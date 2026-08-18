दिल्ली में बढ़ा तापमान, बारिश को तरस रहे लोग, जानें मौसम का अपडेट

पिछले 2-3 दिनों से दिल्ली मानसून की जोरदार बारिश के लिए तरस रही है. बारिश न होने से उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) का अनुमान है कि आज मौसम शुष्क बना रहेगाऔर बादल छाये रहेंगे. हालांकि, 19 और 20 अगस्त को सुबह से दोपहर के बीच हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है, लेकिन इस हफ्ते कहीं भी तेज बारिश की संभावना बहुत कम है.

दिल्ली में सोमवार (17 अगस्त) को भी लोगों को बारिश न होने से निराशा मिली है. इस दौरान न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक है. वहीं, अधिकतम तापमान करीब 35.8 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2.0 डिग्री अधिक रहा.

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पिछले 24 घंटों में बढ़ अधिकतम तापमान

पिछले 24 घंटों के दौरान नमी का अधिकतम स्तर 84 प्रतिशत और न्यूनतम स्तर 58 प्रतिशत रहा, जिससे लोगों को दिन के दौरान गर्मी और उमस ने परेशान किया. पिछले 24 घंटों में दिल्ली में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ.

पिछले 24 घंटों में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 24-28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35-36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक (1.6°C से 3.0°C) और दिल्ली के अन्य हिस्सों में सामान्य (-1.5°C से 1.5°C) दर्ज किया गया. दिन के समय दिल्ली में 15-20 किमी/घंटा की गति से पश्चिमी हवाएं चलीं.

आज बारिश के आसार कम

विभाग के अनुसार, आसमान में आज मंगलवार (18 अगस्त) को आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश के बहुत कम ही आसार हैं. इस दौरान न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस, जबकि अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. आज दिन भर उत्तर पश्चिम दिशा से 10-15 किमी प्रति/घंटा की गति से हवाएं चल सकती हैं. शहर में आज सुबह से दोपहर के बीच कुछ इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है.

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