंपनी के मुताबिक, इसका माइलेज करीब 25.71 किमी प्रति लीटर है. आरामदायक केबिन, बड़ा बूट स्पेस और कम रनिंग कॉस्ट इसे फैमिली कार के तौर पर एक मजबूत ऑप्शन बनाते हैं.
इस लिस्ट में Maruti Dzire भी शामिल है. कंपनी के मुताबिक, इसका माइलेज करीब 25.71 किमी प्रति लीटर है. आरामदायक केबिन, बड़ा बूट स्पेस और कम रनिंग कॉस्ट इसे फैमिली कार के तौर पर एक मजबूत ऑप्शन बनाते हैं.
7/7
अगर आप कम फ्यूल खर्च और कम रनिंग कॉस्ट वाली है तो ये सभी कारें अच्छे ऑप्शन साबित हो सकती हैं. खासकर हाइब्रिड तकनीक वाली कारें शुरुआती कीमत में थोड़ी महंगी जरूर होती हैं, लेकिन लंबे टाइम में फ्यूल की बचत के चलते खर्च काफी हद तक बैलेंस हो जाता है
अगर आप कम फ्यूल खर्च और कम रनिंग कॉस्ट वाली है तो ये सभी कारें अच्छे ऑप्शन साबित हो सकती हैं. खासकर हाइब्रिड तकनीक वाली कारें शुरुआती कीमत में थोड़ी महंगी जरूर होती हैं, लेकिन लंबे टाइम में फ्यूल की बचत के चलते खर्च काफी हद तक बैलेंस हो जाता है
Published at : 27 Jul 2026 01:56 PM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Auto News Best Mileage Cars Honda City Hybrid Maruti Victoris

ऑटो फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
कितनी सेफ हैं ड्राइवरलेस कारें? स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा
कितनी सेफ हैं ड्राइवरलेस कारें? स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा
ऑटो
145 KM रेंज के साथ एडवांस फीचर्स, Honda ने पेश किया ये स्कूटर
145 KM रेंज के साथ एडवांस फीचर्स, Honda ने पेश किया ये स्कूटर
ऑटो
चलाने में कैसी है टर्बो पेट्रोल इंजन वाली Brezza Facelift?
चलाने में कैसी है टर्बो पेट्रोल इंजन वाली Brezza Facelift?
ऑटो
पहले से ज्यादा SUV जैसे दमदार लुक के साथ आ रही Hycross Facelift
पहले से ज्यादा SUV जैसे दमदार लुक के साथ आ रही Hycross Facelift
Advertisement

वीडियोज

Prabhas की Spirit में Katrina Kaif की एंट्री? Cameo Role की रिपोर्ट्स ने बढ़ाई चर्चा
Iran US War: ईरान पर बढ़ा संकट! UAE समेत दो मुस्लिम देशों के कदम से मची हलचल |ABPLIVE
CJP Protest: राजनीति में उतरने वाली है CJP? आंदोलन के बाद नेताओं ने दिया बड़ा जवाब |ABPLIVE
New Maruti Brezza facelift turbo drive review: अब ज़्यादा fun? #maruti #brezza #autolive
बीवी के आशिक की Death Night !

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

Hirdesh Kumar Singh
Hirdesh Kumar Singh
Gen-Z आंदोलन: यह युवाओं का गुस्सा नहीं, हमारे 'सिस्टम' की परीक्षा है!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
धर्मेंद्र प्रधान ने क्यों दिया इस्तीफा, BJP में क्या होगा उनका भविष्य?
धर्मेंद्र प्रधान ने क्यों दिया इस्तीफा, BJP में क्या होगा उनका भविष्य?
दिल्ली NCR
Education के बाद E20? गडकरी पर आफत! केजरीवाल बोले- लगे हाथों निपटा दो...
Education के बाद E20? गडकरी पर आफत! केजरीवाल बोले- लगे हाथों निपटा दो...
इंडिया
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP का नया कदम, यूपी में खोला मोर्चा! 
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP का नया कदम, यूपी में खोला मोर्चा! 
क्रिकेट
‘My Person’ अर्शदीप ने समरीन कौर संग तस्वीरें शेयर कर क्या लिखा ये मैसेज
‘My Person’ अर्शदीप ने समरीन कौर संग तस्वीरें शेयर कर क्या लिखा ये मैसेज
साउथ सिनेमा
राम चरण की आज हो रही कलाई की सर्जरी, पिता चिरंजीवी और पत्नी उपासना भी अस्पताल में मौजूद
राम चरण की आज हो रही कलाई की सर्जरी, पिता चिरंजीवी और पत्नी उपासना भी अस्पताल में मौजूद
इंडिया
Xप्लेन: प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन और AK-47 चलाने के नियम-कानून क्या?
प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन और AK-47 चलाने के नियम-कानून क्या?
इंडिया
दिल्ली में पेलेट गन, बिहार में AK-47, राहुल गांधी बोले- मोदी जी कहां गया आपका वादा
दिल्ली में पेलेट गन, बिहार में AK-47, राहुल गांधी बोले- मोदी जी कहां गया आपका वादा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के शिक्षकों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, मिला डबल गिफ्ट
यूपी के शिक्षकों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, मिला डबल गिफ्ट
ABP NEWS
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
ABP NEWS
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
ABP NEWS
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
ABP NEWS
CWG Games: ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले झंडु कुमार का दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत
CWG Games: ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले झंडु कुमार का दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत
Embed widget