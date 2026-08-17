कपिल देव का आया भयंकर गुस्सा, बोले- बता देते सिर्फ फोटो के लिए...

भारत को पहला वर्ल्ड कप जिताने वाले पूर्व कप्तान कपिल देव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में कपिल देव काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं. यहां आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है? और क्यों पूर्व भारतीय कप्तान को गुस्सा आया. दरअसल, कपिल देव 80वें स्वतंत्रता दिवस पर एक स्कूली कार्यक्रम में गए हुए थे, जहां आयोजन की अव्यवस्था से वह गुस्सा हो जाते हैं. इस समारोह का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

बता दें कि कपिल देव को 80वें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के लिए एक स्कूल में आमंत्रित किया गया था, जहां उन्होंने छात्रों और शिक्षकों को संबोधित किया. हालांकि, पूर्व भारतीय कप्तान कार्यक्रम के आयोजन के तरीके से स्पष्ट रूप से असंतुष्ट दिखे और उन्होंने उचित व्यवस्था के अभाव पर सवाल उठाए.

वायरल वीडियो में कपिल को मंच से सभा को संबोधित करते हुए और एक उचित प्रणाली के महत्व के बारे में बात करते हुए देखा जा सकता है. वह वीडियो में कहते हैं, “यहां कोई व्यवस्था नहीं है. ऐसा कैसे हो सकता है? अरे यार, शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. अगर आपने मुझे सीधे-सीधे बता दिया होता कि मैं सिर्फ फोटो खिंचवाने आ रहा हूं, तो मैं अपने शेड्यूल में आपके लिए अलग से समय निकाल लेता. कुछ उचित नियम और व्यवस्थाएं होनी चाहिए.”

Kapil Dev paaji reportedly got Furious. He was called at independence day celebration in a school where there was no fan and proper arrangements.



No proper timings and schedule. He had to wait a long and nothing was organized.



People reportedly was just having photoshoot and… pic.twitter.com/MaASjIWQUR — Sunil Gavaskar (@virender_swag) August 16, 2026

इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर काफी ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें दर्शक कपिल की बेबाक प्रतिक्रिया और शिक्षकों के महत्व के बारे में उनकी टिप्पणियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. कई यूजर्स ने समारोह में अव्यवस्था के बारे में खुलकर बोलने के लिए पूर्व भारतीय कप्तान की प्रशंसा की, जबकि अन्य लोग उनकी स्पष्ट प्रतिक्रिया से खुश हुए.

यह भी पढ़ें-

अगर टीम इंडिया को जीतना है गॉल टेस्ट, तो गिल-गंभीर को करना होगा ऐसा