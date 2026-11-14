ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडYRF की पहली हॉरर फिल्म में नजर आएंगे वरुण धवन, जानें- कब होगी रिलीज?

YRF की पहली हॉरर फिल्म में नजर आएंगे वरुण धवन, जानें- कब होगी रिलीज?

YRF Horror Film Release Date: वाईआरएफ की पहली हॉरर फिल्म में वरुण धवन नजर आएंगे. इस फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस हो गई है..

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 14 Nov 2026 01:06 PM (IST)
Preferred Sources

वरुण धवन को आखिरी बार रोमांटिक-कॉमेडी'है जवानी तो इश्क होना है'में देखा गया था,अब एक्टर यश राज फिल्म्स की पहली हॉरर फिल्म में नजर आएंगे. इस फिल्म का निर्देशन अभय पन्नू करेंगे. जानकारी के मुताबिक,अक्षय विधानी इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे और आदित्य चोपड़ा इस प्रोजेक्ट की देखरेख करेंगे. यह फिल्म 2028 में रिलीज होने वाली है. हालांकि इसका टाइटल अभी पता नहीं चल पाया है. 

कब रिलीज होगी वरुण धवन स्टारर वाईआरएफ की हॉरर फिल्म
बिजनेस एक्सपर्ट और ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने एक्स पर पोस्ट कर वरुण धवन के इस आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी. उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट का भी खुलासा किया है. अपनी पोस्ट में उन्होंने बताया कि यह फिल्म 31 मार्च 2028 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी.तरण आदर्श  ने पोस्ट में लिखा है, “यश राज फिल्म्स की पहली हॉरर फिल्म में लीड रोल निभाएंगे वरुण धवन… यश राज फिल्म्स ने अपनी पहली हॉरर फिल्म की घोषणा की है, जिसमें वरुण धवन मुख्य भूमिका में होंगे और इसका निर्देशन अभय पन्नू करेंगे. आदित्य चोपड़ा की गाइडेंस में बनी और अक्षय विधानी द्वारा प्रोड्यूस ये फिल्म 31 मार्च 2028 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी." 

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
'रामायण' के तूफान के आगे सिल्वेस्टर स्टेलोन की 'आई प्ले रॉकी' की ठंडी हुई शुरुआत, जानें- ओपनिंग डे कलेक्शन
सिल्वेस्टर स्टेलोन की 'आई प्ले रॉकी' की ठंडी हुई शुरुआत, जानें- ओपनिंग डे कलेक्शन
बॉलीवुड
नॉर्थ अमेरिका में 'रामायण' का डंका, 'पठान' का तोड़ा रिकॉर्ड, बनी 5वीं सबसे बड़ी इंडियन ग्रॉसर फिल्म
नॉर्थ अमेरिका में 'रामायण' का डंका, 'पठान' को पछाड़ बनी 5वीं सबसे बड़ी फिल्म
बॉलीवुड
Ramayana Box Office Collection Day 10 Live Updates: 'रामायण' 10वें दिन भी उड़ा रही गर्दा, 11.30 बजे तक 621 करोड़ के हुई पार
Live Updates: 'रामायण' 10वें दिन भी उड़ा रही गर्दा, 11.30 बजे तक 621 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
दुनियाभर में 1100 करोड़ के पार हुई 'रामायण', बनी 9वीं सबसे बड़ी इंडियन फिल्म, अब खतरे में है शाहरुख खान की 'जवान'
दुनियाभर में 1100 करोड़ के पार हुई 'रामायण' , बनी 9वीं सबसे बड़ी इंडियन फिल्म

 

इस खबर से वरुण के फैंस काफी एक्साइटेड हैं. एक यूजर ने लिखा, "वरुण धवन के साथ YRF का हॉरर जॉनर में कदम रखना एक बेहतरीन सिनेमैटिक ट्रीट है! पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई. 31 मार्च, 2028 का बेसब्री से इंतजार है!"

वरुण सुर्खियों में क्यों थे?
हाल ही में वरुण धवन तब सुर्खियों में आए, जब वे अपनी फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की को-स्टार जाह्नवी कपूर के साथ 'कॉफी विद करण' में नजर आए थे. इस एपिसोड के दौरान, वरुण ने फिल्ममेकर करण जौहर के साथ अपने मनमुटाव के बारे में खुलकर बात की थी. बातचीत के दौरान, वरुण ने बताया कि करण ने अचानक उनसे बातचीत बंद कर दी थी, जिससे उन्हें पता ही नहीं चला कि फिल्ममेकर उनसे नाराज हैं. जाह्नवी कपूर, जो इस एपिसोड का हिस्सा थीं, उन्हें करण और वरुण के बीच चल रहे इस तनाव के बारे में पता था. 

About the author निशा शर्मा

निशा शर्मा ABP Live में सीनियर फ्रीलांस पत्रकार हैं और एंटरटेनमेंट बीट संभालती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और बॉक्स ऑफिस की खबरों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है. निशा मुख्य रूप से फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई और नफे-नुकसान से जुड़े सटीक आंकड़ों और विश्लेषण पर लिखती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'आजतक' से की थी. इसके बाद वे 'फोकस टीवी' और 'साधना न्यूज' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. नेशनल और स्पेशल स्टोरीज की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और वाईडब्ल्यूसीए (YWCA), नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है.
Read More
Published at : 14 Nov 2026 01:06 PM (IST)
Tags :
Varun Dhawan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'रामायण' के तूफान के आगे सिल्वेस्टर स्टेलोन की 'आई प्ले रॉकी' की ठंडी हुई शुरुआत, जानें- ओपनिंग डे कलेक्शन
सिल्वेस्टर स्टेलोन की 'आई प्ले रॉकी' की ठंडी हुई शुरुआत, जानें- ओपनिंग डे कलेक्शन
बॉलीवुड
नॉर्थ अमेरिका में 'रामायण' का डंका, 'पठान' का तोड़ा रिकॉर्ड, बनी 5वीं सबसे बड़ी इंडियन ग्रॉसर फिल्म
नॉर्थ अमेरिका में 'रामायण' का डंका, 'पठान' को पछाड़ बनी 5वीं सबसे बड़ी फिल्म
बॉलीवुड
Ramayana Box Office Collection Day 10 Live Updates: 'रामायण' 10वें दिन भी उड़ा रही गर्दा, 11.30 बजे तक 621 करोड़ के हुई पार
Live Updates: 'रामायण' 10वें दिन भी उड़ा रही गर्दा, 11.30 बजे तक 621 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
दुनियाभर में 1100 करोड़ के पार हुई 'रामायण', बनी 9वीं सबसे बड़ी इंडियन फिल्म, अब खतरे में है शाहरुख खान की 'जवान'
दुनियाभर में 1100 करोड़ के पार हुई 'रामायण' , बनी 9वीं सबसे बड़ी इंडियन फिल्म
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Apsara:😮Dhara ने अचानक किया Shaurya को Propose! प्यार के इस इजहार की नहीं थी बिल्कुल भी उम्मीद #sbs
Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल, 4 घंटे तक नहीं उड़े विमान - बड़ी बातें
अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल, 4 घंटे तक नहीं उड़े विमान - बड़ी बातें
महाराष्ट्र
'रेलवे स्टेशन पर जाकर नमाज पढ़ेंगे तो...' छठ गीतों पर वारिस पठान का तीखा बयान
'रेलवे स्टेशन पर जाकर नमाज पढ़ेंगे तो...' छठ गीतों पर वारिस पठान का तीखा बयान
बॉलीवुड
दुनियाभर में 1100 करोड़ के पार हुई 'रामायण', बनी 9वीं सबसे बड़ी इंडियन फिल्म, अब खतरे में है शाहरुख खान की 'जवान'
दुनियाभर में 1100 करोड़ के पार हुई 'रामायण' , बनी 9वीं सबसे बड़ी इंडियन फिल्म
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने बनाया कप्तानी का 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', लिख डाला नया इतिहास
वैभव सूर्यवंशी ने बनाया कप्तानी का 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', लिख डाला नया इतिहास
विश्व
यूक्रेन का रूस पर घातक अटैक, रातभर में दागे 1200 ड्रोन
यूक्रेन का रूस पर घातक अटैक, रातभर में दागे 1200 ड्रोन
इंडिया
भारत ने USCIRF को लगाई लताड़, शरजील इमाम के मामले पर दिया करारा जवाब
भारत ने USCIRF को लगाई लताड़, शरजील इमाम के मामले पर दिया करारा जवाब
एग्रीकल्चर
Drip Irrigation: ड्रिप इरिगेशन क्या है, इसे कैसे लगवाएं? जानें फायदे और सरकारी सब्सिडी
ड्रिप इरिगेशन क्या है, इसे कैसे लगवाएं? जानें फायदे और सरकारी सब्सिडी
ट्रैवल
Bike Riders Psychology fact: मंजिल से ज्यादा रास्ते का मजा लेते हैं राइडर्स, बाइक का सफर क्यों होता है खास?
मंजिल से ज्यादा रास्ते का मजा लेते हैं राइडर्स, बाइक का सफर क्यों होता है खास?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget