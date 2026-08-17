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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: कपिल देव का आया भयंकर गुस्सा, बोले- बता देते सिर्फ फोटो के लिए...

Watch: कपिल देव का आया भयंकर गुस्सा, बोले- बता देते सिर्फ फोटो के लिए...

Kapil Dev Viral Video: 80वें स्वतंत्रता दिवस पर एक स्कूल कार्यक्रम में गए पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं. वायरल वीडियो में कपिल देव काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 17 Aug 2026 11:17 PM (IST)
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भारत को पहला वर्ल्ड कप जिताने वाले पूर्व कप्तान कपिल देव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में कपिल देव काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं. यहां आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है? और क्यों पूर्व भारतीय कप्तान को गुस्सा आया. दरअसल, कपिल देव 80वें स्वतंत्रता दिवस पर एक स्कूली कार्यक्रम में गए हुए थे, जहां आयोजन की अव्यवस्था से वह गुस्सा हो जाते हैं. इस समारोह का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

बता दें कि कपिल देव को 80वें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के लिए एक स्कूल में आमंत्रित किया गया था, जहां उन्होंने छात्रों और शिक्षकों को संबोधित किया. हालांकि, पूर्व भारतीय कप्तान कार्यक्रम के आयोजन के तरीके से स्पष्ट रूप से असंतुष्ट दिखे और उन्होंने उचित व्यवस्था के अभाव पर सवाल उठाए. 

वायरल वीडियो में कपिल को मंच से सभा को संबोधित करते हुए और एक उचित प्रणाली के महत्व के बारे में बात करते हुए देखा जा सकता है. वह वीडियो में कहते हैं, “यहां कोई व्यवस्था नहीं है. ऐसा कैसे हो सकता है? अरे यार, शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. अगर आपने मुझे सीधे-सीधे बता दिया होता कि मैं सिर्फ फोटो खिंचवाने आ रहा हूं, तो मैं अपने शेड्यूल में आपके लिए अलग से समय निकाल लेता. कुछ उचित नियम और व्यवस्थाएं होनी चाहिए.”

इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर काफी ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें दर्शक कपिल की बेबाक प्रतिक्रिया और शिक्षकों के महत्व के बारे में उनकी टिप्पणियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. कई यूजर्स ने समारोह में अव्यवस्था के बारे में खुलकर बोलने के लिए पूर्व भारतीय कप्तान की प्रशंसा की, जबकि अन्य लोग उनकी स्पष्ट प्रतिक्रिया से खुश हुए. 

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 17 Aug 2026 11:17 PM (IST)
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