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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोRohit Sharma Car Collection: रोहित शर्मा के पास कौन-कौन सी कारें हैं, सबसे महंगी गाड़ी कौन-सी?

Rohit Sharma Car Collection: रोहित शर्मा के पास कौन-कौन सी कारें हैं, सबसे महंगी गाड़ी कौन-सी?

Rohit Sharma Car Collection: रोहित शर्मा के गैराज में लैम्बोर्गिनी उरुस, रेंज रोवर, BMW M5, BMW X3 और मर्सिडीज GLS 400D जैसी महंगी और लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं.

Written By : संजना सिंह  | Updated at : 18 Aug 2026 07:24 AM (IST)
Rohit Sharma Car Collection: रोहित शर्मा के गैराज में लैम्बोर्गिनी उरुस, रेंज रोवर, BMW M5, BMW X3 और मर्सिडीज GLS 400D जैसी महंगी और लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं.

आखिर भारत में मशहूर क्रिकेटर के बारे में कौन नहीं जानता है? मैदान के अंदर से लेकर मैदान के बाहर तक रोहित शर्मा के फैंस उनके दीवाने ही हैं. बताया जाता है कि रोहित शर्मा महंगी और लग्जरी गाड़ियों का बहुत शौक रखते हैं, इतना ही नहीं रोहित शर्मा की गिनती देश के अमीर क्रिकेटर्स में सबसे ऊपर होती है और उनकी कुल संपत्ति 200 करोड़ रुपये से भी ज्यादा बताई जाती है. लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि जो क्रिकेटर इतनी महंगी और लग्जरी गाड़ियों का शौक रखता है उसके पास गैराज में कौन-कौन सी गाड़ियां खड़ी हैं, और उनमें से सबसे महंगी कौन सी है?

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रोहित शर्मा के कार कलेक्शन में सबसे महंगी और सबसे पसंदीदा गाड़ी लैम्बोर्गिनी उरुस है. यह एक शानदार लग्जरी SUV है. रोहित शर्मा को यह कार इतनी पसंद है कि वे अक्सर मुंबई की सड़कों पर इसे चलाते हुए नजर आते हैं. उनकी लैम्बोर्गिनी उरुस नीले रंग की है और इस पर एक खास नंबर प्लेट भी लगी हुई है. यह कार अपनी शानदार रफ्तार, दमदार इंजन और आलीशान लुक के लिए जानी जाती है, यही वजह है कि यह रोहित शर्मा के कलेक्शन का सबसे चमकता हुआ हिस्सा है. 
रोहित शर्मा के कार कलेक्शन में सबसे महंगी और सबसे पसंदीदा गाड़ी लैम्बोर्गिनी उरुस है. यह एक शानदार लग्जरी SUV है. रोहित शर्मा को यह कार इतनी पसंद है कि वे अक्सर मुंबई की सड़कों पर इसे चलाते हुए नजर आते हैं. उनकी लैम्बोर्गिनी उरुस नीले रंग की है और इस पर एक खास नंबर प्लेट भी लगी हुई है. यह कार अपनी शानदार रफ्तार, दमदार इंजन और आलीशान लुक के लिए जानी जाती है, यही वजह है कि यह रोहित शर्मा के कलेक्शन का सबसे चमकता हुआ हिस्सा है. 
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रोहित शर्मा के गैराज में रेंज रोवर HSE LWB भी शामिल है, जिसकी कीमत करीब 2.80 करोड़ रुपये बताई जाती है. इस गाड़ी में 3-लीटर का ट्विन-टर्बो डीजल इंजन लगा है, जो काफी दमदार ताकत और टॉर्क पैदा करता है. यह कार अपनी ऑफ-रोड चलने की क्षमता और शानदार आराम के लिए मशहूर है. दुनियाभर की मशहूर हस्तियों में यह गाड़ी बहुत पसंद की जाती है, और रोहित शर्मा भी इसके शौकीनों में शामिल हैं. 
रोहित शर्मा के गैराज में रेंज रोवर HSE LWB भी शामिल है, जिसकी कीमत करीब 2.80 करोड़ रुपये बताई जाती है. इस गाड़ी में 3-लीटर का ट्विन-टर्बो डीजल इंजन लगा है, जो काफी दमदार ताकत और टॉर्क पैदा करता है. यह कार अपनी ऑफ-रोड चलने की क्षमता और शानदार आराम के लिए मशहूर है. दुनियाभर की मशहूर हस्तियों में यह गाड़ी बहुत पसंद की जाती है, और रोहित शर्मा भी इसके शौकीनों में शामिल हैं. 
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रोहित शर्मा के पास बीएमडब्ल्यू M5 भी है, जो काले रंग की एक बेहद शानदार लग्जरी कार है. बताया जाता है कि उन्होंने इस गाड़ी पर करीब 1.79 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. इस कार में करीब 4935 सीसी का ट्विन-टर्बो पेट्रोल इंजन लगा है, जो जबरदस्त पावर देता है.
रोहित शर्मा के पास बीएमडब्ल्यू M5 भी है, जो काले रंग की एक बेहद शानदार लग्जरी कार है. बताया जाता है कि उन्होंने इस गाड़ी पर करीब 1.79 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. इस कार में करीब 4935 सीसी का ट्विन-टर्बो पेट्रोल इंजन लगा है, जो जबरदस्त पावर देता है.
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रोहित शर्मा के कार कलेक्शन में बीएमडब्ल्यू X3 भी शामिल है.  यह एक कॉम्पैक्ट लग्जरी एसयूवी है, जो शहर में चलाने के लिए काफी आरामदायक मानी जाती है. हालांकि यह उनके कलेक्शन की सबसे महंगी गाड़ी नहीं है, लेकिन रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है. 
रोहित शर्मा के कार कलेक्शन में बीएमडब्ल्यू X3 भी शामिल है.  यह एक कॉम्पैक्ट लग्जरी एसयूवी है, जो शहर में चलाने के लिए काफी आरामदायक मानी जाती है. हालांकि यह उनके कलेक्शन की सबसे महंगी गाड़ी नहीं है, लेकिन रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है. 
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रोहित शर्मा के गैराज में मर्सिडीज जीएलएस 400D भी खड़ी है. यह गाड़ी अपने शानदार लुक, आरामदायक इंटीरियर और दमदार इंजन के लिए जानी जाती है. मर्सिडीज की इस SUV को परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है.  रोहित शर्मा के कलेक्शन में यह गाड़ी उनके लग्जरी और आराम, के प्रति प्रेम को दिखाती है. 
रोहित शर्मा के गैराज में मर्सिडीज जीएलएस 400D भी खड़ी है. यह गाड़ी अपने शानदार लुक, आरामदायक इंटीरियर और दमदार इंजन के लिए जानी जाती है. मर्सिडीज की इस SUV को परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है.  रोहित शर्मा के कलेक्शन में यह गाड़ी उनके लग्जरी और आराम, के प्रति प्रेम को दिखाती है. 
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रोहित शर्मा की कुल संपत्ति में उनकी ये सभी गाड़ियां एक बड़ा हिस्सा बनाती हैं. क्रिकेट से होने वाली कमाई, ब्रांड एंडोर्समेंट और IPL जैसी लीग से मिलने वाली रकम की वजह से वे इतनी महंगी गाड़ियां खरीद पाए हैं. उनका यह शौक बताता है कि वे सिर्फ मैदान पर ही नहीं, बल्कि अपनी लाइफस्टाइल में भी बेहतरीन चीजों को पसंद करते हैं. 
रोहित शर्मा की कुल संपत्ति में उनकी ये सभी गाड़ियां एक बड़ा हिस्सा बनाती हैं. क्रिकेट से होने वाली कमाई, ब्रांड एंडोर्समेंट और IPL जैसी लीग से मिलने वाली रकम की वजह से वे इतनी महंगी गाड़ियां खरीद पाए हैं. उनका यह शौक बताता है कि वे सिर्फ मैदान पर ही नहीं, बल्कि अपनी लाइफस्टाइल में भी बेहतरीन चीजों को पसंद करते हैं. 
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कुल मिलाकर अगर बात करें कि रोहित शर्मा की सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है, तो जवाब है लैम्बोर्गिनी उरुस है. यही उनके कलेक्शन की सबसे कीमती और सबसे पसंदीदा कार भी है. इसके अलावा रेंज रोवर, BMW M5, BMW X3 और मर्सिडीज GLS 400D जैसी गाड़ियां भी काफी महंगी है. 
कुल मिलाकर अगर बात करें कि रोहित शर्मा की सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है, तो जवाब है लैम्बोर्गिनी उरुस है. यही उनके कलेक्शन की सबसे कीमती और सबसे पसंदीदा कार भी है. इसके अलावा रेंज रोवर, BMW M5, BMW X3 और मर्सिडीज GLS 400D जैसी गाड़ियां भी काफी महंगी है. 
Published at : 18 Aug 2026 07:24 AM (IST)
Tags :
Rohit SHarma Rohit Sharma Car Collection Rohit Sharma Luxury Cars

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