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ये हैं किफायती टॉप-5 कारें, 28 किमी से ज्यादा मिलता है माइलेज
Best Mileage Cars: अगर आप ऐसी कारों की तलाश में हैं जो किफायती होने के साथ ही अच्छा माइलेज भी दें तो आपके लिए ये ऑप्शन्स बेस्ट साबित हो सकते हैं.
अगर आप नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं और चाहते हैं कि हर महीने पेट्रोल पर कम खर्च हो तो अच्छी माइलेज वाली कारें भारतीय ग्राहकों के लिए हमेशा पहली पसंद रही हैं. यही वजह है कि ऑटो कंपनियां भी अब ऐसी कारों पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं, जो कम फ्यूल में ज्यादा दूरी तय कर सकें.
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Published at : 27 Jul 2026 01:56 PM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion