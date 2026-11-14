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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगPanda Viral Video: पांडा के बाड़े में गिर बच्ची, फिर जानवर ने किया ये काम; वीडियो वायरल

Panda Viral Video: पांडा के बाड़े में गिर बच्ची, फिर जानवर ने किया ये काम; वीडियो वायरल

Viral Video: चिड़ियाघर में पांडा को देखने पहुंचे लोग उस समय हैरान रह गए, जब अचानक एक बच्ची उनके बाड़े में जा गिरी. इसके बाद वीडियो में जो नजर आया, उसने लोगों का ध्यान खींच लिया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 14 Nov 2026 11:25 AM (IST)
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Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक छोटी बच्ची पांडा के बाड़े में गिरती दिखाई दे रही है. आसपास मौजूद लोगों को पहले लगा कि पांडा बच्ची को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन वीडियो में आगे कुछ ऐसा दिखता है, जिसकी लोगों को उम्मीद नहीं थी. बताया जा रहा है कि दो पांडा बच्ची के पास पहुंचते हैं और उसे संभालते हुए नजर आते हैं. इसी वजह से यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

अचानक बाड़े में कैसे जा गिरी बच्ची?

वायरल वीडियो में चिड़ियाघर जैसा एक स्थान दिखाई देता है, जहां पांडा को देखने के लिए लोग मौजूद हैं. इसी दौरान पीले रंग के कपड़े पहने एक छोटी बच्ची बाड़े के अंदर गिर जाती है. यह देखकर आसपास खड़े लोग घबरा जाते हैं. क्योंकि पांडा भले ही देखने में शांत और प्यारे लगते हैं, लेकिन वे जंगली जानवर हैं. ऐसे में किसी बच्ची का उनके बीच पहुंच जाना खतरनाक हो जाता है. वीडियो में बच्ची के गिरने के बाद वहां मौजूद लोगों की नजर उसी पर टिक जाती है.

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 बच्ची के पास पहुंचे पांडा, फिर दिखा ऐसा नजारा

वीडियो में आगे एक पांडा बच्ची के पास आता दिखाई देता है. इसके बाद दूसरा पांडा भी उसके नजदीक पहुंचता है. वीडियो में  दिखाई दे रहा है की दोनों पांडा मिल कर बच्ची को उठाते हैं और वापस उसको लोगों के बीच दे देते हैं. यही हिस्सा लोगों को सबसे ज्यादा हैरान कर रहा है. आमतौर पर लोग ऐसे जानवरों से दूरी बनाए रखने की सलाह देते हैं, लेकिन इस वीडियो में पांडा बच्ची के करीब नजर आ रहे हैं. 

यूसर्स की प्रतिक्रियाएं 

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कुछ यूजर्स पांडा के इस व्यवहार को देखकर हैरानी जता रहे हैं. वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि जानवरों का व्यवहार कई बार हमारी सोच से अलग होता है. दूसरी तरफ कुछ यूजर्स ने वीडियो की सच्चाई पर ही सवाल उठा दिए हैं. उनका कहना है कि यह AI से बनाया गया वीडियो भी हो सकता है.  वीडियो ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप की असलियत को लेकर बहस छेड़ दी है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 14 Nov 2026 11:25 AM (IST)
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