ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'पंडित नेहरू की आत्मकथा तिहाड़ में...', जयंती के मौके पर क्या बोले आशुतोष रांका

'पंडित नेहरू की आत्मकथा तिहाड़ में...', जयंती के मौके पर क्या बोले आशुतोष रांका

पंडित जवाहर लाल नेहरू की बर्थ एनिवर्सरी पर सीजेपी के आशुतोष रांका ने एक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने बताया कि तिहाड़ में उन्हें पंडित नेहरू की आत्मकथा पढ़ने का मौका मिला था.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 14 Nov 2026 01:51 PM (IST)
Preferred Sources

पंडित जवाहर लाल नेहरू की बर्थ एनिवर्सरी पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका ने पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने इस पोस्ट में सरकार का बिना नाम लिए निशाना साधा है. उन्होंने कहा, पिछले कुछ वर्षों में, पंडित जी की विरासत को बदनाम करने की पुरज़ोर कोशिशें की गई हैं.

आशुतोष रांका ने लिखा, ''आज पंडित नेहरू की जयंती है. मुझे तिहाड़ जेल में रहने के दौरान पंडित नेहरू की आत्मकथा पढ़ने का विशेष अवसर मिला. इस किताब का आधा हिस्सा उनके जेल के समय के बारे में है. पंडित जी आज भी भारत के सबसे महान दूरदर्शी नेताओं में से एक माने जाते हैं. वह उन चुनिंदा लोगों में से थे जो 20 साल आगे की सोच सकते थे और उसके लिए समाधान निकाल सकते थे.''

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
भारत-अमेरिका ट्रेड डील कब होगी फाइनल? एस. जयशंकर ने दिया बड़ा अपडेट
भारत-अमेरिका ट्रेड डील कब होगी फाइनल? एस. जयशंकर ने दिया बड़ा अपडेट
इंडिया
असम के काजीरंगा में भीषण सड़क हादसा, मृतकों की संख्या 26 हुई, 14 महिलाएं शामिल
असम के काजीरंगा में भीषण सड़क हादसा, मृतकों की संख्या 26 हुई, 14 महिलाएं शामिल
इंडिया
'BJP बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है', तेलंगाना में गिग वर्कर्स से बोले राहुल गांधी
'BJP बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है', तेलंगाना में गिग वर्कर्स से बोले राहुल गांधी
इंडिया
'माइंड ऑफ इंडिया', पंडित नेहरू की जयंती पर सीजेपी ने शेयर किया वीडियो
'माइंड ऑफ इंडिया', पंडित नेहरू की जयंती पर सीजेपी ने शेयर किया वीडियो

आम लोगों के बारे में सोचा

उन्होंने आगे लिखा, ''वे आधुनिक भारत के निर्माता थे. उन्होंने भारत के कुछ सबसे बड़े शैक्षणिक संस्थानों और बुनियादी ढांचे की नींव रखी. दुनिया भर में व्यापक रूप से यात्रा करने के कारण, उनके अनुभवों ने स्वतंत्र भारत को आकार देने में बहुत मदद की लेकिन जिस बात ने मुझे हमेशा प्रभावित किया है वह यह है कि तमाम विशेषाधिकारों के बावजूद, वे गांवों तक पहुंचे, आम लोगों के बारे में सोचा और बात की, और पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की सच्ची चिंता की.''

सरकार पर साधा निशाना

आशुतोष ने लिखा, ''अगर पंडित जी आज जीवित होते तो मुझे यकीन है कि भारत न केवल नवाचार (innovation) और अत्याधुनिक शोध का वैश्विक केंद्र बन गया होता बल्कि एक ऐसी जगह भी होता जहां जल, जंगल और जमीन का सम्मान किया जाता. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का सांस्कृतिक और सामाजिक ताना-बाना भी सुरक्षित रहता. पिछले कुछ वर्षों में, पंडित जी की विरासत को बदनाम करने की पुरजोर कोशिशें की गई हैं लेकिन सच तो यही है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के अब तक के सबसे महान प्रधानमंत्री रहे हैं.''

''जन्मदिन मुबारक हो पंडित जी। यह देश आपकी सेवाओं का हमेशा ऋणी रहेगा.''

ये भी पढ़ें: असम के काजीरंगा में भीषण सड़क हादसा, मृतकों की संख्या 26 हुई, 14 महिलाएं शामिल

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
Read More
Published at : 14 Nov 2026 01:09 PM (IST)
Tags :
Pandit Nehru CJP Ashutosh Ranka
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भारत-अमेरिका ट्रेड डील कब होगी फाइनल? एस. जयशंकर ने दिया बड़ा अपडेट
भारत-अमेरिका ट्रेड डील कब होगी फाइनल? एस. जयशंकर ने दिया बड़ा अपडेट
इंडिया
असम के काजीरंगा में भीषण सड़क हादसा, मृतकों की संख्या 26 हुई, 14 महिलाएं शामिल
असम के काजीरंगा में भीषण सड़क हादसा, मृतकों की संख्या 26 हुई, 14 महिलाएं शामिल
इंडिया
'BJP बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है', तेलंगाना में गिग वर्कर्स से बोले राहुल गांधी
'BJP बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है', तेलंगाना में गिग वर्कर्स से बोले राहुल गांधी
इंडिया
'माइंड ऑफ इंडिया', पंडित नेहरू की जयंती पर सीजेपी ने शेयर किया वीडियो
'माइंड ऑफ इंडिया', पंडित नेहरू की जयंती पर सीजेपी ने शेयर किया वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Apsara:😮Dhara ने अचानक किया Shaurya को Propose! प्यार के इस इजहार की नहीं थी बिल्कुल भी उम्मीद #sbs
Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल, 4 घंटे तक नहीं उड़े विमान - बड़ी बातें
अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल, 4 घंटे तक नहीं उड़े विमान - बड़ी बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का राम मंदिर जाना फाइनल? राम गोपाल के बयान से मिले संकेत
अखिलेश यादव का राम मंदिर जाना फाइनल? राम गोपाल के बयान से मिले संकेत
बॉलीवुड
YRF की पहली हॉरर फिल्म में नजर आएंगे वरुण धवन, जानें- कब होगी रिलीज?
YRF की पहली हॉरर फिल्म में नजर आएंगे वरुण धवन, जानें- कब होगी रिलीज?
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने बनाया कप्तानी का 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', लिख डाला नया इतिहास
वैभव सूर्यवंशी ने बनाया कप्तानी का 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', लिख डाला नया इतिहास
विश्व
यूक्रेन का रूस पर घातक अटैक, रातभर में दागे 1200 ड्रोन
यूक्रेन का रूस पर घातक अटैक, रातभर में दागे 1200 ड्रोन
इंडिया
'पंडित नेहरू की आत्मकथा तिहाड़ में...', जयंती के मौके पर क्या बोले आशुतोष रांका
'पंडित नेहरू की आत्मकथा तिहाड़ में...', जयंती के मौके पर क्या बोले आशुतोष रांका
हेल्थ
दिल्ली में प्रदूषण का असर: मास्क की बिक्री 4 गुना, दवाओं की 2.5 गुना बढ़ी
दिल्ली में प्रदूषण का असर: मास्क की बिक्री 4 गुना, दवाओं की 2.5 गुना बढ़ी
ट्रेंडिंग
Panda Viral Video: पांडा के बाड़े में गिर बच्ची, फिर जानवर ने किया ये काम; वीडियो वायरल
पांडा के बाड़े में गिर बच्ची, फिर जानवर ने किया ये काम; वीडियो वायरल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget