रोहित शर्मा के कार कलेक्शन में सबसे महंगी और सबसे पसंदीदा गाड़ी लैम्बोर्गिनी उरुस है. यह एक शानदार लग्जरी SUV है. रोहित शर्मा को यह कार इतनी पसंद है कि वे अक्सर मुंबई की सड़कों पर इसे चलाते हुए नजर आते हैं. उनकी लैम्बोर्गिनी उरुस नीले रंग की है और इस पर एक खास नंबर प्लेट भी लगी हुई है. यह कार अपनी शानदार रफ्तार, दमदार इंजन और आलीशान लुक के लिए जानी जाती है, यही वजह है कि यह रोहित शर्मा के कलेक्शन का सबसे चमकता हुआ हिस्सा है.