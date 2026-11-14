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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश यादव का राम मंदिर जाना फाइनल? राम गोपाल के बयान से मिले संकेत

अखिलेश यादव का राम मंदिर जाना फाइनल? राम गोपाल के बयान से मिले संकेत

इटावा में समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने केदारेश्वर मंदिर के लोकार्पण, भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक राजनीति, समेत कई मुद्दों पर निशाना साधा.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 14 Nov 2026 01:29 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने शनिवार (14 नवंबर) को इटावा के सैफई गांव स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने इटावा के केदारेश्वर मंदिर के लोकार्पण, भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक राजनीति, विपक्षी नेताओं की जासूसी और प्रदेश की मतदाता सूची समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी.

रामगोपाल यादव ने बताया कि इटावा का केदारेश्वर मंदिर लगभग बनकर तैयार हो चुका है. अगले एक महीने में मंदिर के बाकी बचे काम भी पूरे कर लिए जाएंगे. उन्होंने संभावना जताई कि दिसंबर के पहले सप्ताह में मंदिर का भव्य लोकार्पण समारोह आयोजित किया जा सकता है. ऐसा भी अुनमान लगाया जा रहा है कि अखिलेश यादव इटावा के केदारेश्वर धाम के उद्घाटन के बाद मथुरा-वृंदावन के साथ राम मंदिर के दर्शन के लिए भी जाएंगे.

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उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि के अवसर पर केदारेश्वर मंदिर में करीब 50 हजार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है. बता दें अखिलेश यादव कई मौकों पर कह चुके हैं कि केदारेश्वर मंदिर का उद्घाटन होने के बाद वह राम मंदिर दर्शन करने जाएंगे. अखिलेश को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि वह 12 दिसंबर को रामलला के दर्शन के लिए जा सकते हैं.

पेगासस के बाद नई तकनीक के जरिए जासूसी का दावा

उधर, विपक्षी नेताओं की जासूसी के मुद्दे पर भी रामगोपाल यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने पेगासस के बाद नई तकनीक के जरिए जासूसी किए जाने का दावा किया. उनका कहना था कि फोन बंद होने के बावजूद बातचीत सुनी जा सकती है. उत्तर प्रदेश बीजेपी में अंदरूनी कलह को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया. रामगोपाल यादव ने कहा कि दिल्ली और लखनऊ के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं है. उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री को चुनौती देने वाले नेताओं को ऊपर से संरक्षण मिल रहा है.

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फर्जी वोट बढ़वाने तथा बीएलओ पर दबाव बनाने का आरोप 

मतदाता सूची को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी वोट बढ़वाए जा रहे हैं और अधिकारियों तथा बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है. बीजेपी पर मुस्लिम विरोध की राजनीति करने और जनहित के काम नहीं करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार से जनता का मोहभंग हो चुका है और अब लोग बदलाव चाहते हैं.

Input By : अमित मिश्रा
Published at : 14 Nov 2026 01:29 PM (IST)
Tags :
UP NEWS SAMAJWADI PARTY
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