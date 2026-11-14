ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोCarToyota Upcoming Cars: इस दिन लॉन्च होंगी Toyota की दो नई 7 सीटर कारें, जानें क्या बदला?

Toyota Upcoming Cars: इस दिन लॉन्च होंगी Toyota की दो नई 7 सीटर कारें, जानें क्या बदला?

Toyota नवंबर और दिसंबर में अपनी दो नई 7-सीटर गाड़ियों लॉन्च करने की तैयारी में है. नई Innova Hycross और Fortuner में डिजाइन से लेकर फीचर्स तक कई बदलाव देखने को मिलेंगे. जानिए क्या होगा खास.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 14 Nov 2026 12:15 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय कार बाजार में बड़ी फैमिली के लिए 7-सीटर गाड़ियों की मांग लगातार बढ़ रही है. खासकर ऐसे कस्टमर जो एक ही कार में ज्यादा जगह, आरामदायक सफर और आधुनिक तकनीक चाहते हैं, उनके बीच इस सेगमेंट की लोकप्रियता बनी हुई है. इसी को देखते हुए Toyota अपनी दो लोकप्रिय गाड़ियों को नए अवतार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. कंपनी के प्लान में नई इनोवा हाईक्रॉस फेसलिफ्ट और नेक्स्ट जनरेशन की Toyota फॉर्च्यूनर शामिल हैं.

इन दोनों गाड़ियों को नवंबर और दिसंबर 2026 में अलग-अलग तारीखों पर लॉन्च किया जा सकता है. इनमें से एक गाड़ी फैमिली MPV सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करेगी, जबकि दूसरी प्रीमियम SUV बाजार में नई हलचल पैदा कर सकती है. आइए जानते हैं कि इन दोनों गाड़ियों में क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

कार
New Tata Nexon: नए अवतार में आ रही Tata Nexon! 2027 में लॉन्च होगा नेक्स्ट-जनरेशन मॉडल
नए अवतार में आ रही Tata Nexon! 2027 में लॉन्च होगा नेक्स्ट-जनरेशन मॉडल
कार
Jensen Huang Car Collection: Nvidia के पूर्व CEO जेनसेन हुआंग के पास हैं ये कारें, देखें लिस्ट
Nvidia के पूर्व CEO जेनसेन हुआंग के पास हैं ये कारें, देखें लिस्ट
कार
BYD Denza Launch India: भारत में लॉन्च हुईं BYD की दो लग्जरी इलेक्ट्रिक कारें, कीमत 90 लाख से शुरू
भारत में लॉन्च हुईं BYD की दो लग्जरी इलेक्ट्रिक कारें, कीमत 90 लाख से शुरू
कार
Honda CR-V: नई Honda CR-V में बंद होगा पेट्रोल इंजन, अब सिर्फ हाइब्रिड में आएगी
नई Honda CR-V में बंद होगा पेट्रोल इंजन, अब सिर्फ हाइब्रिड में आएगी

25 नवंबर को आएगी नई Toyota Innova Hycross

Toyota Innova Hycross भारतीय बाजार में कंपनी की लोकप्रिय फैमिली MPV में से एक है. अब कंपनी इसके फेसलिफ्ट मॉडल को 25 नवंबर 2026 को लॉन्च करने की तैयारी में है. नई हाईक्रॉस में सबसे बड़ा बदलाव इसके बाहरी डिजाइन में देखने को मिल सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके फ्रंट लुक को पहले से ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए नई ग्रिल, अपडेटेड बंपर और बदली हुई लाइटिंग दी जा सकती है. इसके अलावा नए अलॉय व्हील और कुछ नए डिजाइन एलिमेंट भी देखने को मिल सकते हैं. माना जा रहा है कि कंपनी इसके डिजाइन में Toyota  की दूसरी नई गाड़ियों से प्रेरित बदलाव कर सकती है.

बेहतर इंटीरियर मिलने की संभावना

केबिन की बात करें तो नई इनोवा हाईक्रॉस में पहले से बेहतर इंटीरियर मिलने की उम्मीद है. इसमें बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, अपडेटेड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ नए फीचर्स शामिल किए जा सकते हैं. पीछे बैठने वाले यात्रियों के आराम को भी बेहतर बनाने पर कंपनी का ध्यान रह सकता है. इंजन के मामले में मौजूदा 2.0 लीटर पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन को बरकरार रखे जाने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें: New Tata Nexon: नए अवतार में आ रही Tata Nexon! 2027 में लॉन्च होगा नेक्स्ट-जनरेशन मॉडल

1 दिसंबर को लॉन्च होगी नई Toyota Fortuner

दूसरी बड़ी खबर Toyota Fortuner से जुड़ी है. कंपनी अपनी नेक्स्ट जनरेशन फॉर्च्यूनर को 1 दिसंबर 2026 को ग्लोबली लॉन्च कर सकती है. इस SUV का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है. भारत में इसकी लॉन्चिंग 2027 में होने की संभावना है.  नई फॉर्च्यूनर के डिजाइन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. इसका एक्सटीरियर नई जनरेशन Toyota  हिलक्स से प्रेरित हो सकता है. इसमें पहले से ज्यादा चौड़ी फ्रंट ग्रिल, पतली एलईडी हेडलाइट्स, नया बंपर और अपडेटेड टेललाइट्स मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा नए अलॉय व्हील और बदली हुई बॉडी क्लैडिंग भी इसे नया लुक दे सकती है.

केबिन में मिलेंगे नए फिचर्स

SUV के केबिन में भी कई बड़े बदलाव होने की संभावना है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 12.3 इंच की टचस्क्रीन मिल सकती है. इसके अलावा वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, वायरलेस चार्जिंग, पैनोरमिक सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं.

इंजन में भी मिल सकता है नया बदलाव

नई फॉर्च्यूनर में मौजूदा 2.8 लीटर टर्बो डीजल और 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन के विकल्प जारी रहने की संभावना है. इसके डीजल इंजन के साथ 48V माइल्ड हाइब्रिड तकनीक भी दी जा सकती है. ट्रांसमिशन के लिए मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प मिलने की उम्मीद है. वहीं 4x2 और 4x4 ड्राइव सिस्टम का विकल्प भी जारी रह सकता है.

यह भी पढ़ें: Auto Expo 2027: लग्जरी कारों के शौकीन हो जाएं तैयार, दिल्ली में सजने वाला है ऑटो एक्सपो 2027

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
Read More
Published at : 14 Nov 2026 12:15 PM (IST)
Tags :
Auto News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

कार
New Tata Nexon: नए अवतार में आ रही Tata Nexon! 2027 में लॉन्च होगा नेक्स्ट-जनरेशन मॉडल
नए अवतार में आ रही Tata Nexon! 2027 में लॉन्च होगा नेक्स्ट-जनरेशन मॉडल
कार
Jensen Huang Car Collection: Nvidia के पूर्व CEO जेनसेन हुआंग के पास हैं ये कारें, देखें लिस्ट
Nvidia के पूर्व CEO जेनसेन हुआंग के पास हैं ये कारें, देखें लिस्ट
कार
BYD Denza Launch India: भारत में लॉन्च हुईं BYD की दो लग्जरी इलेक्ट्रिक कारें, कीमत 90 लाख से शुरू
भारत में लॉन्च हुईं BYD की दो लग्जरी इलेक्ट्रिक कारें, कीमत 90 लाख से शुरू
कार
Honda CR-V: नई Honda CR-V में बंद होगा पेट्रोल इंजन, अब सिर्फ हाइब्रिड में आएगी
नई Honda CR-V में बंद होगा पेट्रोल इंजन, अब सिर्फ हाइब्रिड में आएगी
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Apsara:😮Dhara ने अचानक किया Shaurya को Propose! प्यार के इस इजहार की नहीं थी बिल्कुल भी उम्मीद #sbs
Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल, 4 घंटे तक नहीं उड़े विमान - बड़ी बातें
अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल, 4 घंटे तक नहीं उड़े विमान - बड़ी बातें
महाराष्ट्र
'रेलवे स्टेशन पर जाकर नमाज पढ़ेंगे तो...' छठ गीतों पर वारिस पठान का तीखा बयान
'रेलवे स्टेशन पर जाकर नमाज पढ़ेंगे तो...' छठ गीतों पर वारिस पठान का तीखा बयान
बॉलीवुड
दुनियाभर में 1100 करोड़ के पार हुई 'रामायण', बनी 9वीं सबसे बड़ी इंडियन फिल्म, अब खतरे में है शाहरुख खान की 'जवान'
दुनियाभर में 1100 करोड़ के पार हुई 'रामायण' , बनी 9वीं सबसे बड़ी इंडियन फिल्म
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने बनाया कप्तानी का 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', लिख डाला नया इतिहास
वैभव सूर्यवंशी ने बनाया कप्तानी का 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', लिख डाला नया इतिहास
विश्व
यूक्रेन का रूस पर घातक अटैक, रातभर में दागे 1200 ड्रोन
यूक्रेन का रूस पर घातक अटैक, रातभर में दागे 1200 ड्रोन
इंडिया
भारत ने USCIRF को लगाई लताड़, शरजील इमाम के मामले पर दिया करारा जवाब
भारत ने USCIRF को लगाई लताड़, शरजील इमाम के मामले पर दिया करारा जवाब
एग्रीकल्चर
Drip Irrigation: ड्रिप इरिगेशन क्या है, इसे कैसे लगवाएं? जानें फायदे और सरकारी सब्सिडी
ड्रिप इरिगेशन क्या है, इसे कैसे लगवाएं? जानें फायदे और सरकारी सब्सिडी
ट्रैवल
Bike Riders Psychology fact: मंजिल से ज्यादा रास्ते का मजा लेते हैं राइडर्स, बाइक का सफर क्यों होता है खास?
मंजिल से ज्यादा रास्ते का मजा लेते हैं राइडर्स, बाइक का सफर क्यों होता है खास?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget