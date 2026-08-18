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Rohit Sharma Car Collection: रोहित शर्मा के पास कौन-कौन सी कारें हैं, सबसे महंगी गाड़ी कौन-सी?
Rohit Sharma Car Collection: रोहित शर्मा के गैराज में लैम्बोर्गिनी उरुस, रेंज रोवर, BMW M5, BMW X3 और मर्सिडीज GLS 400D जैसी महंगी और लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं.
आखिर भारत में मशहूर क्रिकेटर के बारे में कौन नहीं जानता है? मैदान के अंदर से लेकर मैदान के बाहर तक रोहित शर्मा के फैंस उनके दीवाने ही हैं. बताया जाता है कि रोहित शर्मा महंगी और लग्जरी गाड़ियों का बहुत शौक रखते हैं, इतना ही नहीं रोहित शर्मा की गिनती देश के अमीर क्रिकेटर्स में सबसे ऊपर होती है और उनकी कुल संपत्ति 200 करोड़ रुपये से भी ज्यादा बताई जाती है. लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि जो क्रिकेटर इतनी महंगी और लग्जरी गाड़ियों का शौक रखता है उसके पास गैराज में कौन-कौन सी गाड़ियां खड़ी हैं, और उनमें से सबसे महंगी कौन सी है?
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Published at : 18 Aug 2026 07:24 AM (IST)
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डॉ. ख्याति पुरोहितस्वतंत्र पत्रकार व अध्यापिका
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