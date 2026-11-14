जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बारिश-बर्फबारी से बढ़ी ठंड, गुलमर्ग में तापमान शून्य से नीचे

कश्मीर घाटी और लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान अच्छी-खासी बारिश और बर्फबारी हुई है. कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई, खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में, जिससे घाटी के कई हिस्सों में तापमान गिर गया है और कुछ जगहों पर तो तापमान शून्य से भी नीचे चला गया है.

मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार, बारामूला में सबसे ज़्यादा 49.5 मिमी बारिश दर्ज की गई, इसके बाद गुलमर्ग में 40.6 मिमी और कुपवाड़ा में 37.3 मिमी बारिश हुई. कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में 2 से 6 इंच तक हल्की बर्फबारी भी हुई है.

IMD ने जारी किए तापमान के आंकड़े

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के तापमान आंकड़ों के मुताबिक, कश्मीर संभाग में सबसे कम तापमान गुलमर्ग में -1.6°C दर्ज किया गया, जबकि पहलगाम में यह 2.8°C रहा. कुपवाड़ा में 4.7°C, श्रीनगर और काजीगुंड में 7.4°C, कोकेरनाग में 6.3°C और कोनिबल में 7.5°C तापमान दर्ज किया गया. कश्मीर संभाग के अन्य केंद्रों में दर्ज न्यूनतम तापमान इस प्रकार रहे: कुपवाड़ा में 4.7°C, कोकेरनाग में 6.3°C और कोनिबल में 7.5°C. जम्मू संभाग में, जम्मू में न्यूनतम तापमान 15.3°C, कठुआ में 15.6°C, कटरा में 13.8°C, बनिहाल में 6.0°C, बटोत में 7.8°C और भद्रवाह में 3.8°C दर्ज किया गया.

किसानों को मौसम विज्ञान केंद्र की सलाह

इस बीच, मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने 14 नवंबर की देर दोपहर के आसपास कुछ जगहों पर हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी होने का अनुमान जताया है. 15 से 21 नवंबर तक पूरे जम्मू-कश्मीर में मौसम के आम तौर पर शुष्क रहने की उम्मीद है, हालांकि 20 और 21 नवंबर के आसपास बादल छा सकते हैं. 22 से 24 नवंबर तक भी मौसम के आम तौर पर शुष्क बने रहने की संभावना है. मौसम विज्ञान केंद्र ने अपनी सलाह में किसानों से कहा है कि मौसम में सुधार को देखते हुए वे 15 नवंबर से अपने कृषि कार्य फिर से शुरू कर सकते हैं.