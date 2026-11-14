BYD Denza D9: 13 नवंबर को इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD ने अपनी प्रीमियम EV कार लॉन्च की थी. जिसके बाद अब उसकी हर तरफ चर्चा चल रही है. BYD ने अपनी इलेक्ट्रिक MPV Denza D9 को लॉन्च किया है. बता दें कि शानदार स्पेस, VIP कैप्टन सीट्स और 730 किलोमीटर की लंबी ड्राइविंग रेंज के चलते यह कार प्रीमियम सेगमेंट में काफी चर्चा में है.

ऐसे में यदि आप इस लग्जरी गाड़ी को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं. तो इसके लिए पहले कीमत, डाउन पेमेंट, लोन EMI और मंथली सैलरी का पूरा हिसाब समझना बेहद जरूरी है. चलिए इस खबर में जानतें हैं पूरा हिसाब-किताब.

क्या है Denza D9 की कीमत?

आपको बता दें कि भारत में Denza D9 की एक्स-शोरूम कीमत 90 लाख रुपये रखी गई है. सभी राज्यों के हिसाब से रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और अन्य जरूरी चार्जेस जोड़ने के बाद इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग 95 लाख से 1.04 करोड़ रुपये के बीच बैठती है. वहीं मुंबई और पुणे जैसे शहरों में यह करीब 95.16 लाख रुपये की पड़ती है. जबकि दिल्ली और बेंगलुरु में इसकी ऑन-रोड कीमत 1.04 करोड़ रुपये तक जाती है.

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Denza D9 की EMI का हिसाब?

आप भी अगर Denza D9 खरीदने की सोच रहें हैं तो बैंकिंग नियमों के मुताबिक आमतौर पर 20 प्रतिशत तक डाउन पेमेंट करनी होती है और बाकी रकम पर कार लोन मिल जाता है. जिसके चलते आप मान लीजिए कि औसत ऑन-रोड कीमत 1 करोड़ रुपये है तो आपको करीब 20 लाख रुपये डाउन पेमेंट के तौर पर देने होंगे.

जिसमें 10 लाख रुपये की बुकिंग राशि भी शामिल है. इसके बाद बचे हुए 80 लाख रुपये के लोन पर अगर 9.5 प्रतिशत सालाना ब्याज दर लगती है. तो 5 साल की टेन्योर के लिए आपकी महीने की किस्त लगभग 1.68 लाख रुपये आएगी. वहीं अगर आप 7 साल का लोन चुनते हैं तो महीने की EMI घटकर करीब 1.31 लाख रुपये प्रति माह रह जाएगी.

कितनी होनी चाहिए सैलरी?

आपको बता दें कि किसी भी गाड़ी की महीने की किस्त आपकी कुल इन-हैंड सैलरी के 30 से 40 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. ताकि आपके अन्य घरेलू और व्यक्तिगत खर्च प्रभावित न हों.

इस हिसाब से यदि आप 5 साल का लोन लेते हैं तो आपकी या आपके परिवार की आय कम से कम 4.2 लाख से 5 लाख रुपये के बीच होनी चाहिए. दूसरी ओर 7 साल की लंबी अवधि वाले लोन का ऑप्शन चुनने पर आपकी मासिक सैलरी कम से कम 3.3 लाख से 4 लाख रुपये प्रति माह होनी जरूरी है.

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