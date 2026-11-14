भारतीय कार बाजार में बड़ी फैमिली के लिए 7-सीटर गाड़ियों की मांग लगातार बढ़ रही है. खासकर ऐसे कस्टमर जो एक ही कार में ज्यादा जगह, आरामदायक सफर और आधुनिक तकनीक चाहते हैं, उनके बीच इस सेगमेंट की लोकप्रियता बनी हुई है. इसी को देखते हुए Toyota अपनी दो लोकप्रिय गाड़ियों को नए अवतार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. कंपनी के प्लान में नई इनोवा हाईक्रॉस फेसलिफ्ट और नेक्स्ट जनरेशन की Toyota फॉर्च्यूनर शामिल हैं.

इन दोनों गाड़ियों को नवंबर और दिसंबर 2026 में अलग-अलग तारीखों पर लॉन्च किया जा सकता है. इनमें से एक गाड़ी फैमिली MPV सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करेगी, जबकि दूसरी प्रीमियम SUV बाजार में नई हलचल पैदा कर सकती है. आइए जानते हैं कि इन दोनों गाड़ियों में क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है.

25 नवंबर को आएगी नई Toyota Innova Hycross

Toyota Innova Hycross भारतीय बाजार में कंपनी की लोकप्रिय फैमिली MPV में से एक है. अब कंपनी इसके फेसलिफ्ट मॉडल को 25 नवंबर 2026 को लॉन्च करने की तैयारी में है. नई हाईक्रॉस में सबसे बड़ा बदलाव इसके बाहरी डिजाइन में देखने को मिल सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके फ्रंट लुक को पहले से ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए नई ग्रिल, अपडेटेड बंपर और बदली हुई लाइटिंग दी जा सकती है. इसके अलावा नए अलॉय व्हील और कुछ नए डिजाइन एलिमेंट भी देखने को मिल सकते हैं. माना जा रहा है कि कंपनी इसके डिजाइन में Toyota की दूसरी नई गाड़ियों से प्रेरित बदलाव कर सकती है.

बेहतर इंटीरियर मिलने की संभावना

केबिन की बात करें तो नई इनोवा हाईक्रॉस में पहले से बेहतर इंटीरियर मिलने की उम्मीद है. इसमें बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, अपडेटेड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ नए फीचर्स शामिल किए जा सकते हैं. पीछे बैठने वाले यात्रियों के आराम को भी बेहतर बनाने पर कंपनी का ध्यान रह सकता है. इंजन के मामले में मौजूदा 2.0 लीटर पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन को बरकरार रखे जाने की उम्मीद है.

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1 दिसंबर को लॉन्च होगी नई Toyota Fortuner

दूसरी बड़ी खबर Toyota Fortuner से जुड़ी है. कंपनी अपनी नेक्स्ट जनरेशन फॉर्च्यूनर को 1 दिसंबर 2026 को ग्लोबली लॉन्च कर सकती है. इस SUV का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है. भारत में इसकी लॉन्चिंग 2027 में होने की संभावना है. नई फॉर्च्यूनर के डिजाइन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. इसका एक्सटीरियर नई जनरेशन Toyota हिलक्स से प्रेरित हो सकता है. इसमें पहले से ज्यादा चौड़ी फ्रंट ग्रिल, पतली एलईडी हेडलाइट्स, नया बंपर और अपडेटेड टेललाइट्स मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा नए अलॉय व्हील और बदली हुई बॉडी क्लैडिंग भी इसे नया लुक दे सकती है.

केबिन में मिलेंगे नए फिचर्स

SUV के केबिन में भी कई बड़े बदलाव होने की संभावना है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 12.3 इंच की टचस्क्रीन मिल सकती है. इसके अलावा वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, वायरलेस चार्जिंग, पैनोरमिक सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं.

इंजन में भी मिल सकता है नया बदलाव

नई फॉर्च्यूनर में मौजूदा 2.8 लीटर टर्बो डीजल और 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन के विकल्प जारी रहने की संभावना है. इसके डीजल इंजन के साथ 48V माइल्ड हाइब्रिड तकनीक भी दी जा सकती है. ट्रांसमिशन के लिए मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प मिलने की उम्मीद है. वहीं 4x2 और 4x4 ड्राइव सिस्टम का विकल्प भी जारी रह सकता है.

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