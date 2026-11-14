सर्दियों का मौसम आते ही सुबह और देर रात के समय सड़कों पर घना कोहरा छाने लगता है. कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि कुछ मीटर आगे देख पाना भी मुश्किल हो जाता है. इसका सबसे ज्यादा असर हाईवे और एक्सप्रेसवे पर देखने को मिलता है, जहां तेज रफ्तार चलने वाले वाहनों के लिए अचानक सामने आने वाली गाड़ी को पहचानना मुश्किल हो जाता है.

ऐसे में छोटी सी लापरवाही भी बड़े सड़क हादसे की वजह बन सकती है. इसलिए अगर आप भी सर्दियों में सुबह-सुबह या देर रात कार लेकर निकलते हैं, तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.

निकलने से पहले चेक करें कार की लाइट्स

कोहरे में गाड़ी चलाते समय सबसे जरूरी चीज कार की लाइट्स होती हैं. घर से निकलने से पहले हेडलाइट, टेललाइट, इंडिकेटर और फॉग लैंप की जांच जरूर कर लें. अगर आपकी कार में फॉग लैंप लगे हैं तो जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल करें. ध्यान रखें कि कोहरे में हमेशा हेडलाइट को लो बीम पर रखें. हाई बीम का इस्तेमाल करने से रोशनी कोहरे की बूंदों से टकराकर वापस ड्राइवर की आंखों की तरफ आती है, जिससे सामने देखना और मुश्किल हो सकता है.

विंडशील्ड और शीशों को रखें साफ

कोहरे में बाहर की विजिबिलिटी पहले ही कम होती है. ऐसे में अगर कार की विंडशील्ड और साइड मिरर गंदे हैं तो परेशानी और बढ़ सकती है. इसलिए सफर शुरू करने से पहले आगे और पीछे के शीशों को अच्छी तरह साफ करें. साथ ही वाइपर की स्थिति भी जांच लें. अगर शीशे के अंदर भाप जम रही है तो कार के डिफॉगर या डिफ्रॉस्टर का इस्तेमाल करें. इससे शीशे पर जमा धुंध हटाने में मदद मिलती है.

टायर और ब्रेक की जांच करना न भूलें

कोहरे के दौरान सड़क पर विजिबिलिटी कम होने के कारण अचानक ब्रेक लगाने की नौबत आ सकती है. ऐसे में कार के टायर और ब्रेक अच्छी स्थिति में होने चाहिए. सफर पर जाने से पहले टायरों में हवा का प्रेशर जांचें और उनके ट्रेड की स्थिति देखें. घिसे हुए टायर सड़क पर पर्याप्त पकड़ नहीं बना पाते. इसके अलावा ब्रेक में किसी तरह की आवाज या परेशानी हो तो उसे नजरअंदाज न करें.

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तेज रफ्तार से बचें और दूरी बनाकर चलें

घने कोहरे में सबसे बड़ी गलती तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना है. जब सामने की सड़क साफ दिखाई नहीं देती तो ड्राइवर के पास अचानक ब्रेक लगाने के लिए कम समय बचता है. इसलिए गाड़ी की स्पीड विजिबिलिटी के हिसाब से रखें. आगे चल रहे वाहन से सामान्य दिनों के मुकाबले ज्यादा दूरी बनाए रखें. जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा कम किया जा सके.

ओवरटेक करने की गलती बिल्कुल न करें

कोहरे में सामने से आने वाले वाहनों का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है. ऐसे में जल्दबाजी में ओवरटेक करना जानलेवा साबित हो सकता है. कोशिश करें कि अपनी लेन में ही गाड़ी चलाएं और अचानक लेन बदलने से बचें. सड़क के बाएं किनारे की मार्किंग को देखकर अपनी दिशा बनाए रखने में मदद मिल सकती है. साथ ही जरूरत पड़ने पर हॉर्न का इस्तेमाल करके दूसरे वाहन चालकों को अपनी मौजूदगी का संकेत दें.

इमरजेंसी लाइट का सही इस्तेमाल करें

कई लोग कोहरे में गाड़ी चलाते समय लगातार हैजर्ड लाइट यानी दोनों इंडिकेटर जलाकर रखते हैं. लेकिन चलते वाहन में ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि इससे दूसरे ड्राइवरों को आपके मुड़ने या लेन बदलने के संकेत समझने में परेशानी हो सकती है. हैजर्ड लाइट का इस्तेमाल मुख्य रूप से इमरजेंसी में या वाहन को सुरक्षित जगह पर रोकने के दौरान करें.

ज्यादा कोहरा हो तो सफर टालना बेहतर

अगर कोहरा इतना घना है कि सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा, तो गाड़ी लेकर निकलने से बचें. मौसम साफ होने का इंतजार करना सबसे सुरक्षित विकल्प है. अगर रास्ते में विजिबिलिटी बेहद कम हो जाए तो हाईवे पर अचानक ब्रेक लगाकर गाड़ी न रोकें. किसी सुरक्षित निर्धारित पार्किंग या सर्विस एरिया में जाकर वाहन खड़ा करें और जरूरत के अनुसार इमरजेंसी लाइट चालू करें.

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