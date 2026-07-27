ये हैं किफायती टॉप-5 कारें, 28 किमी से ज्यादा मिलता है माइलेज

दूसरे नंबर पर Honda City Hybrid है. यह देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली सेडान कारों में शामिल है. कंपनी के मुताबिक, यह लगभग 26.5 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है. इसमें हाइब्रिड तकनीक होने की वजह से बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी के साथ स्मूद ड्राइविंग का एक्सपीरियंस भी मिलता है.