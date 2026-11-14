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हिंदी न्यूज़ऑटोPortable Car Jump Starter: कार की बैटरी हुई Dead, जेब में रखा ये गैजेट आएगा काम

Portable Car Jump Starter: कार की बैटरी हुई Dead, जेब में रखा ये गैजेट आएगा काम

Portable Car Jump Starter: सर्दियों में कार की बैटरी डेड होने की टेंशन खत्म करेगा यह छोटा गैजेट. जानिए पोर्टेबल जंप स्टार्टर कैसे काम करता है और इसे खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 14 Nov 2026 01:49 PM (IST)
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Portable Car Jump Starter: हमेशा ऐसा देखा जाता है कि सर्दियों के मौसम में सुबह-सुबह कार स्टार्ट नहीं होती और दिक्कत देती है. जिसके चलते हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. लेकिन अब ऐसी परेशानियों से निपटने के लिए मार्केट में गैजेट आ गया है. जिसको पोर्टेबल कार जंप स्टार्टर कहा जाता है.

बता दें कि दिखने में किसी मोबाइल पावर बैंक जैसा यह छोटा गैजेट आपकी जेब या कार के ग्लव बॉक्स में आसानी से आ जाता है और चंद सेकंड में डेड बैटरी वाली कार को फिर से स्टार्ट कर देता है. चलिए जानतें हैं यह कैसे काम करता है.

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सर्दियों में डेड हो जाती है कार की बैटरी?

आपको बता दें कि ठंड के मौसम में तापमान बेहद कम होने की वजह से कार की बैटरी के अंदर होने वाली रासायनिक प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है. जिससे उसकी पावर सप्लाई करने की क्षमता घट जाती है. दूसरी ओर ठंड के कारण गाड़ी का इंजन ऑयल भी गाढ़ा हो जाता है.

जिससे इंजन को घुमाने और स्टार्ट करने के लिए नार्मल से ज्यादा करंट की जरूरत पड़ती है. वहीं शहर के भीतर बहुत कम दूरी तक कार चलाने से अल्टरनेटर बैटरी को पूरी तरह चार्ज नहीं कर पाता और खड़ी गाड़ी में लगे सिक्योरिटी अलार्म व ट्रैकिंग सिस्टम भी लगातार बैटरी खर्च करते रहते हैं.

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कैसे काम करता है पोर्टेबल जंप स्टार्टर?

जानकारी दें दे कि पोर्टेबल जंप स्टार्टर एक हाई-क्षमता वाली लिथियम-आयन बैटरी पैक होता है. जिसके साथ लाल (पॉजिटिव) और काले (नेगेटिव) रंग के क्लैंप वाले केबल मिलते हैं.

जब कार की बैटरी डेड हो जाए तो आपको बस इन क्लैंप को बैटरी के सही टर्मिनल से जोड़कर डिवाइस को ऑन करना होता है और गाड़ी की चाबी घुमानी होती है. भारतीय बाजार और ई-कॉमर्स साइट्स पर ऐसे कई भरोसेमंद ऑप्शन मौजूद हैं जिनकी शुरुआती कीमत लगभग 4,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक जाती है.

स्मार्ट प्रोटेक्शन का रखें ध्यान

बता दें कि आजकल आने वाली आधुनिक कारों में बेहद संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स और कंट्रोल यूनिट्स लगे होते हैं. जिसके चलते एक गलत कनेक्शन भी भारी नुकसान पहुंचा सकता है.

इसलिए हमेशा ऐसा पोर्टेबल जंप स्टार्टर खरीदें जिसमें रिवर्स-पोलैरिटी प्रोटेक्शन, शॉर्ट-सर्किट और ओवरलोड सुरक्षा जैसे फीचर्स मौजूद हों. यह स्मार्ट तकनीक गलत तार जुड़ने पर करंट सप्लाई रोक देती है. साथ ही इस गैजेट का इस्तेमाल आप इमरजेंसी में मोबाइल चार्ज करने के लिए पावर बैंक और रात में टॉर्च के तौर पर भी कर सकते हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 14 Nov 2026 01:49 PM (IST)
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